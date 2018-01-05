Hindistan'da nÃ¼fus verilerinin Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hindistan'da biyometrik nÃ¼fus verilerini toplamakla gÃ¶revli Tekil Kimlik Otoritesi (UIDAI), basÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n kimlik bilgilerinin internet Ã¼zerinden satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§Ä±kan haberlerin ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulundu.
YurttaÅŸlarÄ±n kimlik bilgilerine internet Ã¼zerinden para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± eriÅŸim saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± haberi Ã¼zerine harekete geÃ§en UIDAI yetkilileri, adli soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurdu.
Yetkililer, sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n hassas biyometrik verileri iÃ§ermediÄŸini, ÅŸifrelenmiÅŸ olarak korunan biyometrik verileri Ã§almaya ve sÄ±zdÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara hapis ve aÄŸÄ±r para cezalarÄ± verileceÄŸini belirtti.
Tribune gazetesi muhabirleri, kimlik veri tabanÄ±nÄ± internet Ã¼zerinden paylaÅŸmayÄ± vadeden bir ÅŸahÄ±sla baÄŸlantÄ± kurmuÅŸ, 500 rupi (yaklaÅŸÄ±k 29 bin 500 TL) karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸahsÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸifrelerle girdikleri veri tabanÄ±nda istedikleri vatandaÅŸÄ±n kimlik verilerine ulaÅŸabildiklerini yazmÄ±ÅŸtÄ±.
NÃ¼fus verilerinin sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±, HintÃ§ede temel anlamÄ±na gelen "Aadhaar" adÄ± verilen biyometrik kimlik tanÄ±ma sitemiyle ilgili yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalara yenisini ekledi.
GÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼ÄŸe dayalÄ± bir program olarak baÅŸlayan Aadhaar, kimlik sahteciliÄŸine karÅŸÄ± bir Ã¶nlem olarak tanÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat zamanla tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±n sosyal sigorta bilgilerinin zorunlu olarak sisteme entegre edilmesi ve banka hesap bilgileri ile cep telefonu numaralarÄ±nÄ±n kimlik bilgileriyle eÅŸleÅŸtirilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki giriÅŸimler, yurttaÅŸlar arasÄ±nda kiÅŸisel mahremiyetinin korunmasÄ±na dair kaygÄ±lara yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
Sigorta ve banka hesap bilgilerinin sisteme zorunlu olarak dahil edilmesiyle ilgili hÃ¼kÃ¼met aleyhine aÃ§Ä±lan bir dava halen YÃ¼ksek Mahkemede gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "BugÃ¼ne kadar Schengen bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in 1 milyar Avro harcadÄ±k" dedi
Devlet BaÅŸkanÄ± Mnangagwa, askeri mÃ¼dahale sonrasÄ± beklenen ulusal birlik hÃ¼kÃ¼metine ihtiyaÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin gÃ¼neyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž hÃ¼crelerine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda 40 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, 11'inin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Taraba eyaletindeki operasyonda 44 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÄ±zÄ±ldeniz'in haiz olduÄŸu stratejik konum, uluslararasÄ± ve bÃ¶lgesel ittifaklar ile hakimiyet haritasÄ±nÄ± yeniden ÅŸekillendiriyor
Suriye'de Esad rejiminin kuÅŸatmasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da cuma namazÄ±, yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar nedeniyle kÄ±lÄ±namadÄ±
Yetkililer, kimlik bilgilerinin internet Ã¼zerinden satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ±n ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurdu
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Suriyeâ€™de 2017 yÄ±lÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nda 42 gazetecinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± AsÄ±f ABD'yi Hindistan'la aÄŸÄ±z birliÄŸi etmekle suÃ§ladÄ±
Ã–zbekistan ile Kazakistan arasÄ±nda 20 yÄ±l aradan sonra yeniden otobÃ¼s seferleri baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Avrupa BirliÄŸi YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, KÃ¼ba'nÄ±n birliÄŸin gÃ¼venilir bir ortaÄŸÄ± olmak istediÄŸini belirtti.
Tiflis Åžehir Mahkemesi, eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili'ye bir cinayet davasÄ±nda gÃ¶revini kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 3 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi
Ä°srail'de idam yasa tasarÄ±sÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girerse, "terÃ¶r cinayeti" suÃ§u iÅŸledikleri iddiasÄ±yla askerÃ® mahkemede yargÄ±lanan Filistinlilere idam cezasÄ± vermek iÃ§in Ã¼Ã§ hÃ¢kimden ikisinin oyu yeterli olacak.
Suudi Arabistan devlet medyasÄ±, Ã¼lkenin Yemen sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã¼lkeye doÄŸru gelen bir balistik fÃ¼zeyi havada engellediÄŸini duyurdu
Hindistan'Ä±n Racastan eyaletinde son gÃ¼nlerde artan vakalar Ã¼zerine domuz gribi alarmÄ± verildi.