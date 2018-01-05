Ã‡anakkale'de 32 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡anakkale Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, ihbar Ã¼zerine Ä°stanbul'dan Ã‡anakkale yÃ¶nÃ¼ne gelen bir minibÃ¼sÃ¼ takibe aldÄ±.
Eceabat ilÃ§esinden feribotla Ã‡anakkale'ye gelen araÃ§ iskelede durduruldu.
AraÃ§ta yapÄ±lan aramada Afganistan uyruklu 20'si Ã§ocuk, 5'i kadÄ±n 32 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±. Bu kiÅŸilerin yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± organize ettikleri belirlenen M.Y. ve M.Åž.B. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YabancÄ± uyruklular, iÅŸlemleri iÃ§in emniyete getirildi.
ÅžÃ¼pheliler ise emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.
Ã‡anakkale'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan Afganistan uyruklu 32 kiÅŸi yakalandÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±
Ä°BB KÃ¼ltÃ¼r Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini KÃ¼ltÃ¼r AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ RÄ±dvan Duran'a devretti.
MÄ°T, kuruluÅŸunun 90'Ä±ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla "Ã§ok gizli" ibareli, doksan sayfadan oluÅŸan "90 Sene 90 Nesne" kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± hazÄ±rladÄ±
ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ Cuma hutbesinde, "Kendine, Rabb'ine ve Ã§evresine karÅŸÄ± henÃ¼z sorumluluk bilincinde olmayan bir Ã§ocuÄŸun evliliÄŸe zorlanmasÄ±nÄ±n dini ve ilmi hiÃ§bir meÅŸruiyeti, hiÃ§bir temeli yoktur" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ''Ortak Ã§Ä±karlar merceÄŸinden TÃ¼rk- Alman iliÅŸkileri iÃ§in yeni yaklaÅŸÄ±mlar geliÅŸtirmenin zamanÄ±dÄ±r" dedi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca baÅŸlatÄ±lan "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda 16 dilde hazÄ±rlanan yÃ¼z binlerce Kur'an-Ä± Kerim, Asya, Afrika ve GÃ¼ney Amerika'da bulunan 47 Ã¼lkedeki MÃ¼slÃ¼manlara hediye edildi.
ÃœnlÃ¼ sinema sanatÃ§Ä±sÄ± MÃ¼nir Ã–zkul'un, Ä°stanbul'daki evinde 93 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
TÃ¼rkAkÄ±m SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Esen, doÄŸalgaz boru hattÄ±nÄ±n 15 milyon konutun enerji ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecek yÄ±llÄ±k kapasiteye sahip olduÄŸunu belirterek, "Ä°ki hattan oluÅŸan projede, ilk hattÄ±n TÃ¼rk kÄ±yÄ±larÄ±na mayÄ±sta ulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.
Fransa'ya hareketi Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kabine iddialarÄ±, Murat Hazinedar'Ä±n gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve ABD'deki Hakan Atilla davasÄ±na yÃ¶nelik deÄŸerlendirmelerde bulundu
Konya merkezli 27 ilde, FETÃ–/PDY yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 62'ye yÃ¼kseldi
MuÄŸla'da saat 07.33'te merkez Ã¼ssÃ¼ Ula ilÃ§esi olan 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FransÄ±z basÄ±nÄ±na gÃ¼ndeme iliÅŸkin Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n "TÃ¼rkiye olarak AB Ã¼yeliÄŸini bir stratejik hedef olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Ancak son yÄ±llarda bu konuda Ã§ok fazla ilerleme kaydedilemedi. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± aÅŸmak ve yeni fasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz." dedi.
Erzincan'Ä±n Refahiye ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesine yÃ¶nelik operasyonda 3 noktada belirlenen 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve 4 depo imha edildi.