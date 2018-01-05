Suudi Arabistan'a Yemen'den bir fÃ¼ze daha

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suudi Arabistan liderliÄŸindeki Koalisyon GÃ¼Ã§leri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Yemen topraklarÄ±ndan atÄ±lan balistik fÃ¼zenin sÄ±nÄ±rdaki Necran kenti yakÄ±nlarÄ±nda imha edildiÄŸini duyurdu.
Koalisyon gÃ¼Ã§lerinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Kurmay Albay Turki el-Maliki, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yerel saatle sabah 07.00 civarÄ±nda Yemen'denÂ Suudi Arabistan topraklarÄ±na balistik fÃ¼ze atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini belirtti.
Balistik fÃ¼zenin Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine aitÂ Patriot fÃ¼ze sistemleri tarafÄ±ndan Necran kenti Ã¼zerindeyken imha edildiÄŸini ifade eden Maliki, Ä°ran tarafÄ±ndan desteklenen Husilerin yaptÄ±ÄŸÄ± bu dÃ¼ÅŸmanca tavrÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in 2216 ile 2231 sayÄ±lÄ± kararlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k bir ihlali olduÄŸunu ve bu tavÄ±rlarÄ±n baÅŸta Suudi Arabistan ve bÃ¶lge gÃ¼venliÄŸini tehdit ettiÄŸini vurguladÄ±.
Ä°ran rejiminin Husilere silah desteÄŸi vermesine uluslararasÄ± toplumun karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ± gerektiÄŸini belirten koalisyon gÃ¼Ã§lerinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Kurmay Albay Maliki, Tahran'Ä±n Husilere yÃ¶nelik yasa dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ balistik fÃ¼ze ve silah desteÄŸi iÃ§in yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.
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