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GÃ¼ncelleme: 18:28, 05 Ocak 2018 Cuma

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Dalaman Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda
Dalaman Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

Konya merkezli 27 ilde, FETÃ–'nÃ¼n "askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik operasyonda MuÄŸla'nÄ±n Dalaman Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ±, Dalaman'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Konya merkezli 27 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen FETÃ–'nÃ¼n "askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda, MuÄŸla'nÄ±nÂ Dalaman Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ±Â M.A, Dalaman'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, Dalaman Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ± ÃœsteÄŸmen M.A, MuÄŸla Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelinin, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan soruÅŸturma merkezi olan Konya'ya gÃ¶nderildiÄŸi belirtildi.

Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla, FETÃ–'nÃ¼n "askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±"nda yer aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 58'i muvazzaf asker, 12'si TSK'den daha Ã¶nce ihraÃ§ edilen 70 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in 27 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



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