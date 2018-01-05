14:23, 05 Ocak 2018 Cuma

Diyanet'ten "KÄ±z Ã§ocuklarÄ± ve Evlilik" hutbesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, "Aile olmak, sevgi ve saygÄ±yla, ÅŸefkat ve merhametle, ilgi ve hassasiyetle hayatÄ± paylaÅŸmaktÄ±r. Aile olmak, dÃ¼nyanÄ±n tÃ¼rlÃ¼ meÅŸakkatlerini beraberce gÃ¶ÄŸÃ¼slemektir." dedi.

ErbaÅŸ, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±rdÄ± ve hutbeyi okudu.

Ali ErbaÅŸ, "DÃ¼nyadaki cennetimiz: Aile" baÅŸlÄ±klÄ± hutbede, genÃ§ bir kÄ±zÄ±n Hazreti Peygamber'in yanÄ±na geldiÄŸini ve "Ya Resulullah, istemediÄŸim halde babam beni amcamÄ±n oÄŸluyla evlendirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor." diyerek serzeniÅŸte bulunduÄŸunu belirtti.

Bu durumdan sonra Hazreti Peygamber'in kÄ±zÄ±n babasÄ±nÄ± yanÄ±na Ã§aÄŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErbaÅŸ, "OlayÄ± bir kez de babadan dinlemek ve ÅŸayet fikri sorulmadan evlendirilmek isteniyorsa kÄ±za tercih hakkÄ± tanÄ±mak istemiÅŸti. Peygamberimiz, bu davranÄ±ÅŸÄ±yla hayatÄ±nÄ±n en Ã¶nemli kararÄ± olan nikahta da kadÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne baÅŸvurulup, rÄ±zasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na iÅŸaret etmiÅŸti." diye konuÅŸtu.

Hazreti Muhammed'in, "RÄ±zalarÄ± olmadan kÄ±zlarÄ±nÄ±zÄ± evlendirmeyin." dediÄŸini anÄ±msatan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Ä°slam'Ä±n, saÄŸlÄ±klÄ± bir evliliÄŸe ve mutlu bir aile kurmaya bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem atfettiÄŸini dile getirdi.

ErbaÅŸ, Hazreti Peygamber'in nikaha derin bir anlam ve yÃ¼ce bir ruh kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, nikahÄ±n, Allah'Ä±n adÄ±nÄ± ÅŸahit tutarak, eÅŸlerin bir Ã¶mrÃ¼ paylaÅŸmak Ã¼zere birbirlerine verdikleri sÃ¶z olduÄŸunu ifade etti.

NikahÄ±n, kadÄ±n ve erkeÄŸin, gÃ¶nÃ¼l rÄ±zasÄ± ve hÃ¼r iradeleriyle beraberce yÃ¼klendikleri ahlaki ve hukuki bir sorumluluk olduÄŸunu vurgulayan Ali ErbaÅŸ, kÃ¼ltÃ¼r ve gelenekte evliliÄŸin, sadece iki insanÄ± aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

EvliliÄŸin, toplumu ve nesilleri korumak amacÄ±yla atÄ±lan saÄŸlam bir temel olduÄŸuna dikkati Ã§eken ErbaÅŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Aile olmak, sevgi ve saygÄ±yla, ÅŸefkat ve merhametle, ilgi ve hassasiyetle hayatÄ± paylaÅŸmaktÄ±r. Aile olmak, dÃ¼nyanÄ±n tÃ¼rlÃ¼ meÅŸakkatlerini beraberce gÃ¶ÄŸÃ¼slemektir. Sevinci ve kederi, varlÄ±ÄŸÄ± ve yokluÄŸu birlikte yaÅŸamaktÄ±r. Aile olmak, iyi gÃ¼nde, kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde, vefakarlÄ±k ve fedakarlÄ±kla bir bÃ¼tÃ¼nÃ¼ tamamlamaktÄ±r. Bizler, ailelerimizin 'dÃ¼nyadaki cennetimiz' olmasÄ±nÄ± arzu ederiz."

Ã‡OCUK YAÅžTAKÄ° KIZLARIN EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° DÄ°NE DAYANDIRILMASI YANLIÅž

Zaman zaman doÄŸru ile yanlÄ±ÅŸÄ±, iyi ile kÃ¶tÃ¼yÃ¼ ayÄ±rt edebilme yetisine sahip olmayan Ã§ocuk yaÅŸtaki kÄ±zlarÄ±n evlendirilebildiÄŸine iÅŸaret eden Ali ErbaÅŸ, hatta cehalet ve sorumsuzluktan kaynaklanan bu yanlÄ±ÅŸ algÄ± ve uygulamalarÄ±n kimilerince dine dayandÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

ErbaÅŸ, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ä°nsanÄ±n, onuruna uygun bir ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rme hakkÄ±nÄ± gasbetmek ve Ã¶zellikle Ã§ocuklarÄ± tÃ¼rlÃ¼ istismarlara maruz bÄ±rakmak, dinimizde asla caiz deÄŸildir. Kendine, Rabb'ine ve Ã§evresine karÅŸÄ± henÃ¼z sorumluluk bilincinde olmayan bir Ã§ocuÄŸun evliliÄŸe zorlanmasÄ±nÄ±n, dini ve ilmi hiÃ§bir meÅŸruiyeti, hiÃ§bir temeli yoktur. Yuva kurmanÄ±n, eÅŸ ve anne olmanÄ±n anlamÄ±nÄ± idrak etme rÃ¼ÅŸtÃ¼ne eriÅŸmemiÅŸ bir kÄ±zÄ±n evlendirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± asla kabul edilemez bir durumdur."

Ali ErbaÅŸ, hutbenin sonunda SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103'Ã¼ncÃ¼ YÄ±lÄ± nedeniyle SarÄ±kamÄ±ÅŸ ÅŸehitlerine Allah'tan rahmet diledi.