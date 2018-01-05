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KKTC'de erken genel seçime doğru
KKTC'de erken genel seçime doğru

Halk, Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 sandalye için pazar günü sandık başına gidecek. Yüzde 5 seçim barajı uygulanan ülkede, 190 bin 551 seçmen bulunuyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkı, Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 milletvekilinin belirleneceği erken genel seçim için 7 Ocak Pazar günü sandık başına gidecek.

KKTC’de hafta sonu yapılacak erken genel seçimde 8 partiden 400 ile 9 bağımsız aday 50 sandalye için yarışacak.

Seçim sonucunda Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 10, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 4 ve Lefke'den 2 milletvekili mecliste temsil şansı bulacak.

Yüzde 5 seçim barajının uygulandığı ülkede, 190 bin 551 seçmen bulunuyor.

Seçimlere Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP) Halkın Partisi (HP), Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG), Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) katılacak.

Eski Başbakanlar Özkan Yorgancıoğlu ve Ömer Kalyoncu ile Meclis Başkanı Sibel Siber seçimde aday olmadı.

KKTC’yi Hüseyin Özgürgün Başbakanlığında UBP-DP koalisyon hükümeti yönetiyor.

PROPAGANDALAR SÜRÜYOR

Siyasi partiler ve adaylar, yeni yılın ilk günlerinde propagandalarını sürdürüyor. Seçmenlere dağıtılan broşürlerin yanı sıra reklam panolarını adayların resimleri ve sloganları süslüyor. Adaylar vatandaşlarla yüz yüze yaptıkları görüşmelerin yanında, medya üzerinden propagandaya da önem veriyor. Partiler başkent Lefkoşa başta olmak üzere büyük mitinglerini yaparak seçim çalışmalarını tamamlayacak.

Seçime katılan partilerden UBP “Partimiz bir, gücümüz bir”, ana muhalefet partisi CTP "Ne demek umut yok!”, HP "Güçlü bir kadro, temiz bir geçmiş", TDP “Zincirleri kırmanın zamanı geldi”, DP “Özgürlük, demokrasi, eşitlik”, YDP “Vatanım Kıbrıs”, TKP-YG; “Değişim kurtuluştur” ve MDP "Milli devlet, güçlü iktidar" ana sloganlarını kullanıyor.

KKTC'de 28 Temmuz 2013'de yapılan genel seçimlerin ardından 3 koalisyon hükümeti görev aldı.

Seçimlerin ardından ilk hükümet CTP ile DP arasında Özkan Yorgancıoğlu başbakanlığında Ağustos 2013'te kuruldu. Mayıs 2015'te Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'ın hükümetteki görevinden istifa etmesi üzerine Temmuz 2015'te Ömer Kalyoncu başbakanlığında CTP-UBP geniş tabanlı hükümet göreve geldi.

Daha sonra koalisyon ortağı UBP'nin 2 Nisan 2015'te hükümetten çekilmesinin ardından Hüseyin Özgürgün'ün başbakanlığında bağımsızların da desteğiyle UBP-DP hükümeti kurulmuştu.

KKTC Meclisinde, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 20, UBP 18, DP 4, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3 sandalyeye sahip. Mecliste ayrıca 5 bağımsız milletvekili bulunuyor.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 Kasım 2017'de oy çokluğuyla erken genel seçim kararı almıştı.

 



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