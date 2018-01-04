CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan FransÄ±z basÄ±nÄ±na kritik aÃ§Ä±klamalar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â FransÄ±z TF1Â veÂ LCI kanallarÄ±na verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, 05 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ (bugÃ¼n) gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiÂ Fransa ziyaretiÂ ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilere dair aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Fransa ziyaretinin Avrupa ile yeniden yakÄ±nlaÅŸma amacÄ± gÃ¼dÃ¼p gÃ¼tmediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki soruyu ErdoÄŸan, "2018'in ilk ziyaretini Avrupa'da Fransa'ya, dostum Macron'a gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸim. Tabii ki bu ziyaretin Ã§ok farklÄ± bir Ã¶nemi var. Zira Fransa ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda siyasi, stratejik, ekonomik alanlar baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok alanda atÄ±lacak adÄ±m var. Bu ziyarete Ã§ok Ã¶nem veriyorum. Bir gÃ¼ne sÄ±ÄŸdÄ±rÄ±lacak bir ziyaret olacak. Bu bize yeterli deÄŸil tabii ki ama bir ilk adÄ±m olacak ve umuyorum farklÄ± bir ÅŸekilde devamÄ± gelecek." ÅŸeklinde yanÄ±tladÄ±.
ErdoÄŸan, Almanya'da Angela Merkel'in zorluklarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu bir dÃ¶nemde, Macron'un, AB'nin sÃ¼rÃ¼kleyici lideri olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼p gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi sorusuna, "Her ÅŸeyden Ã¶nce Fransa farklÄ± bir pozisyona sahiptir. Bu, geÃ§miÅŸten beri devam eden bir tavÄ±rdÄ±r ve AB iÃ§erisinde Almanya olsun, Fransa olsun, BaÅŸbakan ve CumhurbaÅŸkanÄ± olarak, kesintisiz 15 yÄ±l boyunca gÃ¶rev yaptÄ±m ve ne olup bittiÄŸini gÃ¶rme fÄ±rsatÄ±m oldu. Bu 15 yÄ±l iÃ§inde (Jacques) Chirac ile sorunsuz bir iletiÅŸimim oldu. Daha sonra (Nicolas) Sarkozy dÃ¶neminde baÅŸka bir periyot geÃ§irdik." cevabÄ±nÄ± verdi.
TÃ¼rkiye ile ABÂ arasÄ±ndaki iliÅŸkide Fransa'nÄ±n katkÄ±sÄ±na ve bu yÃ¶ndeki tavrÄ±na dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"SayÄ±n Macronâ€™la bir dÃ¶nemin iÃ§erisine girdik. Ä°yi bir baÅŸlangÄ±Ã§ SayÄ±n Macronâ€™la yaptÄ±k. Yani bÃ¶lgesel konularda olsun, ikili iliÅŸkilerde olsun, SayÄ±n Macronâ€™la attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar gayet iyi bir ÅŸekilde geliÅŸiyor ve kendisinden Ã¼mitliyim. Ã–zellikle savunma sanayi alanÄ±nda Fransa-Ä°talya ve TÃ¼rkiye olarak Ã¼Ã§lÃ¼ bir iÅŸbirliÄŸi sÃ¶z konusu. SanÄ±yorum bu aynÄ± zamanda bu Ã¼Ã§ Ã¼lkenin dayanÄ±ÅŸmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a Ã¶nemlidir. Bu bakÄ±mdan ben SayÄ±n Macronâ€™un Avrupa BirliÄŸiâ€™ndeki yerini Ã¶nemsiyorum ve bunun hakkÄ±nÄ± da vereceÄŸine inanÄ±yorum."
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede gÃ¼venlik konusunun da gÃ¼ndeme geleceÄŸi belirtilerek, "Suriye'deki savaÅŸÄ±n ilk gÃ¼nlerinden itibaren bÃ¶lgeye giden FransÄ±z savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n TÃ¼rkiye'den geÃ§tiÄŸi ve savaÅŸÄ±n sona erme aÅŸamasÄ±nda bu kiÅŸilerin yeniden aynÄ± yolu kullanarak Fransa'ya dÃ¶necekleri yÃ¶nÃ¼ndeki endiÅŸeler" ile ilgili soruya ErdoÄŸan, "Tabii liderlerin bu tÃ¼r konularda endiÅŸe duymalarÄ± haliyle normal. Fakat TÃ¼rkiye DEAÅž ile mÃ¼cadeleÂ
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FransÄ±z basÄ±nÄ±na gÃ¼ndeme iliÅŸkin Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n "TÃ¼rkiye olarak AB Ã¼yeliÄŸini bir stratejik hedef olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Ancak son yÄ±llarda bu konuda Ã§ok fazla ilerleme kaydedilemedi. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± aÅŸmak ve yeni fasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz." dedi.
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