SaakaÅŸvili'ye cinayet davasÄ±ndan hapis

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼rcistan'da eski CumhurbaÅŸkanÄ± Mihail SaakaÅŸvili bir cinayet davasÄ±nda gÃ¶revini kÃ¶tÃ¼ye kullanmaktan 3 yÄ±l hapse mahkum edildi.
Tiflis Åžehir Mahkemesince verilen kararda, SaakaÅŸvili'nin, "BirleÅŸik GÃ¼rcistan BankasÄ±" Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Sandro Girgvliani cinayetinde Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in af Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle suÃ§lu bulunduÄŸu belirtildi.
Hakim Giorgi Arevade, SaakaÅŸvili'nin Girgvliani davasÄ±ndan hÃ¼kÃ¼m giyenlere af Ã§Ä±kararak gÃ¶revine kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi ve eski cumhurbaÅŸkanÄ±na 3 yÄ±l hapis cezasÄ± verildiÄŸini bildirdi.
GÄ°RGVLÄ°ANÄ° CÄ°NAYETÄ°
BaÅŸkent Tiflis'te 28 Ocak 2006'da Sandro Girgvliani bir barda, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¼st dÃ¼zey memurlarÄ±yla tartÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ardÄ±ndan cesedi Tiflis civarÄ±nda bir vadide bulunmuÅŸtu.
Cinayete adÄ± karÄ±ÅŸanlar 2006'da hapse girseler de SaakaÅŸvili'nin Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± afla 2009'da serbest kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Olayla ilgili, eski GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Vano MerabiÅŸvili de 2014'te, Girgvliani cinayeti davasÄ±nda gÃ¶revini kÃ¶tÃ¼ye kullanmak ve zanlÄ±larÄ± kollamak suÃ§undan 3 yÄ±l hapse mahkum edilmiÅŸti.
Cinayetin, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¼st dÃ¼zey yetkililerin azmettirmesiyle iÅŸlendiÄŸi iddia edilmiÅŸ, SaakaÅŸvili'nin de bu nedenle af Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
SUÃ‡LAMALAR ASILSIZ
KararÄ±n ardÄ±ndan, SaakaÅŸvili destekÃ§ileri ise suÃ§lamalarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu savunarak eski cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aktif siyaset hayatÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmak istendiÄŸini iddia etti.
YÄ±llardÄ±r hakkÄ±ndaki tutuklama kararÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã¼lkesine dÃ¶nemeyen ve Ukrayna'da yaÅŸayan SaakaÅŸvili, 2007'de muhaliflerin mitingini daÄŸÄ±tmak, Ä°medi televizyon kanalÄ±nÄ±n kurucusu Badri PatarkaÃ§iÅŸvili'nin mal varlÄ±ÄŸÄ±na el koymak, yolsuzluk ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanmak ve bir milletvekilini dÃ¶vdÃ¼rmekle suÃ§lanÄ±yor.
Mihail SaakaÅŸvili, KasÄ±m 2013'te, yeni CumhurbaÅŸkanÄ± Georgi MargvelaÅŸvili'nin yemin tÃ¶reninin ardÄ±ndan GÃ¼rcistan'Ä± terk etmiÅŸti
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "BugÃ¼ne kadar Schengen bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in 1 milyar Avro harcadÄ±k" dedi
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Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin gÃ¼neyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž hÃ¼crelerine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda 40 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, 11'inin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
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Tiflis Åžehir Mahkemesi, eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili'ye bir cinayet davasÄ±nda gÃ¶revini kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 3 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi
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