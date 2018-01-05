MÃ¼nir Ã–zkul 93 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

2003 yÄ±lÄ±ndan bu yanaÂ demansÂ rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayan oyuncuÂ MÃ¼nir Ã–zkul,Â Ä°stanbul'daki evindeÂ 93 yaÅŸÄ±ndaÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti.
'Habamam SÄ±nÄ±fÄ±'da 'Mahmut Hoca' karakteriyle hafÄ±zalara kazÄ±nan MÃ¼nir Ã–zkul, uzun sÃ¼redir bilinci kapalÄ± bir ÅŸekilde yatakta hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yordu.
MÃ¼nir Ã–zkul, 15 AÄŸustos 1925 tarihinde Ä°stanbul'un BakÄ±rkÃ¶y semtinde, eski OsmanlÄ± paÅŸalarÄ±ndan birinin torunu olarak dÃ¼nyaya geldi. KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda tiyatroya merak salmÄ±ÅŸ olan Ã–zkul, Ä°stanbul Erkek Lisesi'ndeki eÄŸitiminin ardÄ±ndan oyuncu olmaya karar vererek gÃ¶zÃ¼nÃ¼ sahnelere dikti.
O zamana kadar yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve aÅŸinasÄ± olduÄŸu BakÄ±rkÃ¶y'de bulunan Halkevi'nde oyunculuÄŸa adÄ±m attÄ±. Ä°lk amatÃ¶r sahne deneyimlerini burada gerÃ§ekleÅŸtiren Ã–zkul, Ä°stanbul Devlet Tiyatrosu'nda bir sÃ¼re oynadÄ±ktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na geÃ§ti. ArdÄ±ndan da, Ä°stanbul Åžehir Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuk kariyerine devam etmeye baÅŸladÄ± ve artÄ±k baÄŸÄ±msÄ±z Ã§alÄ±ÅŸabilecek dÃ¼zeye geldiÄŸine kanaat getirerek, Ã¶zel sektÃ¶re geÃ§iÅŸ yaparak Ses Tiyatrosu'nda sergilenen oyunlarda rol almaya baÅŸladÄ±. Ancak buradaki Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± uzun soluklu olamadÄ± ve hemen ardÄ±ndan yien Ã¶zel bir tiyatro olan KÃ¼Ã§Ã¼k Sahne'ye geÃ§ti.
KÃ¼Ã§Ã¼k Sahne, genÃ§ oyuncunun kariyerinin yÃ¼kseliÅŸinde bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼, ilk defa Ã¶nemli bir oyunda rol alma ÅŸansÄ± doÄŸdu. Sadri AlÄ±ÅŸÄ±k, Nevin Akkaya, ÅžÃ¼kran GÃ¼ngÃ¶r ve Cahit Irgat gibi gÃ¼Ã§lÃ¼ oyuncularla, yÃ¶netmenliÄŸini Muhsin ErtuÄŸrul'un yaptÄ±ÄŸÄ± ve Steinback'in aynÄ± adlÄ± romanÄ±ndan tiyatroya uyarlanan "Fareler ve Ä°nsanlar"da oynadÄ±. YeteneÄŸi Musin ErtuÄŸrul'un gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mayan Ã–zkul, KÃ¼Ã§Ã¼k Sahne'de ayrÄ±ca, "YarÄ±ÅŸ", "Onikinci Gece", "AÅŸaÄŸÄ±dan YukarÄ±" ve "KarÄ±ÅŸÄ±k Ä°ÅŸ" gibi baÅŸarÄ±lÄ± oyunlarda da yer aldÄ±.
Tiyatro sahnelerinden "tesadÃ¼fen" film setlerine geÃ§iÅŸi 40'lÄ± yÄ±llarÄ±n sonuna denk dÃ¼ÅŸen Ã–zkul, askerliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde, "Vatan ve NamÄ±k Kemal" adlÄ± filmde yÃ¶netmen asistanlÄ±ÄŸÄ± yapan arkadaÅŸÄ± SÄ±rrÄ± GÃ¼ltekin'i ziyaret iÃ§in YeÅŸilÃ§am'a gittiÄŸi birgÃ¼n ilk defa bir filmde figÃ¼ran olarak rol aldÄ±. ÃœniformalÄ± bir figÃ¼ran arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde olan arkadaÅŸÄ±nÄ±n ricasÄ±nÄ± kÄ±rmayarak, biraz da komik bir anÄ± olsun diye kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti ve rol aldÄ±ÄŸÄ± 400'Ã¼n Ã¼zerinde filmle, TÃ¼rk sinemasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran Ã¶nemli karakter oyuncularÄ± arasÄ±na girmesini saÄŸlayacakÂ sinemaÂ serÃ¼veni bÃ¶ylece baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.
50'li yÄ±llarÄ±n baÅŸlarÄ±nda, ilk olarak beyaz perdenin siyah-beyaz karelerinde kÃ¼Ã§Ã¼k rollerle karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kan Ã–zkul, ilk defa 1950 yÄ±lÄ±nda, senaryosu Ä°hsan Koza ile NazÄ±m Hikmet tarafÄ±ndan yazÄ±lan ve Vedat Ar'Ä±n yÃ¶netmenliÄŸinde Ã§ekilen "ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Selim'in GÃ¶zdesi" adlÄ± bir Ä°pek Film yapÄ±mÄ±nda yer aldÄ±. Hemen ardÄ±ndan, 1951'de, yine birer Ä°pek Film yapÄ±mÄ± olan "Yavuz Sultan Selim ve YeniÃ§eri Hasan" ile "Lale Devri"nde yardÄ±mcÄ± oyuncu olarak kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Ã–zkul, aynÄ± yÄ±l, Muhsin ErtuÄŸrul'un yÃ¶netmenliÄŸinde Ã§ekilen "Evli mi Bekar mÄ±" ve Baha Gelenbevi'nin yÃ¶nettiÄŸi "Barbaros Hayrettin PaÅŸa" adlÄ± filmlerde baÅŸrol oynadÄ±.
YabancÄ± sinemanÄ±n tipik karakterlerinden etkilenen TÃ¼rk sinemasÄ±nda, Burhan Felek tarafÄ±ndan Lorel-Hardi ikilisinin kendi kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼ze uyarlanmasÄ±yla dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Edi-BÃ¼dÃ¼ ikilisinin 1952 yÄ±lÄ±nda sinemaya aktarÄ±lmÄ±ÅŸ versiyonu olan "Edi ile BÃ¼dÃ¼ Tiyatrocu" ve "Edi ile BÃ¼dÃ¼" filmlerinde Vasfi RÄ±za Zobu ile birlikte rol alan Ã–zkul, artÄ±k sinema Ã§evrelerinde adÄ±nÄ± duyurmaya, halktan bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk yÄ±llarÄ±nda genellikle Ä°pek Film yapÄ±mlarÄ±nda yer alan oyuncu, Ã§oÄŸu zaman komedi tÃ¼rÃ¼ filmlerde rol aldÄ± ve Ã¶zellikle mimikleriyle, samimi tavÄ±rlarÄ±yla halk tarafÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼rede benimsendi. Ancak asÄ±l baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± Arzu Film yapÄ±mlarÄ±yla yakaladÄ±.
Ã‡anakkale'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan Afganistan uyruklu 32 kiÅŸi yakalandÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±
Ä°BB KÃ¼ltÃ¼r Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini KÃ¼ltÃ¼r AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ RÄ±dvan Duran'a devretti.
MÄ°T, kuruluÅŸunun 90'Ä±ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla "Ã§ok gizli" ibareli, doksan sayfadan oluÅŸan "90 Sene 90 Nesne" kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± hazÄ±rladÄ±
ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ Cuma hutbesinde, "Kendine, Rabb'ine ve Ã§evresine karÅŸÄ± henÃ¼z sorumluluk bilincinde olmayan bir Ã§ocuÄŸun evliliÄŸe zorlanmasÄ±nÄ±n dini ve ilmi hiÃ§bir meÅŸruiyeti, hiÃ§bir temeli yoktur" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ''Ortak Ã§Ä±karlar merceÄŸinden TÃ¼rk- Alman iliÅŸkileri iÃ§in yeni yaklaÅŸÄ±mlar geliÅŸtirmenin zamanÄ±dÄ±r" dedi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca baÅŸlatÄ±lan "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda 16 dilde hazÄ±rlanan yÃ¼z binlerce Kur'an-Ä± Kerim, Asya, Afrika ve GÃ¼ney Amerika'da bulunan 47 Ã¼lkedeki MÃ¼slÃ¼manlara hediye edildi.
ÃœnlÃ¼ sinema sanatÃ§Ä±sÄ± MÃ¼nir Ã–zkul'un, Ä°stanbul'daki evinde 93 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
TÃ¼rkAkÄ±m SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Esen, doÄŸalgaz boru hattÄ±nÄ±n 15 milyon konutun enerji ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecek yÄ±llÄ±k kapasiteye sahip olduÄŸunu belirterek, "Ä°ki hattan oluÅŸan projede, ilk hattÄ±n TÃ¼rk kÄ±yÄ±larÄ±na mayÄ±sta ulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.
Fransa'ya hareketi Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kabine iddialarÄ±, Murat Hazinedar'Ä±n gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve ABD'deki Hakan Atilla davasÄ±na yÃ¶nelik deÄŸerlendirmelerde bulundu
Konya merkezli 27 ilde, FETÃ–/PDY yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 62'ye yÃ¼kseldi
MuÄŸla'da saat 07.33'te merkez Ã¼ssÃ¼ Ula ilÃ§esi olan 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FransÄ±z basÄ±nÄ±na gÃ¼ndeme iliÅŸkin Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n "TÃ¼rkiye olarak AB Ã¼yeliÄŸini bir stratejik hedef olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Ancak son yÄ±llarda bu konuda Ã§ok fazla ilerleme kaydedilemedi. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± aÅŸmak ve yeni fasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz." dedi.
Erzincan'Ä±n Refahiye ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesine yÃ¶nelik operasyonda 3 noktada belirlenen 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve 4 depo imha edildi.