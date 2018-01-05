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19:10, 05 Ocak 2018 Cuma
Asya
14:11, 05 Ocak 2018 Cuma

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"ABD, Hindistan'Ä±n aÄŸzÄ±yla konuÅŸuyor"

Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± AsÄ±f ABD'yi Hindistan'la aÄŸÄ±z birliÄŸi etmekle suÃ§ladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hoca Muhammed AsÄ±f, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 1 Ocak'ta Pakistan'Ä± hedef alan aÃ§Ä±klamasÄ±na hakkÄ±nda "ABD, Hindistan'Ä±n aÄŸzÄ±yla konuÅŸuyor." dedi.

Yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, AsÄ±f, ABD ile Pakistan arasÄ±nda son gÃ¼nlerde artan gerginliÄŸe iliÅŸkin mecliste partilerin temsilcilerine bilgi verdi.

AsÄ±f, Pakistan'Ä±n, ABD ile yaÅŸanan gerginliÄŸi diyalog yoluyla Ã§Ã¶zmekten yana olduÄŸunu ancak Ã¼lkesinin gÃ¶sterdiÄŸi sabrÄ±n zayÄ±flÄ±k olarak algÄ±lanmamasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

ABD'nin Afganistan'daki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Pakistan'Ä± gÃ¼nah keÃ§isi yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren AsÄ±f, "ABD, Hindistan'Ä±n aÄŸzÄ±yla konuÅŸuyor." ifadelerini kullandÄ±.

PAKÄ°STAN-ABD GERGÄ°NLÄ°ÄžÄ°

Trump, 1 Ocak'ta Twitter hesabÄ±ndan, ABD'nin son 15 yÄ±lda Pakistan'a 33 milyar dolar yardÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Onlar ise liderlerimizin aptal olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek bize yalanlar ve hilekarlÄ±ktan baÅŸka bir ÅŸey vermediler. Afganistan'da peÅŸinde olduÄŸumuz terÃ¶ristlere gÃ¼venli bÃ¶lge saÄŸlÄ±yorlar. ArtÄ±k yok." paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Bu aÃ§Ä±klamadan kÄ±sa sÃ¼re sonra, Washington yÃ¶netimi, Pakistan'a yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± 255 milyon dolarlÄ±k askeri yardÄ±mÄ± durdurma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Trump'Ä±n suÃ§lamalarÄ±nÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu dile getiren Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± AsÄ±f, "Ãœlkemizin itibarÄ±nÄ± daha fazla pazarlÄ±k konusu yapmayacaÄŸÄ±z." diyerek ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n suÃ§lamalarÄ±na tepki gÃ¶stermiÅŸti.

Trump yÃ¶netimi, dÃ¼n, Pakistan'a yapacaÄŸÄ± 900 milyon dolardan fazla askeri yardÄ±mÄ±, Ä°slamabad yÃ¶netiminin "Afgan TalibanÄ± ve Hakkani grubuna yÃ¶nelik gerekli adÄ±mlarÄ± atÄ±ncaya kadar" askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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Ä°lgili Konular pakistan ABD Pakistan
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