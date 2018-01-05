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19:09, 05 Ocak 2018 Cuma
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GÃ¼ncelleme: 14:46, 05 Ocak 2018 Cuma

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DoÄŸu Guta'da cuma namazÄ± yine kÄ±lÄ±namadÄ±
DoÄŸu Guta'da cuma namazÄ± yine kÄ±lÄ±namadÄ±

Suriye'de Esad rejiminin kuÅŸatmasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da cuma namazÄ±, yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar nedeniyle kÄ±lÄ±namadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da devam eden ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±lar nedeniye cuma namazÄ± yine iptal edildi.

DoÄŸu Guta'daki muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu yerel meclise baÄŸlÄ± Camiler ve Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi, dÃ¼n gece internet sayfasÄ±ndan, ÅŸiddetli bombardÄ±man nedeniyle cuma namazÄ±nÄ±n kÄ±lÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

AÃ§Ä±klamada, "GÃ¼venlik durumu nedeniyle ve camilerin de bulunduÄŸu yerleÅŸim yerleri kasÄ±tlÄ± bir ÅŸekilde hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iÃ§in cuma namazÄ± iptal edilmiÅŸtir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Cuma vaktinden Ã¶nce mÃ¼ezzinler de minarelerden namazÄ±n iptal edildiÄŸini duyurusunu yinelediler.

Esad rejimi, 5 yÄ±ldÄ±r yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivili kuÅŸatmada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'ya saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± 14 KasÄ±m'dan itibaren ÅŸiddetlendirmiÅŸti.

GeÃ§en hafta askeri muhalif gruplarÄ±n, bÃ¶lgede rejime ait bir askeri Ã¼ssÃ¼ ablukaya almasÄ± Ã¼zerine, Esad gÃ¼Ã§leri karadan da operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Rusya'nÄ±n da havadan destek verdiÄŸi rejimin ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±larÄ±, DoÄŸu Guta'daki Haresta ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda sÃ¼rÃ¼yor.

BaÅŸkent Åžam'a yaklaÅŸÄ±k 10 kilometre mesafedeki DoÄŸu Guta'da cuma namazÄ± daha Ã¶nce de gÃ¼venlik nedeniyle defalarca iptal edilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular suriye esad
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