Ã‡anakkale'de 32 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

KalÄ±n: TÃ¼rkiye'nin AB Ã¼yeliÄŸinde yeni fasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n "TÃ¼rkiye olarak AB Ã¼yeliÄŸini bir stratejik hedef olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Ancak son yÄ±llarda bu konuda Ã§ok fazla ilerleme kaydedilemedi. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± aÅŸmak ve yeni fasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz." dedi.