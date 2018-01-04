ABD'den Ä°ran'daki 'protestoculara' yÃ¶nelik yeni destek aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert,Â Ä°ran'dakiÂ geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ettiklerini belirterek, "GÃ¶stericilere karÅŸÄ±Â ÅŸiddet uygulayanlarÄ±,Â sansÃ¼reÂ katkÄ±da bulunanlarÄ± veÂ Ä°ran halkÄ±ndan Ã§alanlarÄ± mesul tutacak bolca yetkilimiz var." ifadesini kullandÄ±.
Nauert, Ä°ran'da devam eden protestolara iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°ran'da gÃ¶stericilere yÃ¶nelik ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n" yakÄ±ndan takip edildiÄŸine dikkati Ã§ekti.
Nauert, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"HÃ¼kÃ¼met sokaklara Ã§Ä±kan cesur halkÄ± Ã¶ldÃ¼rmeye ve hapse atmaya devam etmektedir. BugÃ¼ne kadar olan Ã¶lÃ¼mleri ve bin civarÄ±nda kiÅŸinin tutuklanmasÄ±nÄ± en sert ÅŸekilde kÄ±nÄ±yoruz. GÃ¶stericilere karÅŸÄ± ÅŸiddet uygulayanlarÄ±, sansÃ¼re katkÄ±da bulunanlarÄ± ve Ä°ran halkÄ±ndan Ã§alanlarÄ± mesul tutacak bolca yetkilimiz var. Rejimin kurbanlarÄ±na: UnutulmayacaksÄ±nÄ±z."
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±mlarda bulunarak, Ä°ran'daki gÃ¶stericilere destek vermiÅŸti.
ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Ä°ran'da devam eden protestolar ve ÅŸiddet olaylarÄ±yla ilgili BM GÃ¼venlik Konseyine (BMGK) acil toplanma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapacaklarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± protestolar sonrasÄ±nda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ilk yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ran'daki geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ettiklerini belirtmiÅŸ, "Ä°ran halkÄ± iÃ§in desteÄŸimizi birÃ§ok farklÄ± ortamda ifade ediyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert, "BugÃ¼ne kadar olan Ã¶lÃ¼mleri ve bin civarÄ±nda kiÅŸinin tutuklanmasÄ±nÄ± en sert ÅŸekilde kÄ±nÄ±yoruz." dedi.
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