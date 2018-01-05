Tunus-Libya sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tunus ile Libya arasÄ±ndaki Ras Cedir SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada iki LibyalÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ras Cedir SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n Libya tarafÄ±ndaki sÄ±nÄ±r gÃ¶revlileri ile Libya Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti (UMH) BaÅŸkanlÄ±k Konseyi'ne baÄŸlÄ± silahlÄ± gruplar arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.
LibyalÄ± gruplar arasÄ±nda sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±na hakim olmak iÃ§in Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada iki kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, ayrÄ±ca yaralÄ±lar olduÄŸu belirtildi.
Libya tarafÄ±ndaki sÄ±nÄ±r gÃ¶revlilerinin Tunus'a kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle Tunuslu yetkililerin Libya'ya geÃ§iÅŸleri durdurduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.
Tunus'taki yerel kaynaklar, sÄ±nÄ±rda son durumun sakin olduÄŸunu, Libya tarafÄ±nda sÄ±nÄ±r gÃ¶revlilerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve UMH BaÅŸkanlÄ±k Konseyi'ne baÄŸlÄ± silahlÄ± grubun o bÃ¶lgede beklediÄŸini iletti.
Tunus ile Libya arasÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k ve gÃ¼venlik anlamÄ±nda en hassas sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Ras Cedir, daha Ã¶nce de Libya'da yaÅŸanan olaylar nedeniyle sÄ±nÄ±ra hakim olmaya Ã§alÄ±ÅŸan gruplarÄ±n Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±na sahne olmuÅŸtu.
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