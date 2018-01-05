12:57, 05 Ocak 2018 Cuma

AB'den KÃ¼ba ile mÃ¼ttefiklik aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) YÃ¼ksek TemsilcisiÂ Federica Mogherini,Â KÃ¼ba'ya yaptÄ±ÄŸÄ± 2 gÃ¼nlÃ¼k ziyaret sÄ±rasÄ±nda Devlet BaÅŸkanÄ± Raul Castro ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesi basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen AB YÃ¼ksek Temsilcisi, birliÄŸin KÃ¼ba'nÄ±n siyasi dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ yÃ¶netmesine yardÄ±m eden Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir ve saÄŸlam bir mÃ¼ttefik olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"TutarlÄ±yÄ±z ve politikalarÄ±mÄ±zda Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez, ani deÄŸiÅŸimler de gÃ¶stermiyoruz." diyen Mogherini, AB Ã¼lkelerinin KÃ¼ba'nÄ±n en Ã¶nemli ekonomik ortaÄŸÄ± olduÄŸunu ifade etti.

ABD'deki Donald Trump yÃ¶netiminin, KÃ¼ba'ya yÃ¶nelik ambargosunun Havana ile Washington arasÄ±ndaki sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmeyeceÄŸini vurgulayan Mogherini, "Avrupa, AmerikalÄ±lara Ã§ok defa sÃ¶yledi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e de gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Ambargonun tek etkisi insanlarÄ±n yaÅŸam kalitesini dÃ¼ÅŸÃ¼rmek. Ambargo, tamamen hÃ¼kÃ¼msÃ¼z ve kanun dÄ±ÅŸÄ±." ifadelerini kullandÄ±. Mogherini, AB ile Havana'nÄ±n yakÄ±n gelecekte yenilenebilir enerji, tarÄ±m ve kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸiÅŸim alanlarÄ±nda anlaÅŸmalar imzalayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, selefi Barack Obamaâ€™nÄ±n iliÅŸkileri normalleÅŸtirme giriÅŸimlerinin sadece KÃ¼ba hÃ¼kÃ¼metinin menfaatine olduÄŸunu savunarak normalleÅŸme sÃ¼recini iptal etmiÅŸti.