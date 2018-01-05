13:59, 05 Ocak 2018 Cuma

Mehmet Akif İnan Vakfı hizmet binası açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkemiz üzerinde türlü hesaplar, milletimiz üzerinde bin türlü hain emeller var. Amaç Türkiye Cumhuriyeti devletini parçalamak" dedi.

Destici, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen Mehmet Akif İnan Vakfı hizmet binası açılışında yaptığı konuşmada, merhum Mehmet Akif İnan'ın hayırla yad edildiğini söyledi.

Vakfın kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür eden Destici, "Bizim hem ülke hem de millet olarak bu tür vakıflara, yapılara çok ihtiyacımız var. Çünkü bizler 'önce ahlak ve maneviyat' diyen siyasi hareketleriz. Bu düşünce gayesiyle siyaset yapan gönül insanlarıyız, dava adamlarıyız." diye konuştu.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz üzerinde türlü hesaplar, milletimiz üzerinde bin türlü hain emeller var. Amaç Türkiye Cumhuriyeti devletini parçalamak ve Türk milletini Kürt'üyle Türkmen'iyle Çerkez'iyle Laz'ıyla Boşnak'ıyla Alevi'siyle Sünni'siyle arasında fitne sokarak ve birtakım hain terör örgütlerini de maşa olarak kullanarak, Türk milletini bölmek istiyorlar. İşte biz burada bulunan bütün inanmış insanlar, Türkiye sevdalıları, millet sevdalıları, ümmet sevdalıları aynen Sevr mağarasında Resulü Ekrem Efendimizin, Hazreti Ebubekir Efendimize söylediği gibi, aynen Kurtuluş Savaşı yılları başında Mehmet Akif merhumun bütün millete seslendiği gibi yine hep birlikte 'Korkma' diyeceğiz ve vatan hainlerini, vatan düşmanlarını hep birlikte yok edeceğiz. Çünkü bizler, davası Kudüs, Filistin, Myanmar, Doğu Türkistan ve Kafkaslar olanlarız. Mehmet Akif İnan büyüğümüz de işte bu amaçla hizmet etmişti, ömrünü bu dava uğruna vakfetti. Ben kendisini rahmetle minnetle şükranla anıyorum. Onun davasını, ismini yaşatan değerli arkadaşlarına da şükranlarımı sunuyorum."

"DÜŞÜNCELERİNİ DİLE GETİRMEKTEN GERİ DURMADI"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da açılıştaki konuşmasında, "Rahmetli Mehmet Akif İnan Bey'i uzun yıllar tanıdım. Belediye başkanlığım sırasında Memur-Sen'in kuruluş çalışmaları için birkaç kere Sivas'a gelmişti. O çalışmalarını da her zaman hayırla yad ediyorum." dedi.

Akif İnan'ın, medeniyetin ihyası için gayret sarf ettiğini, şiirleriyle yazılarıyla bunu dile getirdiğini belirten Karamollaoğlu, "Bizim medeniyetimiz hakikaten farklı bir medeniyet. Sağlam durmamız, ayakta durmamız, huzurlu bir ortamın olabilmesi için temel değerlerimize mutlaka sıkı sıkıya sahip olmamız icap eder. Bunu her vesileyle dile getirmekten hiç geri durmadı." şeklinde konuştu.

İnancın, medeniyetin temelini oluşturduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu konuda hizmet eden, bugüne kadar hizmeti geçen bütün kardeşlerimizi hayırla yad ediyoruz. Bundan dolayı vakfın kurulmasında emeği geçenleri, kurucularını, bu mekanın kendilerine tahsis edilmesine gayret gösteren, emek sarf edenleri samimiyetle tebrik ediyorum. Vakıflar fikirlerin, düşüncelerin aynı zamanda yaşatılması için önemli müesseseler. Bugün dünyamız büyük bir kargaşanın içinde, çok büyük sıkıntılar içindeyiz. Bu sıkıntıların içinden kurtuluşumuz, ayağa kalkışımız, dik duruşumuz ancak kendi medeniyet değerlerimize sıkı sıkıya bağlı olmamıza bağlı. Biz bu değerleri ihya ettiğimiz zaman kurtuluş reçetesine sahip oluruz kanaatindeyiz. Bundan dolayı bu vakfımız, bu fikirleri, düşünceleri, rahmetlinin bu inancını bundan sonraki gençlere aşılayabilmek, aynı zamanda onun eserlerini toplumumuza biraz daha rahatlıkla kazandırabilmek, toplumumuz tarafından anlaşılmasını sağlamak için elbette çalışmalar yapacak. Bu çalışmaları yapanlara da bu imkanı kendilerine tahsis edenlere de teşekkür ediyorum."

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da "Bizim medeniyetimiz aynı zamanda vakıf medeniyeti. Bu anlamda Akif İnan, kendisi bir vakıf kişilik, yazar, şair, münevver, mütefekkir, sendikacı. Dolayısıyla bizim camiamızın 'yedi güzel adam' diye isimlendirdiği kıymetlerden biri. Kendi hatırasına uygun faaliyetleri icra etmek, toplumun eğitim, kültür, sanat ve emek dünyasına ilişkin faaliyet bütünlüğü içinde bir skala oluşturmak ve katma değer üretmek için vakfımızı oluşturmuş durumdayız." dedi.

Akif İnan'ın, insani değerlerin korunması noktasında her türlü çabanın içinde yer aldığını söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu mekan, Akif İnan'ın düşünce dünyasını, beslendiği medeniyet burçlarını toplumun tamamıyla buluşturma noktasında önemli bir işlev görecek. Bugün aynı zamanda bir çalışmanın daha startını veriyoruz. O da bu binada Mehmet Akif İnan Vakfı, yan tarafta PTT'miz ve himaye eden kuruluş olarak Memur-Sen, üçlü bileşen olarak yeni bir projenin startını bugün buradan vermiş oluyoruz. O da üyelerimize, emeklilerimize, kamu görevlilerine katma değer üretecek, onları tüketim noktasında avantajlı hale dönüştürecek, harcarken kazandıracak, örgütlü gücü sahaya sürerek bu anlamda indirimlerle onları daha avantajlı konuma çekecek olan, üçlü bileşenle hazırladığımız 'Motif Kart' projemizin de buradan startını vermiş olacağız."

Açılışta, Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer de bir konuşma yaptı.