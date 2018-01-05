14:33, 05 Ocak 2018 Cuma

Hindistan'da nÃ¼fus verilerinin Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hindistan'da biyometrik nÃ¼fus verilerini toplamakla gÃ¶revli Tekil Kimlik Otoritesi (UIDAI), basÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n kimlik bilgilerinin internet Ã¼zerinden satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§Ä±kan haberlerin ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulundu.

YurttaÅŸlarÄ±n kimlik bilgilerine internet Ã¼zerinden para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± eriÅŸim saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± haberi Ã¼zerine harekete geÃ§en UIDAI yetkilileri, adli soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurdu.

Yetkililer, sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n hassas biyometrik verileri iÃ§ermediÄŸini, ÅŸifrelenmiÅŸ olarak korunan biyometrik verileri Ã§almaya ve sÄ±zdÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara hapis ve aÄŸÄ±r para cezalarÄ± verileceÄŸini belirtti.

Tribune gazetesi muhabirleri, kimlik veri tabanÄ±nÄ± internet Ã¼zerinden paylaÅŸmayÄ± vadeden bir ÅŸahÄ±sla baÄŸlantÄ± kurmuÅŸ, 500 rupi (yaklaÅŸÄ±k 29 bin 500 TL) karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸahsÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸifrelerle girdikleri veri tabanÄ±nda istedikleri vatandaÅŸÄ±n kimlik verilerine ulaÅŸabildiklerini yazmÄ±ÅŸtÄ±.

NÃ¼fus verilerinin sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±, HintÃ§ede temel anlamÄ±na gelen "Aadhaar" adÄ± verilen biyometrik kimlik tanÄ±ma sitemiyle ilgili yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalara yenisini ekledi.

GÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼ÄŸe dayalÄ± bir program olarak baÅŸlayan Aadhaar, kimlik sahteciliÄŸine karÅŸÄ± bir Ã¶nlem olarak tanÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat zamanla tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±n sosyal sigorta bilgilerinin zorunlu olarak sisteme entegre edilmesi ve banka hesap bilgileri ile cep telefonu numaralarÄ±nÄ±n kimlik bilgileriyle eÅŸleÅŸtirilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki giriÅŸimler, yurttaÅŸlar arasÄ±nda kiÅŸisel mahremiyetinin korunmasÄ±na dair kaygÄ±lara yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

Sigorta ve banka hesap bilgilerinin sisteme zorunlu olarak dahil edilmesiyle ilgili hÃ¼kÃ¼met aleyhine aÃ§Ä±lan bir dava halen YÃ¼ksek Mahkemede gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.