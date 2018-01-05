13:02, 05 Ocak 2018 Cuma

TÃ¼rk hayÄ±rseverlerden bir milyon Kur'an-Ä± Kerim baÄŸÄ±ÅŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â veÂ TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca (TDV) baÅŸlatÄ±lan "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyasÄ± iÃ§in bir milyonu aÅŸkÄ±n baÄŸÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve TDV tarafÄ±ndan Kur'an-Ä± Kerim'in mesajÄ±nÄ±n tÃ¼m insanlÄ±ÄŸa ulaÅŸmasÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan kampanya kapsamÄ±nda hayÄ±rseverlerce bir milyon 3 bin 852 Kur'an-Ä± Kerim hediye edildi.

Kur'an Ã¶ÄŸrenmek ve okumak isteyen ancak imkanlarÄ± sÄ±nÄ±rlÄ± olanlara destek amacÄ±yla yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada, 16 dilde hazÄ±rlanan 512 bin 696 mealli Kur'an-Ä± Kerim, Asya, Afrika, Balkanlar, GÃ¼ney Amerika ve Pasifik Asya'daki 47 Ã¼lkedeki MÃ¼slÃ¼manlara 336 bin 900 mealli Kur'an-Ä± Kerim daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

Yurt iÃ§inde imam-hatip liseleri ile diÄŸer okullar, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, Ã¼niversiteler, Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±, cezaevleri, hastaneler, kurslarÄ± ve ihtiyaÃ§ duyulan birÃ§ok noktaya 175 bin 796 Kur'an-Ä± Kerim ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Bu arada farklÄ± dil ve lehÃ§elerde mealli Kur'an-Ä± Kerim basÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ise devam ediliyor. Bu yÄ±l 255 bin Kur'an-Ä± Kerim'in basÄ±m ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lacak.

Kampanyaya destek vermek isteyenler, "hediyemkuranolsun.com" internet sitesinden veya "KURAN" yazÄ±p 4333'e kÄ±sa mesaj gÃ¶ndererek baÄŸÄ±ÅŸ yapabilirler.

""KUR'AN-I KERÄ°M MATBAASI KURMAK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡ALIÅžIYORUZ"

TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Tutkun, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°slam kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nde Kur'an-Ä± Kerim'in parayla satÄ±lmasÄ±nÄ±n hoÅŸ gÃ¶rÃ¼lmediÄŸini, kampanyayÄ± bu anlayÄ±ÅŸla baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

VatandaÅŸlarÄ±n kampanya sayesinde Kur'an-Ä± Kerim'le buluÅŸamayan insanlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan haberdar olduÄŸunu ifade eden Tutkun, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bir Kur'an-Ä± Kerim de olsa insanlar katkÄ±da bulunarak projenin iÃ§erisinde bir gÃ¶rev almÄ±ÅŸ oluyor. Bu anlamda Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ bir misyon Ã¼stlenilmiÅŸ oldu. Ä°nÅŸallah bir milyon sayÄ±sÄ± bundan sonra bÃ¶yle milyonlar ÅŸeklinde devam eder. Tabii projeyi sistematik hale getirmek istiyoruz. Kur'an-Ä± Kerim matbaasÄ± kurulmasÄ± noktasÄ±nda da bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±yor. Sadece Kur'an-Ä± Kerim basan ve bunu dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir kÃ¶ÅŸesine Ã¼cretsiz bir ÅŸekilde gÃ¶nderen bir sistem kurabilmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Matbaa kurmak Ã§ok zor deÄŸil ama sistemi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kÄ±lmak Ã¶nemli."

Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nda Kur'an-Ä± Kerim yazÄ± karakterlerinin farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterdiÄŸine dikkati Ã§eken Tutkun, "Hintli MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tercih ettiÄŸi hat ile Afrika'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tercih ettiÄŸi hat arasÄ±nda fark var. Ä°nsanlarÄ±n alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± var. Her bÃ¶lgenin kabul ettiÄŸi, tereddÃ¼tsÃ¼z alÄ±p 'Bu farklÄ± bir Kur'an-Ä± Kerim' demeyeceÄŸi Kur'an-Ä± Kerimler basmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.