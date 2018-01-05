16:49, 05 Ocak 2018 Cuma

Zimbabve'de ulusal birlik hÃ¼kÃ¼meti kurulmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Zimbabve Devlet BaÅŸkanÄ± Emmerson Mnangagwa, askeri mÃ¼dahale sonrasÄ± kurulmasÄ± beklenen ulusal birlik hÃ¼kÃ¼metine ihtiyaÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Mnangagwa, muhalefetteki Demokratik DeÄŸiÅŸim Hareketinin (MDC) lideri Morgan Tsvangirai'yi baÅŸkent Harare'deki evinde ziyaret etti. GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na konuÅŸan Mnangagwa, ulusal birlik hÃ¼kÃ¼meti kurulup kurulmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin sorulara "Biz demokratik bir Ã¼lkeyiz. Ä°nsanlar herhangi bir ÅŸey iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapabilir. Åžu anda bÃ¶yle bir ÅŸeye ihtiyaÃ§ yok." cevabÄ±nÄ± verdi.

Mnangagwa ayrÄ±ca kanser hastasÄ± olan Tsvangirai'yi iyi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kendisinin saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ iÃ§in yakÄ±nda tekrar GÃ¼ney Afrika'ya gideceÄŸini sÃ¶yledi. Tsvangirai, 2009-2013 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda baÅŸbakan olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–te yandan MDC Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nelson Chamisa, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Mnangagwa'nÄ±n sÃ¼rpriz ziyaretinden bÃ¼yÃ¼k memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±. "Siyasetin de Ã¶tesinde bir hayat var." diyen Chamisa, Ã¼lkedeki yeni politik atmosferin seÃ§imlere kadar korunmasÄ±nÄ± umduÄŸunu belirtti.

Zimbabve'de kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lan askeri mÃ¼dahale sonrasÄ±nda 37 yÄ±ldÄ±r iktidarda olan Robert Mugabe istifaya zorlanmÄ±ÅŸ ve yerine eski Devlet BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mnangagwa getirilmiÅŸti. Mnangagwa'nÄ±n bu yÄ±l iÃ§inde yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len genel seÃ§imlere kadar ulusal birlik hÃ¼kÃ¼meti kuracaÄŸÄ± iddialarÄ± ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.