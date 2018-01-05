Diyanet'ten

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, "Aile olmak, sevgi ve saygÄ±yla, ÅŸefkat ve merhametle, ilgi ve hassasiyetle hayatÄ± paylaÅŸmaktÄ±r. Aile olmak, dÃ¼nyanÄ±n tÃ¼rlÃ¼ meÅŸakkatlerini beraberce gÃ¶ÄŸÃ¼slemektir." dedi.
ErbaÅŸ, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±rdÄ± ve hutbeyi okudu.
Ali ErbaÅŸ, "DÃ¼nyadaki cennetimiz: Aile" baÅŸlÄ±klÄ± hutbede, genÃ§ bir kÄ±zÄ±n Hazreti Peygamber'in yanÄ±na geldiÄŸini ve "Ya Resulullah, istemediÄŸim halde babam beni amcamÄ±n oÄŸluyla evlendirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor." diyerek serzeniÅŸte bulunduÄŸunu belirtti.
Bu durumdan sonra Hazreti Peygamber'in kÄ±zÄ±n babasÄ±nÄ± yanÄ±na Ã§aÄŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErbaÅŸ, "OlayÄ± bir kez de babadan dinlemek ve ÅŸayet fikri sorulmadan evlendirilmek isteniyorsa kÄ±za tercih hakkÄ± tanÄ±mak istemiÅŸti. Peygamberimiz, bu davranÄ±ÅŸÄ±yla hayatÄ±nÄ±n en Ã¶nemli kararÄ± olan nikahta da kadÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne baÅŸvurulup, rÄ±zasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na iÅŸaret etmiÅŸti." diye konuÅŸtu.
Hazreti Muhammed'in, "RÄ±zalarÄ± olmadan kÄ±zlarÄ±nÄ±zÄ± evlendirmeyin." dediÄŸini anÄ±msatan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Ä°slam'Ä±n, saÄŸlÄ±klÄ± bir evliliÄŸe ve mutlu bir aile kurmaya bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem atfettiÄŸini dile getirdi.
ErbaÅŸ, Hazreti Peygamber'in nikaha derin bir anlam ve yÃ¼ce bir ruh kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, nikahÄ±n, Allah'Ä±n adÄ±nÄ± ÅŸahit tutarak, eÅŸlerin bir Ã¶mrÃ¼ paylaÅŸmak Ã¼zere birbirlerine verdikleri sÃ¶z olduÄŸunu ifade etti.
NikahÄ±n, kadÄ±n ve erkeÄŸin, gÃ¶nÃ¼l rÄ±zasÄ± ve hÃ¼r iradeleriyle beraberce yÃ¼klendikleri ahlaki ve hukuki bir sorumluluk olduÄŸunu vurgulayan Ali ErbaÅŸ, kÃ¼ltÃ¼r ve gelenekte evliliÄŸin, sadece iki insanÄ± aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
EvliliÄŸin, toplumu ve nesilleri korumak amacÄ±yla atÄ±lan saÄŸlam bir temel olduÄŸuna dikkati Ã§eken ErbaÅŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Aile olmak, sevgi ve saygÄ±yla, ÅŸefkat ve merhametle, ilgi ve hassasiyetle hayatÄ± paylaÅŸmaktÄ±r. Aile olmak, dÃ¼nyanÄ±n tÃ¼rlÃ¼ meÅŸakkatlerini beraberce gÃ¶ÄŸÃ¼slemektir. Sevinci ve kederi, varlÄ±ÄŸÄ± ve yokluÄŸu birlikte yaÅŸamaktÄ±r. Aile olmak, iyi gÃ¼nde, kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde, vefakarlÄ±k ve fedakarlÄ±kla bir bÃ¼tÃ¼nÃ¼ tamamlamaktÄ±r. Bizler, ailelerimizin 'dÃ¼nyadaki cennetimiz' olmasÄ±nÄ± arzu ederiz."
Ã‡OCUK YAÅžTAKÄ° KIZLARIN EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° DÄ°NE DAYANDIRILMASI YANLIÅž
Zaman zaman doÄŸru ile yanlÄ±ÅŸÄ±, iyi ile kÃ¶tÃ¼yÃ¼ ayÄ±rt edebilme yetisine sahip olmayan Ã§ocuk yaÅŸtaki kÄ±zlarÄ±n evlendirilebildiÄŸine iÅŸaret eden Ali ErbaÅŸ, hatta cehalet ve sorumsuzluktan kaynaklanan bu yanlÄ±ÅŸ algÄ± ve uygulamalarÄ±n kimilerince dine dayandÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
ErbaÅŸ, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Ä°nsanÄ±n, onuruna uygun bir ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rme hakkÄ±nÄ± gasbetmek ve Ã¶zellikle Ã§ocuklarÄ± tÃ¼rlÃ¼ istismarlara maruz bÄ±rakmak, dinimizde asla caiz deÄŸildir. Kendine, Rabb'ine ve Ã§evresine karÅŸÄ± henÃ¼z sorumluluk bilincinde olmayan bir Ã§ocuÄŸun evliliÄŸe zorlanmasÄ±nÄ±n, dini ve ilmi hiÃ§bir meÅŸruiyeti, hiÃ§bir temeli yoktur. Yuva kurmanÄ±n, eÅŸ ve anne olmanÄ±n anlamÄ±nÄ± idrak etme rÃ¼ÅŸtÃ¼ne eriÅŸmemiÅŸ bir kÄ±zÄ±n evlendirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± asla kabul edilemez bir durumdur."
Ali ErbaÅŸ, hutbenin sonunda SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103'Ã¼ncÃ¼ YÄ±lÄ± nedeniyle SarÄ±kamÄ±ÅŸ ÅŸehitlerine Allah'tan rahmet diledi.
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Ä°BB KÃ¼ltÃ¼r Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini KÃ¼ltÃ¼r AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ RÄ±dvan Duran'a devretti.
MÄ°T, kuruluÅŸunun 90'Ä±ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla "Ã§ok gizli" ibareli, doksan sayfadan oluÅŸan "90 Sene 90 Nesne" kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± hazÄ±rladÄ±
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Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ Cuma hutbesinde, "Kendine, Rabb'ine ve Ã§evresine karÅŸÄ± henÃ¼z sorumluluk bilincinde olmayan bir Ã§ocuÄŸun evliliÄŸe zorlanmasÄ±nÄ±n dini ve ilmi hiÃ§bir meÅŸruiyeti, hiÃ§bir temeli yoktur" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ''Ortak Ã§Ä±karlar merceÄŸinden TÃ¼rk- Alman iliÅŸkileri iÃ§in yeni yaklaÅŸÄ±mlar geliÅŸtirmenin zamanÄ±dÄ±r" dedi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca baÅŸlatÄ±lan "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda 16 dilde hazÄ±rlanan yÃ¼z binlerce Kur'an-Ä± Kerim, Asya, Afrika ve GÃ¼ney Amerika'da bulunan 47 Ã¼lkedeki MÃ¼slÃ¼manlara hediye edildi.
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TÃ¼rkAkÄ±m SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Esen, doÄŸalgaz boru hattÄ±nÄ±n 15 milyon konutun enerji ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecek yÄ±llÄ±k kapasiteye sahip olduÄŸunu belirterek, "Ä°ki hattan oluÅŸan projede, ilk hattÄ±n TÃ¼rk kÄ±yÄ±larÄ±na mayÄ±sta ulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.
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MuÄŸla'da saat 07.33'te merkez Ã¼ssÃ¼ Ula ilÃ§esi olan 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n "TÃ¼rkiye olarak AB Ã¼yeliÄŸini bir stratejik hedef olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Ancak son yÄ±llarda bu konuda Ã§ok fazla ilerleme kaydedilemedi. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± aÅŸmak ve yeni fasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz." dedi.
Erzincan'Ä±n Refahiye ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesine yÃ¶nelik operasyonda 3 noktada belirlenen 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve 4 depo imha edildi.