Piri Reis haritası kutuplarda pusula olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Piri Reis'in 1513 tarihli dünya haritasında Güney Amerika Kıtası'nın en güney bölgelerini çizerek, Antarktika'ya en yakın toprakları gösterdiğini belirterek, "Ülkemizin dünyada kutup bilimleri konusunda ortaya koyduğu özgün bilimsel çalışmalar ve öncü ülkeler arasında yer alma vizyonuyla Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022) hazırlandı." dedi.
Özlü, AA muhabirine "Ulusal Kutup Bilim Programı"na (2018-2022) ilişkin açıklamalarda bulundu.
Piri Reis'in, 1513 tarihli dünya haritasında Güney Amerika Kıtası'nın en güney bölgelerini çizerek, Antarktika'ya en yakın toprakları gösterdiğine işaret eden Özlü, Türk bilim insanlarının da 1967 yılından bu yana bölgede bilimsel çalışmalar yürüttüğünü anımsattı.
Özlü, bu kapsamda sürdürülen faaliyetler neticesinde 1. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin 9 bilim insanının katılımıyla 26 Şubat-4 Nisan'da gerçekleştirildiğini hatırlatarak, 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin de farklı bilim dallarını içerecek geniş katılımla 15 Şubat-1 Nisan 2018'de yapılacağını bildirdi.
Türkiye'nin dünyada kutup bilimleri konusunda ortaya koyduğu özgün bilimsel çalışmalar ve öncü ülkeler arasında yer alma vizyonuyla Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022) hazırlandığını anlatan Özlü, kutup alanındaki çalışmalarda önceliğin Antarktika'ya verileceğini ancak Ulusal Kutup Bilim Programı kapsamında Arktik (Kuzey Kutbu ve çevresiyle ilgili olan) ile ilgili faaliyetlerin planlanmasının hedeflendiğini de söyledi.
Ulusal Kutup Bilim Programı kapsamında; Antarktika Kıtası'na ulusal seferlerin düzenlenmesi, kutup bilimlerinde ikili iş birlikleri ve Antarktika'da Türk bilim üssünün kurulmasının amaçlandığına dikkati çeken Özlü, şöyle konuştu:
"Orta ve uzun vadede ise Türkiye'nin, Antarktika'nın ve Arktik'in geleceği ile kutupların korunmasında söz sahibi olmasını, ülkemizin Antarktika Antlaşmalar Sistemi’nde danışman ülke statüsüne geçebilmesi için bilim seferlerinin düzenlenmesini, bilimsel projelerin yürütülmesini, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi başta olmak üzere gerekli tüm çalışmaların bütünsel yaklaşımla yürütülmesini, Türkiye'nin Arktik Konsey'e katılımına yönelik yol haritasının oluşturulmasını, Türk bilim insanlarını kutup alanındaki araştırmalara yönlendirerek bu konudaki bilimsel ve teknolojik yetkinliğin artırılmasını, lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası programların yaygınlaştırılmasıyla kutup alanındaki insan kaynağı yetkinliğinin artırılmasını, kutup bölgeleriyle ilgili uluslararası organizasyonlara ülkemizin üyeliklerinin sağlanarak bu alandaki etkinliğinin artırılmasını, küresel iklim değişikliğiyle ilgili konularda farkındalık oluşturulmasını hedefliyoruz."
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Piri Reis, 1513 tarihli dünya haritasında Güney Amerika Kıtası'nın en güney bölgelerini çizerek, Antarktika'ya en yakın toprakları göstermişti." dedi.
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