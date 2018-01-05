AB'den KÃ¼ba ile mÃ¼ttefiklik aÃ§Ä±klamasÄ±

Avrupa BirliÄŸi (AB) YÃ¼ksek TemsilcisiÂ Federica Mogherini,Â KÃ¼ba'ya yaptÄ±ÄŸÄ± 2 gÃ¼nlÃ¼k ziyaret sÄ±rasÄ±nda Devlet BaÅŸkanÄ± Raul Castro ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
GÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesi basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen AB YÃ¼ksek Temsilcisi, birliÄŸin KÃ¼ba'nÄ±n siyasi dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ yÃ¶netmesine yardÄ±m eden Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir ve saÄŸlam bir mÃ¼ttefik olduÄŸunu sÃ¶yledi.
"TutarlÄ±yÄ±z ve politikalarÄ±mÄ±zda Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez, ani deÄŸiÅŸimler de gÃ¶stermiyoruz." diyen Mogherini, AB Ã¼lkelerinin KÃ¼ba'nÄ±n en Ã¶nemli ekonomik ortaÄŸÄ± olduÄŸunu ifade etti.
ABD'deki Donald Trump yÃ¶netiminin, KÃ¼ba'ya yÃ¶nelik ambargosunun Havana ile Washington arasÄ±ndaki sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmeyeceÄŸini vurgulayan Mogherini, "Avrupa, AmerikalÄ±lara Ã§ok defa sÃ¶yledi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e de gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Ambargonun tek etkisi insanlarÄ±n yaÅŸam kalitesini dÃ¼ÅŸÃ¼rmek. Ambargo, tamamen hÃ¼kÃ¼msÃ¼z ve kanun dÄ±ÅŸÄ±." ifadelerini kullandÄ±. Mogherini, AB ile Havana'nÄ±n yakÄ±n gelecekte yenilenebilir enerji, tarÄ±m ve kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸiÅŸim alanlarÄ±nda anlaÅŸmalar imzalayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, selefi Barack Obamaâ€™nÄ±n iliÅŸkileri normalleÅŸtirme giriÅŸimlerinin sadece KÃ¼ba hÃ¼kÃ¼metinin menfaatine olduÄŸunu savunarak normalleÅŸme sÃ¼recini iptal etmiÅŸti.
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "BugÃ¼ne kadar Schengen bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in 1 milyar Avro harcadÄ±k" dedi
Devlet BaÅŸkanÄ± Mnangagwa, askeri mÃ¼dahale sonrasÄ± beklenen ulusal birlik hÃ¼kÃ¼metine ihtiyaÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin gÃ¼neyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž hÃ¼crelerine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda 40 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, 11'inin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
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Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Suriyeâ€™de 2017 yÄ±lÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nda 42 gazetecinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± AsÄ±f ABD'yi Hindistan'la aÄŸÄ±z birliÄŸi etmekle suÃ§ladÄ±
Ã–zbekistan ile Kazakistan arasÄ±nda 20 yÄ±l aradan sonra yeniden otobÃ¼s seferleri baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Avrupa BirliÄŸi YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, KÃ¼ba'nÄ±n birliÄŸin gÃ¼venilir bir ortaÄŸÄ± olmak istediÄŸini belirtti.
Tiflis Åžehir Mahkemesi, eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili'ye bir cinayet davasÄ±nda gÃ¶revini kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 3 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi
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