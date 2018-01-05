16:08, 05 Ocak 2018 Cuma

KerkÃ¼k'Ã¼n gÃ¼neyinde 40 DEAÅž militanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Salahaddin Ä°l Meclisi GÃ¼venlik Komisyonu Ã¼yesi Mehdi Taki, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''Son iki gÃ¼ndÃ¼r, KerkÃ¼k'Ã¼n gÃ¼neyinde baÅŸlatÄ±lan operasyonda 40 DEAÅž militanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 11'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.'' dedi.

Operasyon kapsamÄ±nda KerkÃ¼k ile Salahaddin kentleri arasÄ±nda 30 kÃ¶yÃ¼n DEAÅž hÃ¼crelerinden temizlendiÄŸini ifade eden Taki, ''Operasyonlar KerkÃ¼k ile Salahaddin kentleri arasÄ±ndaki bÃ¶lgenin tamamÄ±nÄ± kapsÄ±yor. Bu bÃ¶lgede bulunan tÃ¼m kÃ¶y ve kasabalar DEAÅž unsurlarÄ±ndan tamamen arÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.

Taki, bÃ¶lgedeki arama ve tarama operasyonlarÄ±nÄ±n ciddi bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayarak, bu kapsamda gÃ¼neydeki Havice ilÃ§esi, Zap, Abbasi ve ReÅŸad kasabalarÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸini kaydetti.

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