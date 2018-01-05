16:37, 05 Ocak 2018 Cuma

Ä°BB KÃ¼ltÃ¼r Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶rev deÄŸiÅŸimi





Ä°BB KÃ¼ltÃ¼r Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini KÃ¼ltÃ¼r AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ RÄ±dvan Duran'a devretti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Abdurrahman Åžen, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) KÃ¼ltÃ¼r Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini KÃ¼ltÃ¼r AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ RÄ±dvan Duran'a devretti. Åžen, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verdi: "GÃ¶reve geldiÄŸim gÃ¼nden bugÃ¼ne kadar Ä°stanbul kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarda bizimle birlikte gayret gÃ¶steren, katkÄ± saÄŸlayan tÃ¼m sanatÃ§Ä± dostlarÄ±ma, ilim dÃ¼nyasÄ±na, Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±ma, basÄ±n camiasÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Gelecek gÃ¼nlerde, Ä°stanbul kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ adÄ±na gÃ¼zel hizmetler vereceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±m, gÃ¶revi devrettiÄŸim RÄ±dvan Duran kardeÅŸime yeni gÃ¶revinde baÅŸarÄ± ve kolaylÄ±klar diliyorum. KÃ¼ltÃ¼r dÃ¼nyamÄ±z ve Ä°stanbul kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ iÃ§in Ã¶mrÃ¼m boyunca olduÄŸu gibi bundan sonra da yapacaÄŸÄ±m kÃ¼ltÃ¼rel Ã§alÄ±ÅŸmalarda buluÅŸup, gÃ¶rÃ¼ÅŸmek dileÄŸiyle tÃ¼m dostlarÄ±ma selam ve sevgilerimi sunuyorum."

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