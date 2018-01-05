Nijerya'da Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara operasyon

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'da, Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 44 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Taraba eyaleti polis sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ David Missal yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin Kamerun sÄ±nÄ±rÄ±ndaki eyalette polisin Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara yÃ¶nelik operasyonunda 44 gÃ¶zaltÄ± olduÄŸunu belirti.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlardan 5'inin Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara silahlÄ± eÄŸitim verdikleri iddia edilen "Nijer Delta MilitanlarÄ±" adlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼yesi olduklarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Nijerya topraklarÄ±na geÃ§en Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2 haftadÄ±r Taraba bÃ¶lgesinde askeri eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Nijerya GÃ¶Ã§menlik Servisinin verilerine gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k 15 bin Kamerunlu, Ã¼lkelerindeki Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle Nijerya'ya sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.
Kamerun'da Ä°ngilizce konuÅŸulan bÃ¶lgedeki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± gruplar, Ã¼lkenin federalizme geÃ§iÅŸinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle 1 Ekim'de Ambazonya adÄ±nÄ± verdikleri sembolik devleti kurduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "BugÃ¼ne kadar Schengen bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in 1 milyar Avro harcadÄ±k" dedi
Devlet BaÅŸkanÄ± Mnangagwa, askeri mÃ¼dahale sonrasÄ± beklenen ulusal birlik hÃ¼kÃ¼metine ihtiyaÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin gÃ¼neyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž hÃ¼crelerine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda 40 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, 11'inin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Taraba eyaletindeki operasyonda 44 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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Yetkililer, kimlik bilgilerinin internet Ã¼zerinden satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ±n ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurdu
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Suriyeâ€™de 2017 yÄ±lÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nda 42 gazetecinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
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Ã–zbekistan ile Kazakistan arasÄ±nda 20 yÄ±l aradan sonra yeniden otobÃ¼s seferleri baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Avrupa BirliÄŸi YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, KÃ¼ba'nÄ±n birliÄŸin gÃ¼venilir bir ortaÄŸÄ± olmak istediÄŸini belirtti.
Tiflis Åžehir Mahkemesi, eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili'ye bir cinayet davasÄ±nda gÃ¶revini kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 3 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi
Ä°srail'de idam yasa tasarÄ±sÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girerse, "terÃ¶r cinayeti" suÃ§u iÅŸledikleri iddiasÄ±yla askerÃ® mahkemede yargÄ±lanan Filistinlilere idam cezasÄ± vermek iÃ§in Ã¼Ã§ hÃ¢kimden ikisinin oyu yeterli olacak.
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Hindistan'Ä±n Racastan eyaletinde son gÃ¼nlerde artan vakalar Ã¼zerine domuz gribi alarmÄ± verildi.