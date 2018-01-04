GÃ¼ncelleme: 23:32, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

Irak ile Ä°ngiltere arasÄ±nda askeri anlaÅŸma





BaÄŸdat'Ä± ziyaret eden Ä°ngiltere Savunma BakanÄ± Gavin Williamson, IraklÄ± mevkidaÅŸÄ± Ä°rfan el-Hiyali ile iki Ã¼lke askeri iliÅŸkilerinin geliÅŸtirilmesi konusunda mutabakat zaptÄ± imzaladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak ile Ä°ngiltere arasÄ±nda askeri iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi konusunda mutabakat zaptÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ±Â bildirildi. Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BaÄŸdat'Ä± ziyaret eden Ä°ngiltere Savunma BakanÄ± Gavin Williamson, IraklÄ± mevkidaÅŸÄ± Ä°rfan el-Hiyali ile bakanlÄ±kta bir araya geldi. AÃ§Ä±klamada, Hiyali veÂ Williamson'un iki Ã¼lke askeri iliÅŸkilerinin geliÅŸtirilmesi konusunda mutabakat zaptÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ±Â belirtildi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ayrÄ±ca Irak ordusunun eÄŸitimi, silahlandÄ±rÄ±lmasÄ±, gÃ¼venlik ve istihbarat alanÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar alÄ±ndÄ±. DÃ¼n Kuveyt'te temaslarda bulunan Ä°ngiltere Savunma BakanÄ±Â Williamson bugÃ¼nÂ sÃ¼rpriz ziyaretle BaÄŸdat'a gelmiÅŸti. Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ±Â Theresa May de geÃ§en yÄ±l 29 KasÄ±m'da BaÄŸdat'Ä± ziyaret etmiÅŸti.

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