GÃ¼ncelleme: 18:42, 05 Ocak 2018 Cuma

Yemen Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ukayli, mayÄ±n patlamasÄ±nda yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Askeri kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, zÄ±rhlÄ± aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda birÂ mayÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucuÂ Genelkurmay BaÅŸkanÄ±Â TuÄŸgeneral Tahir el-UkayliÂ ile bir korumasÄ± hafif yaralandÄ±.

Ukayli ile aynÄ± araÃ§ta bulunan Cevf Valisi Emin el-Akimi ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ±nÄ±n ziyaret ettiÄŸi Cevf'in en bÃ¼yÃ¼k ilÃ§esi konumundaki "Hab eÅŸ-Åžaaf", bir ayÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler arasÄ±ndaki ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne oluyor.

Uzun sÃ¼redir siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana ve bazÄ± bÃ¶lgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hÃ¼kÃ¼metine destek veriyor.