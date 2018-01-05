15:20, 05 Ocak 2018 Cuma

KÄ±zÄ±ldeniz'in haritasÄ± yeniden Ã§iziliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±zÄ±ldeniz'de yaÅŸanan askeri, siyasi ve ekonomik geliÅŸmeler, bÃ¶lgedeki uluslararasÄ± ve bÃ¶lgesel ittifaklar ile hakimiyet haritasÄ±nÄ±n yeniden ÅŸekillenmesine neden oluyor.

SÃ¶z konusu geliÅŸmeler, KÄ±zÄ±ldeniz'in doÄŸuda Suudi Arabistan ve Yemen, gÃ¼ney ve batÄ±da Eritre, batÄ±da Sudan, kuzey ve batÄ±da MÄ±sÄ±r, kuzeyde ÃœrdÃ¼n ve Ä°srail ile gÃ¼neyde Cibuti ve Somali'ye sÄ±nÄ±rÄ± olmasÄ± ve kuzeyinde SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±, gÃ¼neyinde Babu'l Mendeb BoÄŸazÄ±'na aÃ§Ä±lan stratejik konumu nedeniyle Ã¶nem arz ediyor.

KÄ±zÄ±ldeniz, 1869'da SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±ndan sonra doÄŸu ile batÄ±yÄ± birbirine baÄŸlayan en kÄ±sa ve en seri su yolu haline geldi. KÃ¶rfez'de petrolÃ¼n bulunmasÄ±yla KÄ±zÄ±ldeniz, Avrupa ve Amerika'ya petrol sevkiyatÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± stratejik bir su yolu olarak daha fazla ehemmiyet kazandÄ±. TÃ¼m bu Ã¶zelliklerinin yanÄ± sÄ±ra Avrupa ve Amerika'dan Asya ve Afrika'ya, Japonya ve Ã‡in'den Afrika ve BatÄ± Ã¼lkelerine gerÃ§ekleÅŸen ticaretin yÃ¼zde 10'luk kÄ±smÄ± da KÄ±zÄ±ldeniz Ã¼zerinden yapÄ±lÄ±yor.

UluslararasÄ± gÃ¼Ã§lerin, dÃ¼nyadaki Ã§ekiÅŸme bÃ¶lgelerine ve farklÄ± bÃ¶lgelerdeki Ã¼slerine asker gÃ¶ndermede kullandÄ±ÄŸÄ± KÄ±zÄ±ldeniz, tÃ¼m bu sebeplerden Ã¶tÃ¼rÃ¼ bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§lerin hedefi oluyor. BÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ler, uluslararasÄ± ticareti ve petrol gemilerini korumak ya da terÃ¶rle mÃ¼cadelede kullanmak Ã¼zere burada askeri Ã¼sler kuruyor.

KÄ±zÄ±ldeniz Ã¼zerindeki bu mÃ¼cadelenin yanÄ± sÄ±ra son dÃ¶nemde bÃ¶lgenin kalkÄ±nmasÄ±nÄ± ve buradaki kaynaklarÄ±n bÃ¶lge halklarÄ±nÄ±n desteklenmesinde kullanÄ±lmasÄ±nÄ± hedefleyen yeni bir akÄ±m da ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ durumda. TÃ¼rkiye ile Sudan'Ä±n, KÄ±zÄ±ldeniz'deki Sevakin AdasÄ±'nÄ±n yeniden ihya edilmesini Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸmasÄ± bunun en gÃ¼zel Ã¶rneÄŸini teÅŸkil ediyor.

KÄ±zÄ±ldeniz'deki siyasi ve ekonomik projeler ile siyasi anlaÅŸmalarÄ± ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralamak mÃ¼mkÃ¼n:

KalkÄ±nma projeleri

Sevakin AdasÄ±

TÃ¼rkiye ve Sudan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 24-26 AralÄ±k tarihlerinde Sudan'a gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyaret kapsamÄ±nda, adanÄ±n aslÄ±na uygun olarak yeniden inÅŸa ve ihya edilmesini Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸma imzaladÄ±.

Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°brahim Gandur sÃ¶z konusu anlaÅŸmayla ilgili "ErdoÄŸan Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir'den yeniden ihya edilmesi ve yatÄ±rÄ±mda bulunulmasÄ± iÃ§in adanÄ±n bir sÃ¼reliÄŸine kendilerine tahsis edilmesini istedi. BeÅŸir, adanÄ±n eski Ã¶nemini geri kazanmasÄ± ve hac yolu haline gelmesi iÃ§in bu talebi kabul etti. Bu iki Ã¼lke arasÄ±ndaki yatÄ±rÄ±m ortaklÄ±ÄŸÄ±dÄ±r ve normal bir durumdur." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Sevakin AdasÄ±, KÄ±zÄ±ldeniz'in batÄ±sÄ±nda, Sudan'Ä±n doÄŸusunda, baÅŸkent Hartum'a 560 kilometre, Port Sudan LimanÄ±'na 70 kilometre uzaklÄ±kta bulunuyor. 20 kilometrekare yÃ¼z Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ne sahip olan ada Ã¼zerindeki 370'den fazla konut ve devlet arazisini TÃ¼rkiye yeniden restore ederek turizm bÃ¶lgesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼recek.

Tiran ve Sanafir AdalarÄ±

Tiran ve Sanafir adalarÄ±nÄ±n egemenliÄŸinin Suudi Arabistanâ€™a geÃ§mesini Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸma, Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulazizâ€™in MÄ±sÄ±r ziyareti esnasÄ±nda 8 Nisan 2016'da imzalandÄ±. MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi, iki Ã¼lke arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸmayÄ± 24 Haziran 2017'de onayladÄ±.

MÄ±sÄ±r'da bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸmalara neden olan anlaÅŸmanÄ±n iki Ã¼lkenin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak evraklarÄ± teslim etmeleriyle yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lse de taraflar henÃ¼z bununla ilgili bir tarih belirlemiÅŸ deÄŸil.

KÄ±zÄ±ldeniz'in kuzeyinde Akabe KÃ¶rfezi yakÄ±nlarÄ±nda yer alan Tiran ve Sanafir adalarÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu KÃ¶rfez'deki deniz ulaÅŸÄ±mÄ± bakÄ±mÄ±ndan stratejik Ã¶nemi bulunuyor. Tiran ve Sanafir, Ä°srail ile MÄ±sÄ±r arasÄ±nda imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± gereÄŸince C bÃ¶lgesi kapsamÄ±nda yer alÄ±yor. Suudi Arabistan, adalarda turizmle ilgili projeleri hayata geÃ§irmeyi amaÃ§lÄ±yor.

Neom projesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman 24 Ekim 2017'de, Suudi Arabistan, ÃœrdÃ¼n ve MÄ±sÄ±r topraklarÄ± Ã¼zerinde 26 bin 500 kilometrekarelik bir alan Ã¼zerinde inÅŸa edilecek ve 500 milyar dolara mal olacak devasa yatÄ±rÄ±m projesini kamuoyuna duyurdu.

Suudi Arabistan'Ä±n kuzeybatÄ±sÄ±nda yer alan Neom bÃ¶lgesi kuzey ve batÄ±dan Akabe KÃ¶rfezi ile KÄ±zÄ±ldeniz'e aÃ§Ä±lÄ±rken doÄŸudan da 2 bin 500 rakÄ±mlÄ± daÄŸlarla Ã§evriliyor. Akabe KÃ¶rfezi ve KÄ±zÄ±ldeniz kÄ±yÄ±larÄ± boyunca uzanacak olan bÃ¶lge Afrika Ã¼lkelerini birbirine baÄŸlayacak. 2025 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±lmasÄ± planlanan bÃ¶lgede 2020 yÄ±lÄ±nda sÄ±nÄ±rlÄ± yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±lacak.

KÄ±zÄ±ldeniz projesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed, temmuz ayÄ± sonunda, 2030 vizyonu kapsamÄ±nda, Emlec ve El-Vech kentleri arasÄ±ndaki 50'den fazla ada Ã¼zerinde inÅŸa edilecek ve KÄ±zÄ±ldeniz'de 200 kilometrelik sahil boyunca uzanacak yeni bir turizm projesinin duyurusunu yaptÄ±. Projeye 2019'un Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸinde baÅŸlanÄ±lmasÄ±, ilk aÅŸamasÄ±nÄ±n da 2022'nin son Ã§eyreÄŸinde bitirilmesi planlanÄ±yor.

Somali'deki TÃ¼rk askeri eÄŸitim merkezi

BaÅŸkent MogadiÅŸu'da Somali ordusunu eÄŸitmek Ã¼zere kurulan TÃ¼rk Askeri EÄŸitim Merkezi 30 EylÃ¼l 2017'de aÃ§Ä±ldÄ±. SÃ¶z konusu merkez, Somali ordusunun tÃ¼m eÄŸitim ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layarak vatan savunmasÄ±nda yetkin hale gelmesini hedefliyor.

Askeri Ãœsler

Yemen'in Mion AdasÄ±'ndaki BAE ÃœssÃ¼

BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) Babu'l Mendeb BoÄŸazÄ±'na yakÄ±n Mion AdasÄ±'nda askeri bir Ã¼s kurma konusunda Ã¶nemli mesafe katetmiÅŸ durumda.

UlaÅŸÄ±m ve askeri konularla ilgili olarak yayÄ±n yapan Jane's kurumu geÃ§en ÅŸubat ayÄ±nda, BAE'nin, Yemen'in gÃ¼neyindeki askeri operasyonlarÄ±nÄ± destekleyecek ve stratejik Babu'l Mendeb BoÄŸazÄ± Ã¼zerindeki hakimiyetini pekiÅŸtirecek bir askeri Ã¼sse sahip olduÄŸunu yazdÄ±.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu da geÃ§en ekim ayÄ±nda, Mion AdasÄ± sakinlerinin aÄŸzÄ±ndan, "BAE'nin, Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerine dahil olmasÄ±nÄ±n ardÄ±nda baÅŸka hedefleri olduÄŸu ve Yemen'in gÃ¼ney sahilleri ile yakÄ±n adalarda hegemonya kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±" haberini geÃ§ti.

SÃ¶z konusu ada dÃ¼nya Ã¼zerindeki en Ã¶nemli stratejik deniz yollarÄ±ndan biri olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Eritre'deki askeri Ã¼sler

Asab LimanÄ±'ndaki BAE Askeri ÃœssÃ¼

Washington YakÄ±n DoÄŸu AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼'ne gÃ¶re, Abu Dabi yÃ¶netimi, Eritre'nin Asab LimanÄ±'nda askeri bir Ã¼sse sahip olmak amacÄ±yla 2015 yÄ±lÄ±nda, 30 yÄ±llÄ±k bir kira sÃ¶zleÅŸmesi imzaladÄ±. Babu'l Mendeb BoÄŸazÄ±'nÄ±n 106 kilometre kuzeyinde ve Yemen'in Muha LimanÄ±'nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan sÃ¶z konusu askeri Ã¼s, BAE'nin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki ilk Ã¼ssÃ¼ olarak kabul ediliyor.

Ä°ran ve Ä°srail'in Ã¼sleri

BasÄ±nda Eritre'nin Dahlak TakÄ±madalarÄ±'nda Ä°ran ve Ä°srail'in Ã¼sleri olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde haberler yer alsa da Eritre DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Nisan 2015'te topraklarÄ± Ã¼zerinde Ä°ran ve Ä°srail'in Ã¼ssÃ¼ olduÄŸunu yalanladÄ±.

Somali'deki BAE ÃœssÃ¼

Afrika kÄ±tasÄ±nÄ±n doÄŸusunda 1991 yÄ±lÄ±nda tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan ederek kurulan ancak bu baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± alanda tanÄ±nmayan Somaliland Cumhuriyeti Parlamentosu, geÃ§en ÅŸubat ayÄ±nda Aden KÃ¶rfezi'ndeki Berbera kentinde bir BAE Ã¼ssÃ¼ kurulmasÄ±nÄ± onayladÄ±.

Eritre'nin Asab LimanÄ±'nda da askeri bir Ã¼sse sahip olan BAE'nin bu Ã¼ssÃ¼ kurmasÄ± Afrika boynuzu Ã¼lkeleri arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸmalara neden oldu. BAE ise bu askeri tahkimatÄ±n, Husilere karÅŸÄ± KÄ±zÄ±ldeniz'deki ablukanÄ±n desteklenmesi iÃ§in gerekli olduÄŸunu savunuyor.

Cibuti'deki askeri Ã¼sler

DÃ¼nya Ã¼lkeleri, Babu'l Mendeb BoÄŸazÄ± aÃ§Ä±klarÄ±ndaki konumu nedeniyle Cibuti'de askeri Ã¼s kurmak iÃ§in yarÄ±ÅŸÄ±yor. Burada askeri Ã¼ssÃ¼ olan Ã¼lkelerin Yemen ve Somali gibi bÃ¶lge Ã¼lkelerinde yaÅŸanmasÄ± muhtemel olaylara hÄ±zlÄ± mÃ¼dahale etme ÅŸansÄ± bulunuyor. Bunun yanÄ± sÄ±ra askeri Ã¼slerin kiralanmasÄ± da Cibuti'nin en Ã¶nemli gelir kalemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Cibuti, askeri Ã¼slerden yÄ±llÄ±k 160 milyon dolar gelir elde ediyor.

Ã‡in Askeri ÃœssÃ¼

Ã‡in, Cibuti'de askeri Ã¼s kurma hakkÄ± elde eden en yeni Ã¼lke. Ã‡in, AÄŸustos 2017'de yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki ilk askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼ burada kurdu.

Suudi Arabistan ÃœssÃ¼

Suudi Arabistan ile Cibutili askeri liderler arasÄ±nda 2016 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen ziyaret ve istiÅŸareler, Cibuti'de Suudi Arabistan'a ait bir Ã¼ssÃ¼n bulunmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren askeri ve stratejik anlaÅŸma taslaÄŸÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ±yla sonuÃ§landÄ±. Bu amaÃ§la, Cibuti sahilinde bazÄ± noktalar belirlendi ve Cibuti yÃ¶netimi 2016 sonunda Suudi Arabistan askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼n kurulmasÄ±nÄ± "ilkesel" olarak kabul etti ancak iki Ã¼lke arasÄ±ndaki anlaÅŸma henÃ¼z resmi olarak ilan edilmedi.

ABD'nin Camp Lemonnier ÃœssÃ¼

BÃ¶lgedeki operasyonel gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rmak isteyen ABD tarafÄ±ndan 2001'de kurulan ve Cibuti'deki en bÃ¼yÃ¼k askeri Ã¼s olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan Camp Lemonnier'de ise 4 bin personel bulunuyor. Ãœs, Somali ve Yemen'de ABD tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r operasyonlarÄ±nda kullanÄ±lÄ±yor.

FransÄ±z ÃœssÃ¼

Cibuti'de en bÃ¼yÃ¼k ikinci, Afrika'da da en eski askeri Ã¼s Fransa'ya ait. 100 yÄ±llÄ±k geÃ§miÅŸi olan Ã¼ste 900 kiÅŸilik askeri birlik bulunuyor.

Japonya ÃœssÃ¼

Japonya da yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki tek askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼ 2011 yÄ±lÄ±nda Cibuti'de kurdu. Burada 600 asker bulunuyor.

Ä°talya ÃœssÃ¼

Ä°talya Cibuti'deki askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼ 2013'te kurdu. Ä°talya'nÄ±n kendi sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda edindiÄŸi ilk lojistik operasyonlar merkezi olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan ve 90 askeri barÄ±ndÄ±ran Ã¼s, 300 asker barÄ±ndÄ±rma kapasitesine sahip.

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