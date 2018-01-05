12:02, 05 Ocak 2018 Cuma

TÃ¼rkAkÄ±m mayÄ±s ayÄ±nda TÃ¼rk kÄ±yÄ±larÄ±na ulaÅŸacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkAkÄ±m SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ AslÄ± Esen, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, projede yaÅŸanan son geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi.

Projenin iki hattÄ±nda toplam kapasitenin 31,5 milyar metrekÃ¼p olduÄŸunu hatÄ±rlatan Esen, bunun 15,75 milyar metrekÃ¼pÃ¼nÃ¼n doÄŸrudan TÃ¼rkiye'nin kullanÄ±mÄ±na aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ±, geriye kalan kapasitenin ise Avrupa'ya iletileceÄŸini sÃ¶yledi.

Esen, projenin iki hattÄ±nda toplam 700 kilometrelik inÅŸaatÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, toplam uzunluÄŸun bin 860 kilometre olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"Pioneering Spirit" isimli boru dÃ¶ÅŸeme gemisinin gÃ¼nde ortalama 4 kilometre hat inÅŸa ettiÄŸini vurgulayan Esen, "TÃ¼rkAkÄ±mÂ doÄŸalgaz boru hattÄ±Â projesi 15 milyon konutun enerji ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecek yÄ±llÄ±k kapasiteye sahip. Ä°ki hattan oluÅŸan projede, ilk hattÄ±n TÃ¼rk kÄ±yÄ±larÄ±na mayÄ±sta ulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. 2019 sonunda da ilk gazÄ± TÃ¼rkiye'ye ulaÅŸtÄ±rmayÄ± planlÄ±yoruz." dedi.

Esen, sÃ¶z konusu projeyle TÃ¼rkiye'nin ve Avrupa'nÄ±n enerji gÃ¼venliÄŸine katkÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"NasÄ±l ki TÃ¼rkiye'nin diÄŸer kaynak Ã¼lkelerden gelen doÄŸalgazÄ±nda kesinti olunca Mavi AkÄ±m kullanÄ±ldÄ±ysa, TÃ¼rkAkÄ±m da enerji gÃ¼venliÄŸine ciddi katkÄ± saÄŸlayacak. Ã–te yandan Avrupa'nÄ±n gaz Ã¼retimi dÃ¼ÅŸerken tÃ¼ketiminde bir artÄ±ÅŸ sÃ¶z konusu. GÃ¼neydoÄŸu Avrupa'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Balkanlar'da geliÅŸmekte olan piyasalar da bu projeden faydalanacak. 2017'nin ilk 11 ayÄ±nda TÃ¼rkAkÄ±m'dan gazÄ±n ulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Ã¼lkelerdeki talebin artÄ±ÅŸÄ± da bu konuda bir kanÄ±t. Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan ve SÄ±rbistan gibi Ã¼lkelerde talep bu dÃ¶nemde ciddi derecede arttÄ±. Bu da projenin ne kadar deÄŸerli olduÄŸunu ortaya koyuyor."

Esen, projenin Avrupa'ya gidecek kÄ±smÄ± iÃ§in Bulgaristan ve Yunanistan'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸini anÄ±msatarak, "2019 sonunda ilk gazÄ± TÃ¼rkiye'ye gÃ¶ndermeden Ã¶nce bu konuda da bir karar alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. Avrupa'da SÄ±rbistan ve Macaristan hÃ¼kÃ¼met dÃ¼zeyinde ilgi gÃ¶sterdiler. Åžu anda projeyi Ã§evreleyen gÃ¼zel bir hava var diyebilirim." ifadelerini kullandÄ±.

930 KÄ°LOMETRE BOYUNCA Ä°LERLÄ°YOR

TÃ¼rkAkÄ±m'da gaz akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 2019 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda baÅŸlamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Boru hattÄ±nÄ±n denizdeki kesimi Rusyaâ€™nÄ±n Anapa kentinden TÃ¼rkiyeâ€™nin KÄ±yÄ±kÃ¶y beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaÅŸÄ±k 930 kilometre boyunca ilerliyor.

Projenin deniz bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n inÅŸaatÄ± Rus ÅŸirket Gazprom'un yÃ¼zde 100 iÅŸtiraki South Stream Transport B.V. ÅŸirketi tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.Â