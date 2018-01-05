17:06, 05 Ocak 2018 Cuma

MuÅŸ'ta terÃ¶r operasyonu: 2 PKK'lÄ± tutuklandÄ±



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TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MuÅŸ'ta bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 zanlÄ±dan 2'si tutuklandÄ±. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi: "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak suÃ§undan 4 yÄ±l 12 ay kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± olan bir kiÅŸi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ adÄ±na 2010-2015 yÄ±llarÄ±nda MuÅŸ merkezde gerÃ§ekleÅŸen yasa dÄ±ÅŸÄ± eylemlerin talimatÄ±nÄ± veren, il merkezi ve ilÃ§elerde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± daÄŸa Ã§Ä±kmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã¶rgÃ¼tleyen ve basit yaralama suÃ§undan 15 ay kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunan bir kiÅŸi, PKK/KCK propagandasÄ± yapmak suÃ§undan BulanÄ±k ilÃ§esinde yakalanan 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. ZanlÄ±lardan 2'si Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklanmÄ±ÅŸ, 3'Ã¼ ise ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

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