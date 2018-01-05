Ä°srail askeri hakimleri Filistinlileri ipe gÃ¶tÃ¼rebilecek | GRAFÄ°K

Ä°srailÂ parlamentosuÂ Knesset'te Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan ilk oylamada geÃ§en idam tasarÄ±sÄ± yasalaÅŸÄ±rsa, "terÃ¶r cinayeti" suÃ§u iÅŸledikleri iddiasÄ±yla askerÃ® mahkemede yargÄ±lanan FilistinlilereÂ idam cezasÄ±Â vermek iÃ§in Ã¼Ã§ askerÃ® hÃ¢kimden ikisinin oyu yeterli olacak.
Ä°srail parlamentosundaki ilk oylamada 49'a karÅŸÄ± 52 oyla kabul edilen idam tasarÄ±sÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lmaya devam ediyor. Filistinlilerin ve uluslararasÄ± toplumun tepkisini Ã§eken tasarÄ±ya Ä°srail iÃ§inden de eleÅŸtiri var.
Bununla birlikte hÃ¢lihazÄ±rda Ä°srail gÃ¼Ã§leri Filistinlileri "saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu" iddiasÄ±yla sÄ±k sÄ±k sokak ortasÄ±nda infaz ediyor ve hiÃ§bir ceza almÄ±yor.
Knesset'in resmÃ® internet sayfasÄ±nda yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, tasarÄ±nÄ±n parlamentoda yapÄ±lacak iki oylamadan daha geÃ§erek yasalaÅŸmasÄ± hÃ¢linde askerÃ® mahkemelerde idam kararÄ± almak kolaylaÅŸacak.
Buna gÃ¶re Ã¼Ã§ hÃ¢kim tarafÄ±ndan yÃ¶netilen ve verdikleri tartÄ±ÅŸmalÄ± kararlar yÃ¼zÃ¼nden insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan yoÄŸun ÅŸekilde eleÅŸtirilen Ä°srail askerÃ® mahkemelerinde "terÃ¶r" suÃ§undan yargÄ±lananlara idam cezasÄ± vermek iÃ§in askerÃ® hÃ¢kimlerden ikisinin kararÄ± yetecek.
Mevcut yasaya gÃ¶re ise Ä°srail askerÃ® mahkemelerinde idam kararÄ± alabilmek iÃ§in yargÄ±lamaya katÄ±lan Ã¼Ã§ hÃ¢kimin oy birliÄŸiyle karar vermesi gerekiyordu. Bununla birlikte bu ceza Ä°srail tarihinde sadece bir kez, 1962 yÄ±lÄ±nda gÃ¶rÃ¼len bir davada eski bir Nazi suÃ§lusuna karÅŸÄ± uygulanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail'deki altÄ± partili aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin desteÄŸini alan bu yeni tasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± hÃ¢linde Filistinlilere yÃ¶nelik keyfÃ® idam cezalarÄ± verilmesinden endiÅŸe ediliyor.
Ä°dam tasarÄ±sÄ±, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan yasa dÄ±ÅŸÄ± bir Yahudi yerleÅŸim biriminde temmuz ayÄ±nda 3 Ä°srailliyi Ã¶ldÃ¼ren Filistinlinin yargÄ±lamasÄ± devam ederken gÃ¼ndeme geldi. Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, sÃ¶z konusu Filistinlinin "yaÅŸamayÄ± hak etmediÄŸini" sÃ¶yledi.
TasarÄ±nÄ±n sahibi Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman da "Yahudi kanÄ± ucuz deÄŸil" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunarak idam cezasÄ±yla hedef alÄ±nan kesimin sadece Filistinliler olduÄŸunu aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koydu.
Ä°srail'in aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan desteklenen tasarÄ±, saÄŸcÄ± seÃ§menin gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kazanmak iÃ§in atÄ±lan bir adÄ±m olarak deÄŸerlendiriliyor.
Filistinli bir genci ve bebeÄŸi diri diri yakarak Ã¶ldÃ¼rmek de dÃ¢hil Ä°sraillilerin Filistin halkÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi suÃ§larda gÃ¼ndeme gelmeyen bu yasanÄ±n 3 Ä°srailliyi bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼ren Filistinlinin yargÄ±lanmasÄ±yla ilgili gÃ¼ndeme gelmesi de tepki Ã§ekti.
Ä°srailliler tarafÄ±ndan 2014'te KudÃ¼s'te kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±p diri diri yakÄ±lan 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ebu Hudayr'in ve BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus ÅŸehrinin Duma kasabasÄ±nda Yahudi yerleÅŸimciler tarafÄ±ndan evlerinin kundaklanmasÄ± sonucu yine yanarak can veren DevabiÅŸe ailesi Ã¼yesi anne baba ve bebeÄŸin davasÄ±nda bile idam cezasÄ± gÃ¼ndeme gelmemiÅŸti.
Ä°dam tasarÄ±sÄ±nÄ±n parlamentodaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri esnasÄ±nda Ä°srailli Arap milletvekillerinden Ahmet Teybi, "Bu yasa Ã§ocuklarÄ± yakanlara da uygulanacak mÄ±?" diye sordu.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu ise bu soruya, "Prensip olarak evet." demekle yetindi. Pratikte ise bu yasanÄ±n Ä°sraillilere de uygulanmasÄ± imkÃ¢nsÄ±z gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor.
Parlamentoda az farkla destek bulan idam tasarÄ±sÄ±, Ä°srail muhalefeti ve iÃ§ istihbarat servisinin de tepkisini Ã§ekti.
Ä°srail iÃ§ istihbarat servisi Åžin Bet (Åžabak), Filistinlilere idam cezasÄ± getirilmesi hÃ¢linde bunun dÃ¼nyada "Yahudileri kaÃ§Ä±rma dalgasÄ±na yol aÃ§acaÄŸÄ±" uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Ä°srail ana muhalefet partisi Siyonist Birlik bloku lideri Ä°zak Herzog da, idam tasarÄ±sÄ±nÄ±n "siyasi hesaplar" uÄŸruna gÃ¼ndeme getirildiÄŸini belirterek tasarÄ±ya muhalefetini ortaya koydu.
Herzog, "Bu sadece politik hesaplarÄ± iÃ§eriyor. SiyasetÃ§iler ÅŸu sorularÄ± sormalÄ±: Bu, Ä°srail'in gÃ¼venliÄŸine ne katkÄ± sunacak? CaydÄ±rÄ±cÄ± olacak mÄ±? Arap Ã¼lkelerindeki Yahudi kardeÅŸlerimize ne etkisi olacak? TerÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenleyenlerin psikolojilerini analiz etmek gerek." ifadelerini kullandÄ±.
Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FKÃ–) baÄŸlÄ± Filistin Esir Ä°ÅŸleri Heyeti, Filistinlilerin idam edilmesinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§an bir yasayÄ± uygulamasÄ± hÃ¢linde Ä°srail askerÃ® mahkemesinin boykot edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Esir Ä°ÅŸleri Heyeti BaÅŸkanÄ± Ä°sa Karaki, "Ä°srail mahkemeleri haksÄ±z cezalar veriyor. Filistinli bir tutuklunun idam hÃ¼kmÃ¼ veren mahkeme Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kmasÄ± kabul edilemez." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Ä°srail'in idam cezasÄ± getirmek istemesine Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) de tepki geldi.
AB'nin Ä°srail'deki ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°dam insan onuruna aykÄ±rÄ±dÄ±r, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± alÃ§altÄ±cÄ± bir uygulamadÄ±r. KanÄ±tlanmÄ±ÅŸ hiÃ§bir caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yoktur. Adli hatalarÄ±n geri Ã§evrilemez Ã¶lÃ¼mlere neden olmasÄ±nÄ± saÄŸlar." ifadelerine yer verildi.
Ä°srail parlamentosundaki Arap milletvekilleri de yaptÄ±klarÄ± ortak aÃ§Ä±klamada, idam tasarÄ±sÄ±nÄ± Filistinlilere yÃ¶nelik "cinayetlere kanuni ruhsat" olarak nitelendirdi.
AÃ§Ä±klamada, "Bu tasarÄ±nÄ±n oylanmasÄ±, Ä°srail'in yÃ¶nÃ¼nÃ¼n savaÅŸa ve iÅŸgal ile yerleÅŸimin meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dÃ¶nÃ¼k olduÄŸunun son kanÄ±tÄ±dÄ±r. Hukuki suÃ§lu, iÅŸgal gÃ¼cÃ¼ ve onun Filistin halkÄ±na karÅŸÄ± baskÄ±cÄ± ve suÃ§ iÃ§eren uygulamalarÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸgalci askerler kadÄ±n, Ã§ocuk demeden Ã¶ldÃ¼rÃ¼p sokaklarda idamlar gerÃ§ekleÅŸtiriyorlar. YargÄ±lanmasÄ± gereken onlardÄ±r, iÅŸgale direnme hakkÄ±nÄ± kullanan halkÄ±mÄ±z deÄŸil. HalkÄ±mÄ±z her tÃ¼rlÃ¼ baskÄ±cÄ± uygulama ve keyfi, faÅŸist kanundan daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaktÄ±r. Cellatlara ve iÅŸgalcilere karÅŸÄ± davanÄ±n adilliÄŸi, azmi ve inancÄ±yla zafer kazanacaktÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â
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