ABD, Pakistan'a 'gÃ¼venlik yardÄ±mÄ±nÄ±' askÄ±ya aldÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Pakistan'a "gÃ¼venlik yardÄ±mÄ±nÄ±" askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde ABD ile Pakistan arasÄ±nda son dÃ¶nemde yaÅŸanan diplomatik gerginliÄŸe iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Nauert, "Taliban ve Hakkani grubu gibi gruplara karÅŸÄ± Ã§ok emin adÄ±mlar atana kadar Pakistan'a gÃ¼venlik yardÄ±mÄ±nÄ± askÄ±ya alÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.
SÃ¶zcÃ¼ Nauert, toplam ne kadar yardÄ±mÄ±n kesileceÄŸini ise belirtmedi. Nauert, "Rakam hakkÄ±nda hala Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z devam ediyor." dedi.
Pakistan'Ä±n terÃ¶ristlere gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturmamasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Nauert, "Pakistan'la ikili iliÅŸkilerimizi tekrar yenilemeyi Ã¼mit ediyoruz." diye konuÅŸtu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, Ä°slamabad yÃ¶netimini "terÃ¶ristlere gÃ¼venli bÃ¶lge saÄŸlamakla" suÃ§lamÄ±ÅŸ ve Pakistan'a bu yÄ±l iÃ§inde yapÄ±lacak 255 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ± askÄ±ya alacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
Bunun Ã¼zerine Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hoca Muhammed AsÄ±f ise Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki gÃ¶stererek "sÃ¶z konusu iddialarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu" kaydetmiÅŸti.
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "BugÃ¼ne kadar Schengen bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in 1 milyar Avro harcadÄ±k" dedi
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Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Suriyeâ€™de 2017 yÄ±lÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nda 42 gazetecinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
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