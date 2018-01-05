Ã‡in'den 'yetenekli' yabancÄ±lara 10 yÄ±llÄ±k vize uygulamasÄ±

Ã‡in, bilim adamlarÄ±, giriÅŸimci ve teknoloji ÅŸirketi liderlerine 10 yÄ±llÄ±k vize verecek.
South China Morning Post gazetesinin haberine gÃ¶re, Pekin yÃ¶netimi, "yetenekli" yabancÄ±larÄ±n Ã¼lkedeki kalkÄ±nmaya katkÄ± saÄŸlamasÄ± iÃ§in 5 ila 10 yÄ±l sÃ¼reli Ã§ok giriÅŸli vize uygulamasÄ± baÅŸlattÄ±.
Teknoloji ÅŸirketi sahipleri, giriÅŸimciler ve bilim adamlarÄ±nÄ± Ã¼lkeye kazandÄ±rmayÄ± hedefleyen uzun sÃ¼reli vizeye baÅŸvuru internet Ã¼zerinden Ã¼cretsiz olarak yapÄ±labilecek. BaÅŸvuranlar vize almalarÄ± halinde Ã‡in'de tek seferde 180 gÃ¼n kalabilecek, bunun yanÄ± sÄ±ra aile ve Ã§ocuklarÄ±nÄ± getirebilecek.
Ãœlkede 2016â€™da yabancÄ±lar iÃ§in deÄŸerlendirme sistemi uygulamaya konmuÅŸtu. Bu uygulamayla, Nobel Ã–dÃ¼lÃ¼ kazananlar, baÅŸarÄ±lÄ± sporcular, akademisyenler, finans uzmanlarÄ± "yÃ¼ksek yetenekli" grubuna alÄ±narak Ã¼lkeye Ã§ekilmeleri amaÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡in BaÅŸbakanÄ± Li KÄ±Ã§iang, Ã¼lke ekonomisinin yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in kritik bir eÅŸikte olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, bu kapsamda yabancÄ± uzmanlara yÃ¶nelik daha aÃ§Ä±k bir politika benimsenmesi gerektiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.
Â
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "BugÃ¼ne kadar Schengen bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in 1 milyar Avro harcadÄ±k" dedi
Devlet BaÅŸkanÄ± Mnangagwa, askeri mÃ¼dahale sonrasÄ± beklenen ulusal birlik hÃ¼kÃ¼metine ihtiyaÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin gÃ¼neyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž hÃ¼crelerine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda 40 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, 11'inin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Taraba eyaletindeki operasyonda 44 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÄ±zÄ±ldeniz'in haiz olduÄŸu stratejik konum, uluslararasÄ± ve bÃ¶lgesel ittifaklar ile hakimiyet haritasÄ±nÄ± yeniden ÅŸekillendiriyor
Suriye'de Esad rejiminin kuÅŸatmasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da cuma namazÄ±, yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar nedeniyle kÄ±lÄ±namadÄ±
Yetkililer, kimlik bilgilerinin internet Ã¼zerinden satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ±n ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurdu
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Suriyeâ€™de 2017 yÄ±lÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nda 42 gazetecinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± AsÄ±f ABD'yi Hindistan'la aÄŸÄ±z birliÄŸi etmekle suÃ§ladÄ±
Ã–zbekistan ile Kazakistan arasÄ±nda 20 yÄ±l aradan sonra yeniden otobÃ¼s seferleri baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Avrupa BirliÄŸi YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, KÃ¼ba'nÄ±n birliÄŸin gÃ¼venilir bir ortaÄŸÄ± olmak istediÄŸini belirtti.
Tiflis Åžehir Mahkemesi, eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili'ye bir cinayet davasÄ±nda gÃ¶revini kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 3 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi
Ä°srail'de idam yasa tasarÄ±sÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girerse, "terÃ¶r cinayeti" suÃ§u iÅŸledikleri iddiasÄ±yla askerÃ® mahkemede yargÄ±lanan Filistinlilere idam cezasÄ± vermek iÃ§in Ã¼Ã§ hÃ¢kimden ikisinin oyu yeterli olacak.
Suudi Arabistan devlet medyasÄ±, Ã¼lkenin Yemen sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã¼lkeye doÄŸru gelen bir balistik fÃ¼zeyi havada engellediÄŸini duyurdu
Hindistan'Ä±n Racastan eyaletinde son gÃ¼nlerde artan vakalar Ã¼zerine domuz gribi alarmÄ± verildi.