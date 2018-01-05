15:35, 05 Ocak 2018 Cuma

Nijerya'da Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara operasyon





Taraba eyaletindeki operasyonda 44 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'da, Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 44 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Taraba eyaleti polis sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ David Missal yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin Kamerun sÄ±nÄ±rÄ±ndaki eyalette polisin Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara yÃ¶nelik operasyonunda 44 gÃ¶zaltÄ± olduÄŸunu belirti. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlardan 5'inin Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara silahlÄ± eÄŸitim verdikleri iddia edilen "Nijer Delta MilitanlarÄ±" adlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼yesi olduklarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Nijerya topraklarÄ±na geÃ§en Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2 haftadÄ±r Taraba bÃ¶lgesinde askeri eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Nijerya GÃ¶Ã§menlik Servisinin verilerine gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k 15 bin Kamerunlu, Ã¼lkelerindeki Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle Nijerya'ya sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Kamerun'da Ä°ngilizce konuÅŸulan bÃ¶lgedeki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± gruplar, Ã¼lkenin federalizme geÃ§iÅŸinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle 1 Ekim'de Ambazonya adÄ±nÄ± verdikleri sembolik devleti kurduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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