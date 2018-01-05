Macron: TÃ¼rkiye ile terÃ¶rle mÃ¼cadeleyi birlikte sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel MacronÂ veÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, heyetler arasÄ± ve baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.
TÃ¼rkiye ile Fransa arasÄ±nda eski, gÃ¼Ã§lÃ¼ ve yakÄ±n iliÅŸkilerin olduÄŸunu belirten Macon, ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ortak sorunlarÄ±, ikili ve bÃ¶lgesel konularÄ± ele aldÄ±klarÄ±n ifade etti.
Macron, TÃ¼rkiyeâ€™nin, NATO ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi iÃ§erisinde yer almasÄ±nÄ±n, iki Ã¼lke arasÄ±nda baÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendirdiÄŸini sÃ¶yledi.
Her iki Ã¼lkede FransÄ±z ve TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± olduÄŸunu ve ortak noktalarÄ±n bulunduÄŸunu ifade eden Macron, "(TÃ¼rkiye ile) terÃ¶rle mÃ¼cadelede Ã¶rnek teÅŸkil eden iyi bir iÅŸbirliÄŸimiz var. TerÃ¶rle mÃ¼cadeleyi birlikte sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." dedi.
Macron, ErdoÄŸan ile terÃ¶rle mÃ¼cadelenin Ã¶nemi konusunda aynÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini ifade ederek, "Fransa'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul ettiÄŸimiz PKK ile Ã¶zellikle finansÄ± saÄŸlayan ÅŸebekelerle mÃ¼cadele etmek iÃ§in gereken Ã¶nlemleri alÄ±yoruz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â
BÃ¼tÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile mÃ¼cadelenin devam edeceÄŸini ifade eden Macron, nisan ayÄ±nda dÃ¼zenlenecek zirvenin bu amaca hizmet edeceÄŸini sÃ¶yledi.
Macron, Sinopâ€™ta nÃ¼kleer santralin Ã¶nemli olduÄŸunu hatÄ±rlatmak istediÄŸini belirterek, son aylarda tarÄ±m alanÄ±nda 5 bin 700 ton ihracat yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tavuk eti, meyve ve sebze konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ilerletmek istediÄŸini kaydetti.
Suriyeâ€™deki iÃ§ savaÅŸÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™de 3 milyon sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlanmasÄ±yla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸini belirten Macron, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ile savaÅŸÄ±n kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman Suriye'de istikrarÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Macron, Suriye meselesi ile ilgili, siyasi aÃ§Ä±dan taraflÄ± olduÄŸu iÃ§in Astana ve SoÃ§i'nin bir sonuca gÃ¶tÃ¼rmeyeceÄŸini belirtti.
TÃ¼rkiye ile Avrupa BirliÄŸi arasÄ±ndaki iliÅŸkilere deÄŸinen Macron, "TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde iki yÃ¼zlÃ¼lÃ¼kten Ã§Ä±kmak gerekiyor." diye konuÅŸtu.
Macron, TÃ¼rkiyeâ€™nin iÃ§inde bulunduÄŸu durumu bildiÄŸini ve saygÄ± duyduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n hayat hikayesini ve geÃ§miÅŸte Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerden mahrum kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum." ifadesini kullandÄ±.
TÃ¼rkiyeâ€™deki Ã¼niversite Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin ve gazetecilerin durumunu da ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Macron, bu konuda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a bir liste ilettiÄŸini dile getirdi.
Macron, Avrupaâ€™da aktif olan terÃ¶ristler konusunda kendileri de dikkatli olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, "Fransa olarak TÃ¼rkiye'nin ve TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n geleceÄŸinin Avrupa'da olmasÄ± gerektiÄŸini istiyoruz." dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, artÄ±k her tÃ¼rlÃ¼ bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r tanÄ±maksÄ±zÄ±n dolaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±k vaziyette olduÄŸunu belirterek, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ifade ettiÄŸi gibi, zehir evlerimizin iÃ§ine girmiÅŸ durumda." dedi.
SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ± olan binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla meÅŸaleli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi.
EUROSAM ile Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda Uzun Menzilli BÃ¶lge Hava ve FÃ¼ze Savunma Sistemi Projesi AÅŸama-B SÃ¶zleÅŸmesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un huzurunda imzalandÄ±
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki AkÃ§akale ilÃ§esinde yakalanan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž mensubu iki kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recine iliÅŸkin, "Bu bizi ciddi manada yorduÄŸu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Zira sÃ¼rekli olarak 'ne olur artÄ±k bizi de alÄ±verin' diyecek halimiz de pek yok " dedi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "TerÃ¶ristler nerede ise oraya girilmeli, taÅŸ Ã¼stÃ¼nde taÅŸ, baÅŸ Ã¼stÃ¼nde baÅŸ bÄ±rakÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Ã–ncelikle Afrin mutlak surette temizlenmelidir." dedi.
Konya merkezli 27 ilde, FETÃ–'nÃ¼n "askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik operasyonda MuÄŸla'nÄ±n Dalaman Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ±, Dalaman'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, "(TÃ¼rkiye ile) terÃ¶rle mÃ¼cadelede Ã¶rnek teÅŸkil eden iyi bir iÅŸbirliÄŸimiz var. TerÃ¶rle mÃ¼cadeleyi birlikte sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." dedi.
Ã‡anakkale'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan Afganistan uyruklu 32 kiÅŸi yakalandÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±
Ä°BB KÃ¼ltÃ¼r Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini KÃ¼ltÃ¼r AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ RÄ±dvan Duran'a devretti.
MÄ°T, kuruluÅŸunun 90'Ä±ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla "Ã§ok gizli" ibareli, doksan sayfadan oluÅŸan "90 Sene 90 Nesne" kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± hazÄ±rladÄ±
ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ Cuma hutbesinde, "Kendine, Rabb'ine ve Ã§evresine karÅŸÄ± henÃ¼z sorumluluk bilincinde olmayan bir Ã§ocuÄŸun evliliÄŸe zorlanmasÄ±nÄ±n dini ve ilmi hiÃ§bir meÅŸruiyeti, hiÃ§bir temeli yoktur" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ''Ortak Ã§Ä±karlar merceÄŸinden TÃ¼rk- Alman iliÅŸkileri iÃ§in yeni yaklaÅŸÄ±mlar geliÅŸtirmenin zamanÄ±dÄ±r" dedi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca baÅŸlatÄ±lan "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda 16 dilde hazÄ±rlanan yÃ¼z binlerce Kur'an-Ä± Kerim, Asya, Afrika ve GÃ¼ney Amerika'da bulunan 47 Ã¼lkedeki MÃ¼slÃ¼manlara hediye edildi.