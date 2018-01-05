DoÄŸu Guta'da cuma namazÄ± yine kÄ±lÄ±namadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da devam eden ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±lar nedeniye cuma namazÄ± yine iptal edildi.
DoÄŸu Guta'daki muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu yerel meclise baÄŸlÄ± Camiler ve Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi, dÃ¼n gece internet sayfasÄ±ndan, ÅŸiddetli bombardÄ±man nedeniyle cuma namazÄ±nÄ±n kÄ±lÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
AÃ§Ä±klamada, "GÃ¼venlik durumu nedeniyle ve camilerin de bulunduÄŸu yerleÅŸim yerleri kasÄ±tlÄ± bir ÅŸekilde hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iÃ§in cuma namazÄ± iptal edilmiÅŸtir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Cuma vaktinden Ã¶nce mÃ¼ezzinler de minarelerden namazÄ±n iptal edildiÄŸini duyurusunu yinelediler.
Esad rejimi, 5 yÄ±ldÄ±r yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivili kuÅŸatmada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'ya saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± 14 KasÄ±m'dan itibaren ÅŸiddetlendirmiÅŸti.
GeÃ§en hafta askeri muhalif gruplarÄ±n, bÃ¶lgede rejime ait bir askeri Ã¼ssÃ¼ ablukaya almasÄ± Ã¼zerine, Esad gÃ¼Ã§leri karadan da operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
Rusya'nÄ±n da havadan destek verdiÄŸi rejimin ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±larÄ±, DoÄŸu Guta'daki Haresta ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda sÃ¼rÃ¼yor.
BaÅŸkent Åžam'a yaklaÅŸÄ±k 10 kilometre mesafedeki DoÄŸu Guta'da cuma namazÄ± daha Ã¶nce de gÃ¼venlik nedeniyle defalarca iptal edilmiÅŸti.
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "BugÃ¼ne kadar Schengen bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in 1 milyar Avro harcadÄ±k" dedi
Devlet BaÅŸkanÄ± Mnangagwa, askeri mÃ¼dahale sonrasÄ± beklenen ulusal birlik hÃ¼kÃ¼metine ihtiyaÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin gÃ¼neyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž hÃ¼crelerine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda 40 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, 11'inin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Taraba eyaletindeki operasyonda 44 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÄ±zÄ±ldeniz'in haiz olduÄŸu stratejik konum, uluslararasÄ± ve bÃ¶lgesel ittifaklar ile hakimiyet haritasÄ±nÄ± yeniden ÅŸekillendiriyor
Suriye'de Esad rejiminin kuÅŸatmasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da cuma namazÄ±, yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar nedeniyle kÄ±lÄ±namadÄ±
Yetkililer, kimlik bilgilerinin internet Ã¼zerinden satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ±n ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurdu
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Suriyeâ€™de 2017 yÄ±lÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nda 42 gazetecinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± AsÄ±f ABD'yi Hindistan'la aÄŸÄ±z birliÄŸi etmekle suÃ§ladÄ±
Ã–zbekistan ile Kazakistan arasÄ±nda 20 yÄ±l aradan sonra yeniden otobÃ¼s seferleri baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Avrupa BirliÄŸi YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, KÃ¼ba'nÄ±n birliÄŸin gÃ¼venilir bir ortaÄŸÄ± olmak istediÄŸini belirtti.
Tiflis Åžehir Mahkemesi, eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili'ye bir cinayet davasÄ±nda gÃ¶revini kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 3 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi
Ä°srail'de idam yasa tasarÄ±sÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girerse, "terÃ¶r cinayeti" suÃ§u iÅŸledikleri iddiasÄ±yla askerÃ® mahkemede yargÄ±lanan Filistinlilere idam cezasÄ± vermek iÃ§in Ã¼Ã§ hÃ¢kimden ikisinin oyu yeterli olacak.
Suudi Arabistan devlet medyasÄ±, Ã¼lkenin Yemen sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã¼lkeye doÄŸru gelen bir balistik fÃ¼zeyi havada engellediÄŸini duyurdu
Hindistan'Ä±n Racastan eyaletinde son gÃ¼nlerde artan vakalar Ã¼zerine domuz gribi alarmÄ± verildi.