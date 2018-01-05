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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:09, 05 Ocak 2018 Cuma
Asya
11:36, 05 Ocak 2018 Cuma

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Ã‡in'den 'yetenekli' yabancÄ±lara 10 yÄ±llÄ±k vize uygulamasÄ±
Ã‡in'den 'yetenekli' yabancÄ±lara 10 yÄ±llÄ±k vize uygulamasÄ±

Ã‡in, bilim adamlarÄ±, giriÅŸimci ve teknoloji ÅŸirketi liderlerine 10 yÄ±llÄ±k vize verecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in, bilim adamlarÄ±, giriÅŸimci ve teknoloji ÅŸirketi liderlerine 10 yÄ±llÄ±k vize verecek.

South China Morning Post gazetesinin haberine gÃ¶re, Pekin yÃ¶netimi, "yetenekli" yabancÄ±larÄ±n Ã¼lkedeki kalkÄ±nmaya katkÄ± saÄŸlamasÄ± iÃ§in 5 ila 10 yÄ±l sÃ¼reli Ã§ok giriÅŸli vize uygulamasÄ± baÅŸlattÄ±.

Teknoloji ÅŸirketi sahipleri, giriÅŸimciler ve bilim adamlarÄ±nÄ± Ã¼lkeye kazandÄ±rmayÄ± hedefleyen uzun sÃ¼reli vizeye baÅŸvuru internet Ã¼zerinden Ã¼cretsiz olarak yapÄ±labilecek. BaÅŸvuranlar vize almalarÄ± halinde Ã‡in'de tek seferde 180 gÃ¼n kalabilecek, bunun yanÄ± sÄ±ra aile ve Ã§ocuklarÄ±nÄ± getirebilecek.

Ãœlkede 2016â€™da yabancÄ±lar iÃ§in deÄŸerlendirme sistemi uygulamaya konmuÅŸtu. Bu uygulamayla, Nobel Ã–dÃ¼lÃ¼ kazananlar, baÅŸarÄ±lÄ± sporcular, akademisyenler, finans uzmanlarÄ± "yÃ¼ksek yetenekli" grubuna alÄ±narak Ã¼lkeye Ã§ekilmeleri amaÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡in BaÅŸbakanÄ± Li KÄ±Ã§iang, Ã¼lke ekonomisinin yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in kritik bir eÅŸikte olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, bu kapsamda yabancÄ± uzmanlara yÃ¶nelik daha aÃ§Ä±k bir politika benimsenmesi gerektiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

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