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07:05, 05 Ocak 2018 Cuma
Irak
GÃ¼ncelleme: 02:20, 05 Ocak 2018 Cuma

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Talabani'nin oÄŸlu ve KÃ¼rt parti heyetinden BaÄŸdat'a ziyaret
Talabani'nin oÄŸlu ve KÃ¼rt parti heyetinden BaÄŸdat'a ziyaret

IKBY'nin 25 EylÃ¼l'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi referandum sonrasÄ±nda Erbil'den ilk kez bir siyasi heyet, BaÄŸdat yÃ¶netimini ziyaret etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi,Â bir sÃ¼re Ã¶nce hayatÄ±nÄ± kaybedenÂ eski CumhurbaÅŸkanÄ± Celal Talabani'nin oÄŸlu Pavel Talabani'yi BaÄŸdat'taki ofisindeÂ kabul etti.

Ä°badi'nin basÄ±n ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede siyasi ve gÃ¼venlik geliÅŸmeleriyle Ã¼lkenin birliÄŸi, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki (IKBY) memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmesi ve askÄ±da bulunan diÄŸer sorunlarla ilgili Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ± ele alÄ±ndÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Irak'Ä±n birliÄŸi ve vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±na vurgu yapan Ä°badi, merkezi yÃ¶netimin attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±n IKBY'deki vatandaÅŸlarÄ±n Ã§Ä±karÄ±na olduÄŸunu ifade etti.

IKBY'DEKÄ° 3 PARTÄ° BAÄžDAT'A ORTAK HEYET GÃ–NDERDÄ°

Ã–te yandan Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, IKBY'deki bazÄ± partilerden oluÅŸan KÃ¼rt heyetiyle de bir araya geldi.

IKBY'de muhalefette yer alan Goran (DeÄŸiÅŸim) Hareketi, Ä°slami Toplum Partisi (Komel) ve Dr. Berhem Salih baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki "Adalet ve Demokrasi iÃ§in Koalisyon"un oluÅŸturduÄŸu heyetle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Ä°badi'nin, merkezi yÃ¶netimin IKBY'deki memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmesini ÅŸeffaf ve adil ÅŸekilde saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "KÃ¼rt heyeti, tek bir Irak'tan yana olduklarÄ±nÄ± ve BaÄŸdat ile Erbil arasÄ±ndaki sorunlarÄ±n anayasa yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesini istediklerini iletti." denildi.

Ortak heyette yer alan Ã¼Ã§ partiden daha Ã¶nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°badi'nin BaÄŸdat'taki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede IKBY'li memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ±n, yapÄ±lacak detaylÄ± inceleme sonrasÄ± Ã¶deneceÄŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdiÄŸi belirtilmiÅŸti.

REFERANDUM SONRASI Ä°LK SÄ°YASÄ° ZÄ°YARET

IKBY'nin 25 EylÃ¼l'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi referandum, BaÄŸdat ile Erbil arasÄ±nda siyasi krize yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

Referandum sonrasÄ±nda Erbil'den ilk kez bir siyasi heyet, BaÄŸdat'Ä± ziyaret ediyor.



Ä°lgili Konular Ä±rak IKBY Pavel Talabani Ä°BADÄ°
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