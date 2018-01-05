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DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 18:14, 05 Ocak 2018 Cuma

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Macron: TÃ¼rkiye ile terÃ¶rle mÃ¼cadeleyi birlikte sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz
Macron: TÃ¼rkiye ile terÃ¶rle mÃ¼cadeleyi birlikte sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, "(TÃ¼rkiye ile) terÃ¶rle mÃ¼cadelede Ã¶rnek teÅŸkil eden iyi bir iÅŸbirliÄŸimiz var. TerÃ¶rle mÃ¼cadeleyi birlikte sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel MacronÂ veÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, heyetler arasÄ± ve baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.

TÃ¼rkiye ile Fransa arasÄ±nda eski, gÃ¼Ã§lÃ¼ ve yakÄ±n iliÅŸkilerin olduÄŸunu belirten Macon, ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ortak sorunlarÄ±, ikili ve bÃ¶lgesel konularÄ± ele aldÄ±klarÄ±n ifade etti.

Macron, TÃ¼rkiyeâ€™nin, NATO ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi iÃ§erisinde yer almasÄ±nÄ±n, iki Ã¼lke arasÄ±nda baÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendirdiÄŸini sÃ¶yledi.

Her iki Ã¼lkede FransÄ±z ve TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± olduÄŸunu ve ortak noktalarÄ±n bulunduÄŸunu ifade eden Macron, "(TÃ¼rkiye ile) terÃ¶rle mÃ¼cadelede Ã¶rnek teÅŸkil eden iyi bir iÅŸbirliÄŸimiz var. TerÃ¶rle mÃ¼cadeleyi birlikte sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." dedi.

Macron, ErdoÄŸan ile terÃ¶rle mÃ¼cadelenin Ã¶nemi konusunda aynÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini ifade ederek, "Fransa'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul ettiÄŸimiz PKK ile Ã¶zellikle finansÄ± saÄŸlayan ÅŸebekelerle mÃ¼cadele etmek iÃ§in gereken Ã¶nlemleri alÄ±yoruz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â 

BÃ¼tÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile mÃ¼cadelenin devam edeceÄŸini ifade eden Macron, nisan ayÄ±nda dÃ¼zenlenecek zirvenin bu amaca hizmet edeceÄŸini sÃ¶yledi.

Macron, Sinopâ€™ta nÃ¼kleer santralin Ã¶nemli olduÄŸunu hatÄ±rlatmak istediÄŸini belirterek, son aylarda tarÄ±m alanÄ±nda 5 bin 700 ton ihracat yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tavuk eti, meyve ve sebze konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ilerletmek istediÄŸini kaydetti.

Suriyeâ€™deki iÃ§ savaÅŸÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™de 3 milyon sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlanmasÄ±yla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸini belirten Macron, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ile savaÅŸÄ±n kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman Suriye'de istikrarÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Macron, Suriye meselesi ile ilgili, siyasi aÃ§Ä±dan taraflÄ± olduÄŸu iÃ§in Astana ve SoÃ§i'nin bir sonuca gÃ¶tÃ¼rmeyeceÄŸini belirtti.

'TÃœRKÄ°YE-AB Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NDE Ä°KÄ° YÃœZLÃœLÃœKTEN Ã‡IKMAK GEREKÄ°YOR'

TÃ¼rkiye ile Avrupa BirliÄŸi arasÄ±ndaki iliÅŸkilere deÄŸinen Macron, "TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde iki yÃ¼zlÃ¼lÃ¼kten Ã§Ä±kmak gerekiyor." diye konuÅŸtu.

Macron, TÃ¼rkiyeâ€™nin iÃ§inde bulunduÄŸu durumu bildiÄŸini ve saygÄ± duyduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n hayat hikayesini ve geÃ§miÅŸte Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerden mahrum kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum." ifadesini kullandÄ±.

TÃ¼rkiyeâ€™deki Ã¼niversite Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin ve gazetecilerin durumunu da ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Macron, bu konuda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a bir liste ilettiÄŸini dile getirdi.

Macron, Avrupaâ€™da aktif olan terÃ¶ristler konusunda kendileri de dikkatli olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, "Fransa olarak TÃ¼rkiye'nin ve TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n geleceÄŸinin Avrupa'da olmasÄ± gerektiÄŸini istiyoruz." dedi.



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