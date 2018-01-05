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17:27, 05 Ocak 2018 Cuma

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Ã‡anakkale'de 32 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ã‡anakkale'de 32 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Ã‡anakkale'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan Afganistan uyruklu 32 kiÅŸi yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡anakkale Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, ihbar Ã¼zerine Ä°stanbul'dan Ã‡anakkale yÃ¶nÃ¼ne gelen bir minibÃ¼sÃ¼ takibe aldÄ±.

Eceabat ilÃ§esinden feribotla Ã‡anakkale'ye gelen araÃ§ iskelede durduruldu.

AraÃ§ta yapÄ±lan aramada Afganistan uyruklu 20'si Ã§ocuk, 5'i kadÄ±n 32 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±. Bu kiÅŸilerin yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± organize ettikleri belirlenen M.Y. ve M.Åž.B. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

YabancÄ± uyruklular, iÅŸlemleri iÃ§in emniyete getirildi.

ÅžÃ¼pheliler ise emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.



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