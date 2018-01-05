MÄ°T, 90 yÄ±lÄ±nÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kitapÃ§Ä±kla anlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T), kuruluÅŸunun 90'Ä±ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla "Ã§ok gizli" ibareli, doksan sayfadan oluÅŸan "90 Sene 90 Nesne" isminde bir kitapÃ§Ä±k hazÄ±rladÄ±.
KÃ¶kleri Cumhuriyet Ã¶ncesine kadar uzanan MÄ°T'in, 90'Ä±ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde 90 nesnelik seÃ§kiyle kitapÃ§Ä±k hazÄ±rlandÄ±.
TÃ¼rk istihbarat tarihinin deÄŸiÅŸik dÃ¶nemlerine ait bazÄ± dokÃ¼man ve gÃ¶rsellerin yer aldÄ±ÄŸÄ± kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±n ismi, kapaÄŸa TÃ¼rkÃ§e ve OsmanlÄ±ca yazÄ±ldÄ±. KitapÃ§Ä±k, ilgililere "Ã§ok gizli" ibareli zarfla gÃ¶nderildi.
TeÅŸkilatÄ±n ulusal gÃ¼venlik geÃ§miÅŸine Ä±ÅŸÄ±k tutulmasÄ± amaÃ§lanarak hazÄ±rlanan kitapÃ§Ä±kta, istihbari faaliyetlerin sahip olduÄŸu stratejik Ã¶nemin daha iyi anlaÅŸÄ±lmasÄ± gereÄŸine, istihbarat Ã¼retim sÃ¼reÃ§lerinin Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ ve sistematik yapÄ±sÄ±na dikkat Ã§ekildi.
Bu kapsamda ilk olarak 90 senelik seÃ§kiyle hayata geÃ§irilen mÃ¼ze arÅŸivinin, zaman iÃ§erisinde geniÅŸ bir kaynak haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
MÄ°T'in, tarih boyunca hangi isimlerde ne tÃ¼r istihbari faaliyetler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ne iliÅŸkin bilgi verilen kitapÃ§Ä±kta, kurumun bugÃ¼ne geliÅŸ sÃ¼reci kronolojik olarak anlatÄ±ldÄ±.
Buna gÃ¶re, 1913 yÄ±lÄ±nda "TeÅŸkilat-Ä± Mahsusa" ismiyle baÅŸlayan istihbarat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±yla, "Karakol Cemiyeti", "Zabitan Grubu", "Yavuz Grubu", "Hamza Grubu", "MÃ¼sellah MÃ¼dafaa-i Milliye Grubu", "Milli Emniyet Hizmeti" isimlerinde faaliyet gÃ¶sterdi ve son olarak "Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±" ismini aldÄ±.
KitapÃ§Ä±kta, MÄ°T'in geÃ§miÅŸinden aldÄ±ÄŸÄ± inanÃ§ ve tecrÃ¼beyle, milli menfaatlerin korunmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yurt iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.
MÄ°T'in tarihinin belgelenmesi amacÄ±yla, istihbarat Ã¼retiminde kullanÄ±lan ve operasyonel Ã§alÄ±ÅŸmalarda ele geÃ§irilen deÄŸiÅŸik dÃ¶nemlere ait nesneler bir araya getirildi.
KitapÃ§Ä±kta, MÄ°T Sanal MÃ¼ze ve teÅŸkilat genelinde sergilenen koleksiyona ait 90 seÃ§ki yer aldÄ±.
Sergilenen nesnelerle istihbaratÄ±n stratejik Ã¶neminin daha iyi anlaÅŸÄ±lmasÄ± amaÃ§landÄ±, 90 nesneyle ilgili hikayeler de sÃ¶z konusu istihbari faaliyetin "gizlilik derecesi" izin verdiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼de kitapÃ§Ä±kta sunuldu.
SÃ¶z konusu seÃ§ki, operasyonel bir faaliyeti adÄ±m adÄ±m gÃ¶stermeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± kadar, istihbaratÄ±n gelecek aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren "arÅŸiv Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±" Ã¶zelliÄŸini de taÅŸÄ±yor.
SeÃ§kide teÅŸkilatÄ±n kuruluÅŸ belgelerinden mÃ¼hÃ¼rlÃ¼ zarflarÄ±na, OsmanlÄ± TÃ¼rkÃ§esi kullanÄ±lmÄ±ÅŸ kriptolu yazÄ±ÅŸmalardan "ArabistanlÄ± Lawrence" olarak bilinen Ä°ngiliz ajanÄ± Thomas Edward Lawrence hakkÄ±nda hazÄ±rlanan rapora, gizli mikrofon tesisatÄ±ndan ele geÃ§irilen gizli dinleme tesisatÄ±na, ayakkabÄ± iÃ§erisine yerleÅŸtirilen gizli telsizden sigara paketi gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ telsiz vericiye kadar birÃ§ok fotoÄŸrafa yer verildi.
Ã–te yandan FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyon sÄ±rasÄ±nda, ateÅŸ altÄ±ndaki MÄ°T yerleÅŸkesinde hedef alÄ±nan ve Kobra tipi helikopterden atÄ±lan 20 mm Ã§apÄ±ndaki harp baÅŸlÄ±klÄ± fiÅŸeklerin isabet ettiÄŸi araÃ§lardan birinin de fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±.
"90 Sene 90 Nesne" dÄ±ÅŸÄ±nda MÄ°T, 9 sayfadan oluÅŸan "Tarih Boyunca Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± MÃ¼hÃ¼rler ve Rumuzlar" baÅŸlÄ±klÄ± bir kitapÃ§Ä±k da bastÄ±rdÄ±.
Bu kitapÃ§Ä±kta kurumun geÃ§miÅŸte kullandÄ±ÄŸÄ± rumuz ve mÃ¼hÃ¼rlerden oluÅŸan madalyon seÃ§kisi yer aldÄ±.
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Ã‡anakkale'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan Afganistan uyruklu 32 kiÅŸi yakalandÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±
Ä°BB KÃ¼ltÃ¼r Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini KÃ¼ltÃ¼r AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ RÄ±dvan Duran'a devretti.
MÄ°T, kuruluÅŸunun 90'Ä±ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla "Ã§ok gizli" ibareli, doksan sayfadan oluÅŸan "90 Sene 90 Nesne" kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± hazÄ±rladÄ±
ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ Cuma hutbesinde, "Kendine, Rabb'ine ve Ã§evresine karÅŸÄ± henÃ¼z sorumluluk bilincinde olmayan bir Ã§ocuÄŸun evliliÄŸe zorlanmasÄ±nÄ±n dini ve ilmi hiÃ§bir meÅŸruiyeti, hiÃ§bir temeli yoktur" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ''Ortak Ã§Ä±karlar merceÄŸinden TÃ¼rk- Alman iliÅŸkileri iÃ§in yeni yaklaÅŸÄ±mlar geliÅŸtirmenin zamanÄ±dÄ±r" dedi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca baÅŸlatÄ±lan "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda 16 dilde hazÄ±rlanan yÃ¼z binlerce Kur'an-Ä± Kerim, Asya, Afrika ve GÃ¼ney Amerika'da bulunan 47 Ã¼lkedeki MÃ¼slÃ¼manlara hediye edildi.
ÃœnlÃ¼ sinema sanatÃ§Ä±sÄ± MÃ¼nir Ã–zkul'un, Ä°stanbul'daki evinde 93 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
TÃ¼rkAkÄ±m SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Esen, doÄŸalgaz boru hattÄ±nÄ±n 15 milyon konutun enerji ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecek yÄ±llÄ±k kapasiteye sahip olduÄŸunu belirterek, "Ä°ki hattan oluÅŸan projede, ilk hattÄ±n TÃ¼rk kÄ±yÄ±larÄ±na mayÄ±sta ulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.
Fransa'ya hareketi Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kabine iddialarÄ±, Murat Hazinedar'Ä±n gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve ABD'deki Hakan Atilla davasÄ±na yÃ¶nelik deÄŸerlendirmelerde bulundu
Konya merkezli 27 ilde, FETÃ–/PDY yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 62'ye yÃ¼kseldi
MuÄŸla'da saat 07.33'te merkez Ã¼ssÃ¼ Ula ilÃ§esi olan 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FransÄ±z basÄ±nÄ±na gÃ¼ndeme iliÅŸkin Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n "TÃ¼rkiye olarak AB Ã¼yeliÄŸini bir stratejik hedef olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Ancak son yÄ±llarda bu konuda Ã§ok fazla ilerleme kaydedilemedi. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± aÅŸmak ve yeni fasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz." dedi.
Erzincan'Ä±n Refahiye ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesine yÃ¶nelik operasyonda 3 noktada belirlenen 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve 4 depo imha edildi.