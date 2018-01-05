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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:09, 05 Ocak 2018 Cuma
Orta Asya
13:11, 05 Ocak 2018 Cuma

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Ã–zbekistan-Kazakistan otobÃ¼s seferleri 20 yÄ±l sonra yeniden baÅŸladÄ±
Ã–zbekistan-Kazakistan otobÃ¼s seferleri 20 yÄ±l sonra yeniden baÅŸladÄ±

Ã–zbekistan ile Kazakistan arasÄ±nda 20 yÄ±l aradan sonra yeniden otobÃ¼s seferleri baÅŸlatÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan Otomobil ve Su TaÅŸÄ±tlarÄ± Kurumu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, otobÃ¼s seferlerinin TaÅŸkent ile Kazakistan'Ä±n Ã‡imkent ÅŸehirleri arasÄ±nda olacaÄŸÄ± belirtildi.

Ä°lk otobÃ¼s yolcularÄ±, sabah saatlerinde TaÅŸkent'den yola Ã§Ä±ktÄ±. Ã–zbekistan'Ä±n "GiÅŸt KÃ¶prik" ve Kazakistan'Ä±n "Jibek Jolu" sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndan geÃ§ecek otobÃ¼sÃ¼n, iki ÅŸehir arasÄ±ndaki 145 kilometreyi yaklaÅŸÄ±k 3 saatte tamamlamasÄ± bekleniyor.

Her iki ÅŸehirden saat baÅŸÄ± kalkacak otobÃ¼slere sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gÃ¼mrÃ¼k geÃ§iÅŸi uygulanacak.

Ã–zbekistan Otomobil ve Su TaÅŸÄ±tlarÄ± Kurumu, yakÄ±n gelecekte Ã–zbekistan'Ä±n tarihi Semerkant, Buhara ve Hive ÅŸehirlerinden de Kazakistan'a otobÃ¼s seferleri dÃ¼zenleneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ã–zbekistan ile Kazakistan arasÄ±ndaki dÃ¼zenli otobÃ¼s seferleri, 1997'de durdurulmuÅŸtu.

Son dÃ¶nemde ikili iliÅŸkilerini geliÅŸtiren Ã–zbekistan ve Kazakistan, geÃ§en sene de TaÅŸkent ve AlmatÄ± ÅŸehirleri arasÄ±nda tren seferleri baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Ã–zbekistan Kazakistan
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