11:28, 05 Ocak 2018 Cuma

ABD, Pakistan'a 'gÃ¼venlik yardÄ±mÄ±nÄ±' askÄ±ya aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Pakistan'a "gÃ¼venlik yardÄ±mÄ±nÄ±" askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde ABD ile Pakistan arasÄ±nda son dÃ¶nemde yaÅŸanan diplomatik gerginliÄŸe iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Nauert, "Taliban ve Hakkani grubu gibi gruplara karÅŸÄ± Ã§ok emin adÄ±mlar atana kadar Pakistan'a gÃ¼venlik yardÄ±mÄ±nÄ± askÄ±ya alÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.

SÃ¶zcÃ¼ Nauert, toplam ne kadar yardÄ±mÄ±n kesileceÄŸini ise belirtmedi. Nauert, "Rakam hakkÄ±nda hala Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z devam ediyor." dedi.

Pakistan'Ä±n terÃ¶ristlere gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturmamasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Nauert, "Pakistan'la ikili iliÅŸkilerimizi tekrar yenilemeyi Ã¼mit ediyoruz." diye konuÅŸtu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, Ä°slamabad yÃ¶netimini "terÃ¶ristlere gÃ¼venli bÃ¶lge saÄŸlamakla" suÃ§lamÄ±ÅŸ ve Pakistan'a bu yÄ±l iÃ§inde yapÄ±lacak 255 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ± askÄ±ya alacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Bunun Ã¼zerine Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hoca Muhammed AsÄ±f ise Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki gÃ¶stererek "sÃ¶z konusu iddialarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu" kaydetmiÅŸti.