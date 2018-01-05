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19:10, 05 Ocak 2018 Cuma
Kafkaslar
12:46, 05 Ocak 2018 Cuma

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SaakaÅŸvili'ye cinayet davasÄ±ndan hapis
SaakaÅŸvili'ye cinayet davasÄ±ndan hapis

Tiflis Åžehir Mahkemesi, eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili'ye bir cinayet davasÄ±nda gÃ¶revini kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 3 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼rcistan'da eski CumhurbaÅŸkanÄ± Mihail SaakaÅŸvili bir cinayet davasÄ±nda gÃ¶revini kÃ¶tÃ¼ye kullanmaktan 3 yÄ±l hapse mahkum edildi.

Tiflis Åžehir Mahkemesince verilen kararda, SaakaÅŸvili'nin, "BirleÅŸik GÃ¼rcistan BankasÄ±" Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Sandro Girgvliani cinayetinde Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in af Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle suÃ§lu bulunduÄŸu belirtildi.

Hakim Giorgi Arevade, SaakaÅŸvili'nin Girgvliani davasÄ±ndan hÃ¼kÃ¼m giyenlere af Ã§Ä±kararak gÃ¶revine kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi ve eski cumhurbaÅŸkanÄ±na 3 yÄ±l hapis cezasÄ± verildiÄŸini bildirdi.

GÄ°RGVLÄ°ANÄ° CÄ°NAYETÄ°

BaÅŸkent Tiflis'te 28 Ocak 2006'da Sandro Girgvliani bir barda, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¼st dÃ¼zey memurlarÄ±yla tartÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ardÄ±ndan cesedi Tiflis civarÄ±nda bir vadide bulunmuÅŸtu.

Cinayete adÄ± karÄ±ÅŸanlar 2006'da hapse girseler de SaakaÅŸvili'nin Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± afla 2009'da serbest kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Olayla ilgili, eski GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Vano MerabiÅŸvili de 2014'te, Girgvliani cinayeti davasÄ±nda gÃ¶revini kÃ¶tÃ¼ye kullanmak ve zanlÄ±larÄ± kollamak suÃ§undan 3 yÄ±l hapse mahkum edilmiÅŸti.

Cinayetin, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¼st dÃ¼zey yetkililerin azmettirmesiyle iÅŸlendiÄŸi iddia edilmiÅŸ, SaakaÅŸvili'nin de bu nedenle af Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

SUÃ‡LAMALAR ASILSIZ

KararÄ±n ardÄ±ndan, SaakaÅŸvili destekÃ§ileri ise suÃ§lamalarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu savunarak eski cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aktif siyaset hayatÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmak istendiÄŸini iddia etti.

YÄ±llardÄ±r hakkÄ±ndaki tutuklama kararÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã¼lkesine dÃ¶nemeyen ve Ukrayna'da yaÅŸayan SaakaÅŸvili, 2007'de muhaliflerin mitingini daÄŸÄ±tmak, Ä°medi televizyon kanalÄ±nÄ±n kurucusu Badri PatarkaÃ§iÅŸvili'nin mal varlÄ±ÄŸÄ±na el koymak, yolsuzluk ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanmak ve bir milletvekilini dÃ¶vdÃ¼rmekle suÃ§lanÄ±yor.

Mihail SaakaÅŸvili, KasÄ±m 2013'te, yeni CumhurbaÅŸkanÄ± Georgi MargvelaÅŸvili'nin yemin tÃ¶reninin ardÄ±ndan GÃ¼rcistan'Ä± terk etmiÅŸti



Ä°lgili Konular gÃ¼rcistan girgvliani Mihail SaakaÅŸvili
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