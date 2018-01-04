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07:06, 05 Ocak 2018 Cuma
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 22:33, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

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KalÄ±n: TÃ¼rkiye'nin AB Ã¼yeliÄŸinde yeni fasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz
KalÄ±n: TÃ¼rkiye'nin AB Ã¼yeliÄŸinde yeni fasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n "TÃ¼rkiye olarak AB Ã¼yeliÄŸini bir stratejik hedef olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Ancak son yÄ±llarda bu konuda Ã§ok fazla ilerleme kaydedilemedi. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± aÅŸmak ve yeni fasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Fransa ziyaretiÂ Ã¶ncesiÂ France 24'e aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Fransa ziyaretinde Suriye'de yaÅŸanan son geliÅŸmelerin ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirten KalÄ±n, "Siyasi geÃ§iÅŸe yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ederken, Astana ve Cenevre sÃ¼reÃ§lerini birbirine daha yaklaÅŸtÄ±rmaya ve bunlarÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler ÅŸemsiyesinin altÄ±na yerleÅŸtirmeye gayret ediyoruz. Ziyaret kapsamÄ±nda bu konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

KalÄ±n, Irak'taki gÃ¼venlik koÅŸullarÄ± ve terÃ¶rle mÃ¼cadele gibi diÄŸer bÃ¶lgesel meselelerin de Paris'te konuÅŸulacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileriÂ hakkÄ±nda bir soruya cevap veren KalÄ±n, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"TÃ¼rkiye olarakÂ AB Ã¼yeliÄŸini bir stratejik hedef olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Ancak son yÄ±llarda bu konuda farklÄ± sebeplerle Ã§ok fazla ilerleme kaydedilemedi. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± aÅŸmak, yeni bir sayfa aÃ§mak ve yeni fasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz."



Ä°lgili Konular ibrahim kalÄ±n ErdoÄŸan fransa AB TÃ¼rkiye
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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n "TÃ¼rkiye olarak AB Ã¼yeliÄŸini bir stratejik hedef olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Ancak son yÄ±llarda bu konuda Ã§ok fazla ilerleme kaydedilemedi. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± aÅŸmak ve yeni fasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz." dedi.
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