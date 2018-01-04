GÃ¼ncelleme: 21:34, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

'Ä°srail'de idam cezasÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±: 'Cinayete kanuni ruhsat'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail parlamentosundaki (Knesset) ArapÂ milletvekilleri, "Hukuki suÃ§lu, iÅŸgal gÃ¼cÃ¼ ve onun Filistin halkÄ±na karÅŸÄ± baskÄ±cÄ± ve suÃ§ iÃ§eren uygulamalarÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸgalci askerler, kadÄ±n, Ã§ocuk demeden Ã¶ldÃ¼rÃ¼p sokaklarda idamlar gerÃ§ekleÅŸtiriyorlar. YargÄ±lanmasÄ± gereken onlardÄ±r, iÅŸgale direnme hakkÄ±nÄ± kullanan halkÄ±mÄ±z deÄŸil" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â

Ortak Arap Listesi milletvekilleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Knesset'te ilk oylamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen yasa tasarÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "Bu, Ä°srail siyaseti ve Binyamin Netanyahu hÃ¼kÃ¼metinin vardÄ±ÄŸÄ± siyaseti ve ahlaki seviyesizliÄŸin yansÄ±masÄ±dÄ±r. Netahyahu, Avigdor Liberman ve Naftali Bennett'in Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi faÅŸist uygulamalarÄ±n ve kanunlardaki tehlikelerin artÄ±rÄ±lmasÄ±na iÅŸaret etmektedir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

SÃ¶z konusu yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n "cinayete kanuni ruhsat"Â olarak nitelendiÄŸi aÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"Bu tasarÄ±nÄ±n oylanmasÄ±, Ä°srail'in yÃ¶nÃ¼nÃ¼n savaÅŸa ve iÅŸgal ile yerleÅŸimin meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dÃ¶nÃ¼k olduÄŸunun son kanÄ±tÄ±dÄ±r. Hukuki suÃ§lu, iÅŸgal gÃ¼cÃ¼ ve onun Filistin halkÄ±na karÅŸÄ± baskÄ±cÄ± ve suÃ§ iÃ§eren uygulamalarÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸgalci askerler kadÄ±n, Ã§ocuk demeden Ã¶ldÃ¼rÃ¼p sokaklarda idamlar gerÃ§ekleÅŸtiriyorlar. YargÄ±lanmasÄ± gereken onlardÄ±r, iÅŸgale direnme hakkÄ±nÄ± kullanan halkÄ±mÄ±z deÄŸil."

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, "HalkÄ±mÄ±z her tÃ¼rlÃ¼ baskÄ±cÄ± uygulama ve keyfi, faÅŸist kanundan daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaktÄ±r. Cellatlara ve iÅŸgalcilere karÅŸÄ± davanÄ±n adilliÄŸi, azmi ve inancÄ±yla zafer kazanacaktÄ±r." denildi.

Filistinlilere idam cezasÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± dÃ¼n Knesset'te yapÄ±lan ilk oylamada 49'a karÅŸÄ± 52 oyla kabul edilmiÅŸti. Ä°dam tasarÄ±sÄ±nÄ±n yasalaÅŸarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi iÃ§in parlamentoda iki kez daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

TASARININ ARKASINDA LÄ°BERMAN VAR

SÃ¶z konusu tasarÄ±, temmuz ayÄ±nda iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan yasa dÄ±ÅŸÄ± bir Yahudi yerleÅŸim biriminde 3 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Filistinli iÃ§in gÃ¼ndeme geldi. TasarÄ±da Filistinlilerin ismi zikredilmese de tasarÄ±nÄ±n sahibi Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± idam cezasÄ±nÄ±n sadece Filistinlilere uygulanmak istendiÄŸini aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koyuyor.

Liberman, "Yahudi kanÄ± ucuz deÄŸildir." diyerek tasarÄ±nÄ±n hedefinin Filistinliler olduÄŸuna iÅŸaret etmiÅŸti.

Ä°srail'de sivil mahkemelerde idam cezasÄ± bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki Ä°srail tarihinde sadece bir kez, 1962 yÄ±lÄ±nda gÃ¶rÃ¼len bir davada eski bir Nazi suÃ§lusuna karÅŸÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.