11:48, 05 Ocak 2018 Cuma

Hindistan'da domuz gribi alarmÄ±



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Hindistan'Ä±n Racastan eyaletinde son gÃ¼nlerde artan vakalar Ã¼zerine domuz gribi alarmÄ± verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan'Ä±n Racastan eyaletinde 500'e yakÄ±n hastada domuz gribine rastlandÄ±. "The Hindu" gazetesinde yer alan habere gÃ¶re, aralÄ±k ayÄ±nda 400'den fazla hastaya domuz gribi teÅŸhisi konulan eyalette son 3 gÃ¼nde 85 hastada daha virÃ¼se rastlandÄ±.Â Â VakalarÄ±n artmasÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§en Racastan SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, eyalet genelinde domuz gribi alarmÄ± vererek virÃ¼sÃ¼n rastlandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere ilk yardÄ±m ekiplerinin yÃ¶nlendirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â Eyalet SaÄŸlÄ±k BakanÄ± KaliÃ§aran Saraf, salgÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in gerekli Ã¶nlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Domuz gribiÂ vakalarÄ±nda erken tanÄ± koyup bir an Ã¶nce tedaviye baÅŸlamak iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.Â GeÃ§en yÄ±l da Racastan eyaletinde 3 bin 214 kiÅŸide virÃ¼seÂ rastlanmÄ±ÅŸ, 241 kiÅŸi domuz gribi nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.Â

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