16:30, 05 Ocak 2018 Cuma

MÄ°T, 90 yÄ±lÄ±nÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kitapÃ§Ä±kla anlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T), kuruluÅŸunun 90'Ä±ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla "Ã§ok gizli" ibareli, doksan sayfadan oluÅŸan "90 Sene 90 Nesne" isminde bir kitapÃ§Ä±k hazÄ±rladÄ±.

KÃ¶kleri Cumhuriyet Ã¶ncesine kadar uzanan MÄ°T'in, 90'Ä±ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde 90 nesnelik seÃ§kiyle kitapÃ§Ä±k hazÄ±rlandÄ±.

TÃ¼rk istihbarat tarihinin deÄŸiÅŸik dÃ¶nemlerine ait bazÄ± dokÃ¼man ve gÃ¶rsellerin yer aldÄ±ÄŸÄ± kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±n ismi, kapaÄŸa TÃ¼rkÃ§e ve OsmanlÄ±ca yazÄ±ldÄ±. KitapÃ§Ä±k, ilgililere "Ã§ok gizli" ibareli zarfla gÃ¶nderildi.

TeÅŸkilatÄ±n ulusal gÃ¼venlik geÃ§miÅŸine Ä±ÅŸÄ±k tutulmasÄ± amaÃ§lanarak hazÄ±rlanan kitapÃ§Ä±kta, istihbari faaliyetlerin sahip olduÄŸu stratejik Ã¶nemin daha iyi anlaÅŸÄ±lmasÄ± gereÄŸine, istihbarat Ã¼retim sÃ¼reÃ§lerinin Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ ve sistematik yapÄ±sÄ±na dikkat Ã§ekildi.

Bu kapsamda ilk olarak 90 senelik seÃ§kiyle hayata geÃ§irilen mÃ¼ze arÅŸivinin, zaman iÃ§erisinde geniÅŸ bir kaynak haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

MÄ°T'in, tarih boyunca hangi isimlerde ne tÃ¼r istihbari faaliyetler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ne iliÅŸkin bilgi verilen kitapÃ§Ä±kta, kurumun bugÃ¼ne geliÅŸ sÃ¼reci kronolojik olarak anlatÄ±ldÄ±.

Buna gÃ¶re, 1913 yÄ±lÄ±nda "TeÅŸkilat-Ä± Mahsusa" ismiyle baÅŸlayan istihbarat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±yla, "Karakol Cemiyeti", "Zabitan Grubu", "Yavuz Grubu", "Hamza Grubu", "MÃ¼sellah MÃ¼dafaa-i Milliye Grubu", "Milli Emniyet Hizmeti" isimlerinde faaliyet gÃ¶sterdi ve son olarak "Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±" ismini aldÄ±.

KitapÃ§Ä±kta, MÄ°T'in geÃ§miÅŸinden aldÄ±ÄŸÄ± inanÃ§ ve tecrÃ¼beyle, milli menfaatlerin korunmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yurt iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.

MÄ°T'in tarihinin belgelenmesi amacÄ±yla, istihbarat Ã¼retiminde kullanÄ±lan ve operasyonel Ã§alÄ±ÅŸmalarda ele geÃ§irilen deÄŸiÅŸik dÃ¶nemlere ait nesneler bir araya getirildi.

KitapÃ§Ä±kta, MÄ°T Sanal MÃ¼ze ve teÅŸkilat genelinde sergilenen koleksiyona ait 90 seÃ§ki yer aldÄ±.

Sergilenen nesnelerle istihbaratÄ±n stratejik Ã¶neminin daha iyi anlaÅŸÄ±lmasÄ± amaÃ§landÄ±, 90 nesneyle ilgili hikayeler de sÃ¶z konusu istihbari faaliyetin "gizlilik derecesi" izin verdiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼de kitapÃ§Ä±kta sunuldu.

SÃ¶z konusu seÃ§ki, operasyonel bir faaliyeti adÄ±m adÄ±m gÃ¶stermeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± kadar, istihbaratÄ±n gelecek aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren "arÅŸiv Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±" Ã¶zelliÄŸini de taÅŸÄ±yor.

SeÃ§kide teÅŸkilatÄ±n kuruluÅŸ belgelerinden mÃ¼hÃ¼rlÃ¼ zarflarÄ±na, OsmanlÄ± TÃ¼rkÃ§esi kullanÄ±lmÄ±ÅŸ kriptolu yazÄ±ÅŸmalardan "ArabistanlÄ± Lawrence" olarak bilinen Ä°ngiliz ajanÄ± Thomas Edward Lawrence hakkÄ±nda hazÄ±rlanan rapora, gizli mikrofon tesisatÄ±ndan ele geÃ§irilen gizli dinleme tesisatÄ±na, ayakkabÄ± iÃ§erisine yerleÅŸtirilen gizli telsizden sigara paketi gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ telsiz vericiye kadar birÃ§ok fotoÄŸrafa yer verildi.

Ã–te yandan FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyon sÄ±rasÄ±nda, ateÅŸ altÄ±ndaki MÄ°T yerleÅŸkesinde hedef alÄ±nan ve Kobra tipi helikopterden atÄ±lan 20 mm Ã§apÄ±ndaki harp baÅŸlÄ±klÄ± fiÅŸeklerin isabet ettiÄŸi araÃ§lardan birinin de fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±.

"90 Sene 90 Nesne" dÄ±ÅŸÄ±nda MÄ°T, 9 sayfadan oluÅŸan "Tarih Boyunca Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± MÃ¼hÃ¼rler ve Rumuzlar" baÅŸlÄ±klÄ± bir kitapÃ§Ä±k da bastÄ±rdÄ±.

Bu kitapÃ§Ä±kta kurumun geÃ§miÅŸte kullandÄ±ÄŸÄ± rumuz ve mÃ¼hÃ¼rlerden oluÅŸan madalyon seÃ§kisi yer aldÄ±.

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