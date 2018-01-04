KalÄ±n: TÃ¼rkiye'nin AB Ã¼yeliÄŸinde yeni fasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Fransa ziyaretiÂ Ã¶ncesiÂ France 24'e aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Fransa ziyaretinde Suriye'de yaÅŸanan son geliÅŸmelerin ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirten KalÄ±n, "Siyasi geÃ§iÅŸe yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ederken, Astana ve Cenevre sÃ¼reÃ§lerini birbirine daha yaklaÅŸtÄ±rmaya ve bunlarÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler ÅŸemsiyesinin altÄ±na yerleÅŸtirmeye gayret ediyoruz. Ziyaret kapsamÄ±nda bu konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
KalÄ±n, Irak'taki gÃ¼venlik koÅŸullarÄ± ve terÃ¶rle mÃ¼cadele gibi diÄŸer bÃ¶lgesel meselelerin de Paris'te konuÅŸulacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileriÂ hakkÄ±nda bir soruya cevap veren KalÄ±n, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"TÃ¼rkiye olarakÂ AB Ã¼yeliÄŸini bir stratejik hedef olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Ancak son yÄ±llarda bu konuda farklÄ± sebeplerle Ã§ok fazla ilerleme kaydedilemedi. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± aÅŸmak, yeni bir sayfa aÃ§mak ve yeni fasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FransÄ±z basÄ±nÄ±na gÃ¼ndeme iliÅŸkin Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n "TÃ¼rkiye olarak AB Ã¼yeliÄŸini bir stratejik hedef olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Ancak son yÄ±llarda bu konuda Ã§ok fazla ilerleme kaydedilemedi. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± aÅŸmak ve yeni fasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz." dedi.
Erzincan'Ä±n Refahiye ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesine yÃ¶nelik operasyonda 3 noktada belirlenen 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve 4 depo imha edildi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde, TRT'nin Ulus'taki yerleÅŸkesi ve Digiturk binasÄ±nÄ± iÅŸgal ederek ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 58'i tutuklu 93 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, mÃ¼talaasÄ±nÄ± sunan savcÄ±, tÃ¼m sanÄ±klara aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis istedi.
BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Hazinedar ile iki belediye meclis Ã¼yesinin, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DiyarbakÄ±r'da Ã¶ÄŸrenci servisi ile otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Olayda aralarÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerinde bulunduÄŸu 17 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
17 ve 25 AralÄ±k kumpas davalarÄ±nÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± ve ABD'deki Hakan Atilla davasÄ±nda tanÄ±k olarak ifade veren FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ± eski komiser HÃ¼seyin Korkmaz hakkÄ±nda iki ayrÄ± mahkemece yokluÄŸunda tutuklama kararÄ± verildi
Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde, 1. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda OsmanlÄ± ordusunun, Rus iÅŸgali altÄ±ndaki topraklarÄ± kurtarmak iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve 90 bin askerin ÅŸehit olduÄŸu SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± anma etkinlikleri yarÄ±n baÅŸlayacak
TRT World, Google tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen en iyi Google Asistan uygulamasÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ±nda "En Ä°yi Karakter" ve "Ã–ÄŸrenciler TarafÄ±ndan GeliÅŸtirilmiÅŸ En Ä°yi Uygulama" kategorilerinde birinci oldu
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada tutuklu yargÄ±lanan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°dris Baluken, 3 ayrÄ± suÃ§tan 16 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "Åžu anda gÃ¼ndemimizde bir kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi sÃ¶z konusu deÄŸil." dedi.
Behram PaÅŸa tarafÄ±ndan 1576 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±rÄ±lan tarihi han, restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan butik otel olarak kullanÄ±lacak
Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinde Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait mobil kanser tarama aracÄ±nÄ±n devrilmesi sonucu 3 saÄŸlÄ±k personeli yaralandÄ±.
Meteorolojiden DiyarbakÄ±r, Batman, Mardin, Siirt, ÅžanlÄ±urfa ve ÅžÄ±rnak iÃ§in yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Valilik Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma ve oturma eylemi gibi eylem ve etkinliklerin bir ay sÃ¼reyle yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Halkbank'tan ABD'deki Hakan Atilla davasÄ±na iliÅŸkin, "Mahkeme tarafÄ±ndan bankamÄ±z hakkÄ±nda alÄ±nmÄ±ÅŸ herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±