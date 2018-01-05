12:33, 05 Ocak 2018 Cuma

MÃ¼nir Ã–zkul 93 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

2003 yÄ±lÄ±ndan bu yanaÂ demansÂ rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayan oyuncuÂ MÃ¼nir Ã–zkul,Â Ä°stanbul'daki evindeÂ 93 yaÅŸÄ±ndaÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti.

'Habamam SÄ±nÄ±fÄ±'da 'Mahmut Hoca' karakteriyle hafÄ±zalara kazÄ±nan MÃ¼nir Ã–zkul, uzun sÃ¼redir bilinci kapalÄ± bir ÅŸekilde yatakta hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yordu.

MÃœNÄ°R Ã–ZKUL KÄ°MDÄ°R?

MÃ¼nir Ã–zkul, 15 AÄŸustos 1925 tarihinde Ä°stanbul'un BakÄ±rkÃ¶y semtinde, eski OsmanlÄ± paÅŸalarÄ±ndan birinin torunu olarak dÃ¼nyaya geldi. KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda tiyatroya merak salmÄ±ÅŸ olan Ã–zkul, Ä°stanbul Erkek Lisesi'ndeki eÄŸitiminin ardÄ±ndan oyuncu olmaya karar vererek gÃ¶zÃ¼nÃ¼ sahnelere dikti.

O zamana kadar yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve aÅŸinasÄ± olduÄŸu BakÄ±rkÃ¶y'de bulunan Halkevi'nde oyunculuÄŸa adÄ±m attÄ±. Ä°lk amatÃ¶r sahne deneyimlerini burada gerÃ§ekleÅŸtiren Ã–zkul, Ä°stanbul Devlet Tiyatrosu'nda bir sÃ¼re oynadÄ±ktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na geÃ§ti. ArdÄ±ndan da, Ä°stanbul Åžehir Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuk kariyerine devam etmeye baÅŸladÄ± ve artÄ±k baÄŸÄ±msÄ±z Ã§alÄ±ÅŸabilecek dÃ¼zeye geldiÄŸine kanaat getirerek, Ã¶zel sektÃ¶re geÃ§iÅŸ yaparak Ses Tiyatrosu'nda sergilenen oyunlarda rol almaya baÅŸladÄ±. Ancak buradaki Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± uzun soluklu olamadÄ± ve hemen ardÄ±ndan yien Ã¶zel bir tiyatro olan KÃ¼Ã§Ã¼k Sahne'ye geÃ§ti.

KÃ¼Ã§Ã¼k Sahne, genÃ§ oyuncunun kariyerinin yÃ¼kseliÅŸinde bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼, ilk defa Ã¶nemli bir oyunda rol alma ÅŸansÄ± doÄŸdu. Sadri AlÄ±ÅŸÄ±k, Nevin Akkaya, ÅžÃ¼kran GÃ¼ngÃ¶r ve Cahit Irgat gibi gÃ¼Ã§lÃ¼ oyuncularla, yÃ¶netmenliÄŸini Muhsin ErtuÄŸrul'un yaptÄ±ÄŸÄ± ve Steinback'in aynÄ± adlÄ± romanÄ±ndan tiyatroya uyarlanan "Fareler ve Ä°nsanlar"da oynadÄ±. YeteneÄŸi Musin ErtuÄŸrul'un gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mayan Ã–zkul, KÃ¼Ã§Ã¼k Sahne'de ayrÄ±ca, "YarÄ±ÅŸ", "Onikinci Gece", "AÅŸaÄŸÄ±dan YukarÄ±" ve "KarÄ±ÅŸÄ±k Ä°ÅŸ" gibi baÅŸarÄ±lÄ± oyunlarda da yer aldÄ±.

Tiyatro sahnelerinden "tesadÃ¼fen" film setlerine geÃ§iÅŸi 40'lÄ± yÄ±llarÄ±n sonuna denk dÃ¼ÅŸen Ã–zkul, askerliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde, "Vatan ve NamÄ±k Kemal" adlÄ± filmde yÃ¶netmen asistanlÄ±ÄŸÄ± yapan arkadaÅŸÄ± SÄ±rrÄ± GÃ¼ltekin'i ziyaret iÃ§in YeÅŸilÃ§am'a gittiÄŸi birgÃ¼n ilk defa bir filmde figÃ¼ran olarak rol aldÄ±. ÃœniformalÄ± bir figÃ¼ran arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde olan arkadaÅŸÄ±nÄ±n ricasÄ±nÄ± kÄ±rmayarak, biraz da komik bir anÄ± olsun diye kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti ve rol aldÄ±ÄŸÄ± 400'Ã¼n Ã¼zerinde filmle, TÃ¼rk sinemasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran Ã¶nemli karakter oyuncularÄ± arasÄ±na girmesini saÄŸlayacakÂ sinemaÂ serÃ¼veni bÃ¶ylece baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.

50'li yÄ±llarÄ±n baÅŸlarÄ±nda, ilk olarak beyaz perdenin siyah-beyaz karelerinde kÃ¼Ã§Ã¼k rollerle karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kan Ã–zkul, ilk defa 1950 yÄ±lÄ±nda, senaryosu Ä°hsan Koza ile NazÄ±m Hikmet tarafÄ±ndan yazÄ±lan ve Vedat Ar'Ä±n yÃ¶netmenliÄŸinde Ã§ekilen "ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Selim'in GÃ¶zdesi" adlÄ± bir Ä°pek Film yapÄ±mÄ±nda yer aldÄ±. Hemen ardÄ±ndan, 1951'de, yine birer Ä°pek Film yapÄ±mÄ± olan "Yavuz Sultan Selim ve YeniÃ§eri Hasan" ile "Lale Devri"nde yardÄ±mcÄ± oyuncu olarak kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Ã–zkul, aynÄ± yÄ±l, Muhsin ErtuÄŸrul'un yÃ¶netmenliÄŸinde Ã§ekilen "Evli mi Bekar mÄ±" ve Baha Gelenbevi'nin yÃ¶nettiÄŸi "Barbaros Hayrettin PaÅŸa" adlÄ± filmlerde baÅŸrol oynadÄ±.

YabancÄ± sinemanÄ±n tipik karakterlerinden etkilenen TÃ¼rk sinemasÄ±nda, Burhan Felek tarafÄ±ndan Lorel-Hardi ikilisinin kendi kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼ze uyarlanmasÄ±yla dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Edi-BÃ¼dÃ¼ ikilisinin 1952 yÄ±lÄ±nda sinemaya aktarÄ±lmÄ±ÅŸ versiyonu olan "Edi ile BÃ¼dÃ¼ Tiyatrocu" ve "Edi ile BÃ¼dÃ¼" filmlerinde Vasfi RÄ±za Zobu ile birlikte rol alan Ã–zkul, artÄ±k sinema Ã§evrelerinde adÄ±nÄ± duyurmaya, halktan bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk yÄ±llarÄ±nda genellikle Ä°pek Film yapÄ±mlarÄ±nda yer alan oyuncu, Ã§oÄŸu zaman komedi tÃ¼rÃ¼ filmlerde rol aldÄ± ve Ã¶zellikle mimikleriyle, samimi tavÄ±rlarÄ±yla halk tarafÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼rede benimsendi. Ancak asÄ±l baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± Arzu Film yapÄ±mlarÄ±yla yakaladÄ±.