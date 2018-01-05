Macaristan'dan SDP Genel BaÅŸkanÄ± Schulz'a tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Peter Szijjarto, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SDP) lideri Martin Schulz'un, Macaristan ve Polonya'nÄ±n mÃ¼lteci siyasetine yÃ¶nelik eleÅŸtirisine tepki gÃ¶sterdi.
Szijjarto, Schulz'un temel gerÃ§ekleri bilmediÄŸini, Ã¼lkesinin, Schengen bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in ciddi Ã§abalar harcamasÄ±na raÄŸmen Schulz'un sÃ¼rekli Macaristan'a arkadan 'Ã§elme taktÄ±ÄŸÄ±nÄ±' iddia etti.
Ãœlkesinin attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarla sadece MacarlarÄ± deÄŸil bilakis AB ve Almanya'yÄ± da koruÄŸunu buna raÄŸmen AB'nin Macaristan ile dayanÄ±ÅŸma gÃ¶stermediÄŸini savunan Szijajrto, ''BugÃ¼ne kadar Schengen bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in 1 milyar Avro harcadÄ±k. Macar sÄ±nÄ±r korumasÄ± Almanya ve tÃ¼m AB'yi korumasÄ±na raÄŸmen AB Komisyonu bu masrafÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n bile karÅŸÄ±lanmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±.'' diye konuÅŸtu.
Schulz, daha Ã¶nce de Macaristan'Ä±n mÃ¼lteci siyasetini eleÅŸtirerek "AB fonlarÄ±ndan para istemek sÃ¶z konusu olunca Macaristan ve Polonya Avrupa dayanÄ±ÅŸmasÄ±na 'evet' diyor ama sÃ¶z konusu mÃ¼lteciler olunca dayanÄ±ÅŸmaya 'hayÄ±r' diyorlar." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.
Schulz'un konu hakkÄ±ndaki ''Macaristan ve Polonya son dÃ¶nemde Avusturya'nÄ±n da desteÄŸi ile mÃ¼lteci konusu sanki sadece Almanya'nÄ±n sorunuymuÅŸ gibi davranÄ±yor ve bu kabul edilemez. Almanya ve bazÄ± Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lke bu konuda ciddi Ã§aba gÃ¶stermesine raÄŸmen diÄŸerleri bir tane bile mÃ¼lteci kabul etmek istemiyor. Macar BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban mÃ¼lteci siyaseti konusunda tehlikeli bir mantÄ±k izliyor. AB herkesin istediÄŸi gibi davranabileceÄŸi bir sÃ¼permarket deÄŸildir bilakis hukuk topluluÄŸudur.'' ifadeleri tepki Ã§ekmiÅŸti.
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "BugÃ¼ne kadar Schengen bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in 1 milyar Avro harcadÄ±k" dedi
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