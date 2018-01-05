Dalaman Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

Konya merkezli 27 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen FETÃ–'nÃ¼n "askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda, MuÄŸla'nÄ±nÂ Dalaman Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ±Â M.A, Dalaman'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, Dalaman Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ± ÃœsteÄŸmen M.A, MuÄŸla Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelinin, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan soruÅŸturma merkezi olan Konya'ya gÃ¶nderildiÄŸi belirtildi.
Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla, FETÃ–'nÃ¼n "askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±"nda yer aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 58'i muvazzaf asker, 12'si TSK'den daha Ã¶nce ihraÃ§ edilen 70 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in 27 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, artÄ±k her tÃ¼rlÃ¼ bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r tanÄ±maksÄ±zÄ±n dolaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±k vaziyette olduÄŸunu belirterek, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ifade ettiÄŸi gibi, zehir evlerimizin iÃ§ine girmiÅŸ durumda." dedi.
SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ± olan binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla meÅŸaleli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi.
EUROSAM ile Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda Uzun Menzilli BÃ¶lge Hava ve FÃ¼ze Savunma Sistemi Projesi AÅŸama-B SÃ¶zleÅŸmesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un huzurunda imzalandÄ±
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki AkÃ§akale ilÃ§esinde yakalanan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž mensubu iki kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recine iliÅŸkin, "Bu bizi ciddi manada yorduÄŸu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Zira sÃ¼rekli olarak 'ne olur artÄ±k bizi de alÄ±verin' diyecek halimiz de pek yok " dedi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "TerÃ¶ristler nerede ise oraya girilmeli, taÅŸ Ã¼stÃ¼nde taÅŸ, baÅŸ Ã¼stÃ¼nde baÅŸ bÄ±rakÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Ã–ncelikle Afrin mutlak surette temizlenmelidir." dedi.
Konya merkezli 27 ilde, FETÃ–'nÃ¼n "askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik operasyonda MuÄŸla'nÄ±n Dalaman Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ±, Dalaman'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, "(TÃ¼rkiye ile) terÃ¶rle mÃ¼cadelede Ã¶rnek teÅŸkil eden iyi bir iÅŸbirliÄŸimiz var. TerÃ¶rle mÃ¼cadeleyi birlikte sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." dedi.
Ã‡anakkale'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan Afganistan uyruklu 32 kiÅŸi yakalandÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±
Ä°BB KÃ¼ltÃ¼r Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini KÃ¼ltÃ¼r AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ RÄ±dvan Duran'a devretti.
MÄ°T, kuruluÅŸunun 90'Ä±ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla "Ã§ok gizli" ibareli, doksan sayfadan oluÅŸan "90 Sene 90 Nesne" kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± hazÄ±rladÄ±
ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ Cuma hutbesinde, "Kendine, Rabb'ine ve Ã§evresine karÅŸÄ± henÃ¼z sorumluluk bilincinde olmayan bir Ã§ocuÄŸun evliliÄŸe zorlanmasÄ±nÄ±n dini ve ilmi hiÃ§bir meÅŸruiyeti, hiÃ§bir temeli yoktur" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ''Ortak Ã§Ä±karlar merceÄŸinden TÃ¼rk- Alman iliÅŸkileri iÃ§in yeni yaklaÅŸÄ±mlar geliÅŸtirmenin zamanÄ±dÄ±r" dedi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca baÅŸlatÄ±lan "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda 16 dilde hazÄ±rlanan yÃ¼z binlerce Kur'an-Ä± Kerim, Asya, Afrika ve GÃ¼ney Amerika'da bulunan 47 Ã¼lkedeki MÃ¼slÃ¼manlara hediye edildi.