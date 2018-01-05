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GÃ¼ncelleme: 14:29, 05 Ocak 2018 Cuma

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Suriye'de 2017'de 42 gazeteci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Suriye'de 2017'de 42 gazeteci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Suriyeâ€™de 2017 yÄ±lÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nda 42 gazetecinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SuriyeÂ Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± (SNHR), Suriye'deki iÃ§ savaÅŸta farklÄ± gruplar tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len ve tutuklananÂ gazetecilerÂ hakkÄ±nda bir rapor yayÄ±mladÄ±.

Raporda, "AÄŸ olarak sadece geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda iki gazetecinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, dÃ¶rt gazetecinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belgeledik." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

GeÃ§en yÄ±l toplam 47 aktivist ve basÄ±n mensubunun yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten rapor, bunlarÄ±n 27â€™sinin BeÅŸÅŸar Esad rejiminin saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisine yer verdi.

Raporda, Esad rejiminin 17, DEAÅž'Ä±n 11, Rusya'nÄ±n 4, askeri muhaliflerin 3, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyonun 1 basÄ±n mensubunu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

6 gazetecinin de bilinmeyen taraflarca katledildiÄŸi ifade edilen raporda, taraflarÄ±n bazÄ± gazetecileri alÄ±koyduÄŸu belirtildi.

Buna gÃ¶re,Â Esad rejimiÂ 6, PYD/PKK 11, Heyet Tahrir Åžam 19 ve muhalif gruplar ise 10 gazeteciyi tutukladÄ±.

Raporda, bunlardan Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n daha sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.



Ä°lgili Konular SNHR Esad Suriye
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