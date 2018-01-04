GÃ¼ncelleme: 01:45, 05 Ocak 2018 Cuma

Kabil'de intihar saldÄ±rÄ±sÄ±: 10 Ã¶lÃ¼, 15 yaralÄ±





Emniyet yetkililerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kabil'de dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 15 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Emniyet yetkilileri, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerine yerleÅŸtirdiÄŸi bombayÄ±, Kabil'in Banayi bÃ¶lgesinde polis aracÄ±na yaklaÅŸarak patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.

Ä°lgili Konular Kabil Afganistan

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.