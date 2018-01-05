GÃ¼ncelleme: 18:56, 05 Ocak 2018 Cuma

BahÃ§eli: Afrin mutlak surette temizlenmelidir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince Galleria Festival AlanÄ±'nda dÃ¼zenlenen "1071 Proje ve Hizmetin AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve Temel Atma TÃ¶reni"nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, hem TÃ¼rkiye'de hem de komÅŸu coÄŸrafyalarda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ geliÅŸmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BarÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± yeniden tesis etmek iÃ§in Ã§abalayanlarla, savaÅŸ ve kaosu hakim kÄ±lmak isteyenlerin adeta Ã§atÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BahÃ§eli, "BÃ¶lgede huzur ve refahÄ± yakalamak isteyen Ã¼lkelerin karÅŸÄ±sÄ±nda dÄ±ÅŸ mÃ¼dahalelerle kriz ve karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸan, kÃ¼resel gÃ¼Ã§lerin varlÄ±ÄŸÄ± alenileÅŸmiÅŸtir. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ± istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸa, yer kÃ¼reyi huzursuzluÄŸa itmek iÃ§in yoÄŸun faaliyet gÃ¶steren sapkÄ±n eÄŸilimler, ÅŸer ve ÅŸiddet cephesi tahrik ve tacizlerini sÄ±klaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

Suriye'de yaÅŸanÄ±lan durumu anlatan BahÃ§eli, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ne var ki PKK/PYD terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ABD'nin himayesinde Suriye'nin yaklaÅŸÄ±k olarak dÃ¶rtte birini iÅŸgal etmiÅŸtir. Ãœlkemizin gÃ¶sterdiÄŸi haklÄ± hassasiyet Ã§erÃ§evesinde PKK/PYD'nin Suriye krizine siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulma Ã§abalarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutulmasÄ± ÅŸimdilik dikkate alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¶rÃ¼nen budur. Fakat ABD yÃ¶netimi Ä°ÅžÄ°D bahanesiyle silahlandÄ±rmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ PKK/PYD'yi hala kollamaktadÄ±r. Yeni silah sevkiyatlarÄ±yla bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ desteklemeye canla, baÅŸla devam etmektedir. GÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z boyunca dengeler Ã¶ylesine sarsÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r ki, TÃ¼rkiye aÃ§Ä±kÃ§a tehdit edilmekte, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri zehir saÃ§maktadÄ±r. Kandilâ€™in yanÄ±nda, bilhassa Afrin, Cezire, Kobani, Tel Abyad, MÃ¼nbiÃ§ insanlÄ±k dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n denetim ve kontrolÃ¼ndedir. TÃ¼rkiye'nin bekasÄ±nÄ± mÃ¼dafaa maksadÄ±yla, vatan topraklarÄ±nÄ±n mÃ¼cavir alanlarÄ±nda tek bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ±na bile asla izin verilmemelidir. TerÃ¶ristler nerede ise oraya girilmeli, taÅŸ Ã¼stÃ¼nde taÅŸ, baÅŸ Ã¼stÃ¼nde baÅŸ bÄ±rakÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Ã–ncelikle Afrin mutlak surette temizlenmelidir"

TÃ¼rkiye'ye saldÄ±ranlarÄ±n doÄŸduklarÄ±na piÅŸman edilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen BahÃ§eli, "SÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n dibinde korsan ve terÃ¶r devleti kurulmasÄ±na en kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶z yumma hali felaketimize neden olacaktÄ±r. Haine merhamet olmaz. Haine acÄ±ma hiÃ§ olmaz. TÃ¼rkiyeâ€™ye saldÄ±ranlar doÄŸduklarÄ±na piÅŸman edilmelidir. BekamÄ±zÄ±n muhafazasÄ±nda baÅŸka Ã§are yoktur. Mesele TÃ¼rkiyeâ€™nin milli ve tarihsel haklarÄ±nÄ± mÃ¼dafaa meselesidir. Mesele Ã¼lke gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlam esaslara baÄŸlama meselesidir. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti baÄŸÄ±msÄ±z ve egemen bir devlettir, yÄ±kÄ±m ve Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in aÃ§Ä±ktan ve Ã¶rtÃ¼lÃ¼ hangi Ã¼lke veya Ã¶rgÃ¼tler plan yapÄ±yorsa, bu kapsamda kimler faaliyet halindeyse gereken sert cevabÄ± almalarÄ± mecburidir.Â FETÃ–'nÃ¼n kÃ¶kÃ¼ kazÄ±nmasÄ± 2018'de ana hedeflerden birisidir. PKKâ€™nÄ±n tÃ¼mden imhasÄ± 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n bir diÄŸer ana hedefidir." diye konuÅŸtu.

ABD'NÄ°N KUDÃœS'Ãœ Ä°SRAÄ°L'Ä°N BAÅžKENT OLARAK TANIMASI

BahÃ§eli, ABD yÃ¶netiminin, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n son gÃ¼nlerinde haksÄ±z ve hukuksuz bir ÅŸekilde KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan ederek yeni bir kriz Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi tepkiye aldÄ±rmayan ABD'nin, Ã§ok ciddi kÃ¼resel ve bÃ¶lgesel fecaatlere hizmet edecek bu karardan Ä±srarla vazgeÃ§mediÄŸini dile getiren BahÃ§eli, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla Ä°stanbul'da toplanan Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ Filistin'in baÅŸkenti olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Daha sonra BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nde yapÄ±lan oylamayÄ± da anÄ±msatan BahÃ§eli, ABD ve Ä°srail'in yalnÄ±zlÄ±ÄŸa mahkum edildiÄŸini sÃ¶yledi.

Siyonizm aÄŸÄ±r bir yara aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan BahÃ§eli, "Åžunu hiÃ§ kimse unutmasÄ±n, KudÃ¼s Ä°slam'dÄ±r, KudÃ¼s MiraÃ§â€™tÄ±r, KudÃ¼s MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n manevi yuvasÄ±dÄ±r. ABD-Ä°srail ortaklÄ±ÄŸÄ±, Ä°slam'Ä±n izini KudÃ¼sâ€™ten silemeyecek, Harem-i Åžerifâ€™in iffetine, asÄ±rlarÄ± aÅŸÄ±p gelen manevi emanetine leke sÃ¼remeyeceklerdir. Buna 1,5 milyarlÄ±k Ä°slam aleminin yanÄ± sÄ±ra insan ve inanÃ§ haklarÄ±na saygÄ± duyan beÅŸeri vicdan asla geÃ§it vermeyecektir. Ve de Filistin davasÄ±, mazlumlarÄ±n sadasÄ± yok sayÄ±lamayacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

"Ä°RAN'IN BÄ°RLÄ°ÄžÄ° SAVUNULMALI, KOMÅžULUK Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NÄ°N GEREÄžÄ° YAPILMALIDIR"

Ä°ran'da 28 AralÄ±k'ta baÅŸlayan protesto gÃ¶sterilerine de deÄŸinenÂ BahÃ§eli, MeÅŸhed kentinde baÅŸlayan ekonomik sorunlara yÃ¶nelik gÃ¶sterilerin, Ã¼zerinden Ã§ok geÃ§meden Ä°ran geneline yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve nitelik deÄŸiÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ran'da, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸsizlik gerekÃ§e gÃ¶sterilerek baÅŸlayan toplumsal olaylar sonrasÄ±nda dozaj ve ÅŸiddetin yoÄŸunlaÅŸarak rejim protestolarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten BahÃ§eli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°ran'daki sokak hareketlerine ABD ve Ä°srailâ€™in aÃ§Ä±k destek vermesi, Riyad yÃ¶netiminin kapalÄ± teÅŸviki ve neticede dÃ¼ÅŸmanca provokasyonlar oynanan oyunu deÅŸifre etmiÅŸtir. ABD ve Ä°srail'in kÄ±ÅŸkÄ±rtmasÄ± rejim tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± alevlendirmiÅŸtir. Ä°ran'daki etnik farklÄ±lÄ±klar kaÅŸÄ±narak bÃ¶lÃ¼nme senaryolarÄ±nÄ±n bu Ã¼lkedeki ayaÄŸÄ±nÄ±n nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da ayyuka Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ä°ran'daki kolu olan PJAK'Ä±n, gÃ¶sterilerin iÃ§inde boy gÃ¶stermesi vahametin bir baÅŸka boyutudur. Suriye'nin kuzeyinde PYD'yi silahlandÄ±ranlar, Irak'Ä±n kuzeyinde Barzani'yi sÃ¶zde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu iÃ§in cesaretlendirenler, TÃ¼rkiyeâ€™de PKKâ€™ya kol kanat gerenler, Ä°ranâ€™Ä± da hedefe yerleÅŸtirmiÅŸlerdir. Ä°ranâ€™Ä±n siyasi ve toprak birliÄŸi sonuna kadar desteklenmelidir. Ä°ranâ€™da yaÅŸananlar elbette ve Ã¶ncelikle bu Ã¼lkenin kendi iÃ§ sorunudur. Ancak gayri meÅŸru telkin ve tembihlerle, hatta bizzat yabancÄ± casuslarÄ±n tezgahlarÄ±yla Ä°ranâ€™Ä±n karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± bÃ¶lgesel nitelikli vahim sonuÃ§lara yol aÃ§acaktÄ±r. Ä°ranâ€™Ä±n birliÄŸi savunulmalÄ±, komÅŸuluk iliÅŸkilerinin gereÄŸi yapÄ±lmalÄ±dÄ±r."

"Ä°ranâ€™dan sonra sÄ±ranÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™ye geleceÄŸini aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k sÃ¶yleyenler, ÅŸunu unutmasÄ±nlar ki, Gezi ParkÄ±â€™nda denediler olmadÄ±, Kobani olaylarÄ±yla sonuca gitmek istediler olmadÄ±, 15 Temmuz FETÃ– darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼yle son kozlarÄ±nÄ± oynadÄ±lar yine olmadÄ±." diyen BahÃ§eli, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Hangi Ã§Ä±lgÄ±n, hangi Ã§ukur ve zillet zihniyet TÃ¼rkiyeâ€™yi kaosa sÃ¼rÃ¼klemek istiyorsa karÅŸÄ±sÄ±nda etten duvar bulacaktÄ±r. BunlarÄ±n topu gelsin, asla ama asla baÅŸaramayacaklardÄ±r. DÃ¶rt parÃ§alÄ± sÃ¶zde KÃ¼rdistan iÃ§in zaman ve zemin yoklayanlar, dÃ¶rt ayaklÄ± ateÅŸte yanmaktan kurtulamayacaklardÄ±r. "

BahÃ§eli, OrtadoÄŸu'da MÃ¼slÃ¼manlar birbirlerini kÄ±rarken, zalimlerin bu sÃ¼recin kazananÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± umut ettiÄŸini ancak bÃ¼yÃ¼k bir hesap hatasÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

RÃ¼zgar ekenlerin er ya da geÃ§ fÄ±rtÄ±na biÃ§eceklerini akÄ±llarÄ±ndan Ã§Ä±karmamasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§eken BahÃ§eli, "HiÃ§ kimse OrtadoÄŸu'da yaÅŸanma ihtimali giderek artan vahim sonuÃ§ karÅŸÄ±sÄ±nda kazanan olmayacaktÄ±r. Ã–zellikle bÃ¶lge Ã¼lkeleri akÄ±llarÄ±nÄ± baÅŸÄ±na almalÄ±dÄ±r. SÃ¼nni ya da Åžii olduÄŸuna bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n OrtadoÄŸu'da bulunan tÃ¼m MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeler hedeftedir. AsÄ±l niyet Ä°slamla restleÅŸme ve hesaplaÅŸmadÄ±r." dedi.

BahÃ§eli, bÃ¶lgenin artÄ±k giderek bÃ¼yÃ¼yen bir etkiyle barut fÄ±Ã§Ä±sÄ± haline geldiÄŸine iÅŸaret ederek, "KomÅŸu Ã¼lkelerin herhangi birinde yaÅŸanacak ÅŸiddetli bunalÄ±m mutlaka Ã¼lkemizi de etkileyecektir. Bu nedenle hem Ã¼lkemizin hem de komÅŸu Ã¼lkelerin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kararlÄ± bir ÅŸekilde savunulmasÄ± tarihi ve kaÃ§Ä±nÄ±lmaz bir zorunluluktur. Tehdit ve tehlikelerin yerinde bertaraf edilmesinden baÅŸka seÃ§enek kalmamÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

"HÃœKÃœMETE TERÃ–RLE MÃœCADELE VE DIÅž POLÄ°TÄ°KA ALANINDA VERDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z DESTEK TAMDIR"

TÃ¼rkiye'nin milli bekasÄ±nÄ± koruma amacÄ±ndan asla taviz vermeden yoluna devam edeceÄŸini belirten BahÃ§eli, "Alemde ÅŸer bitmezse, OÄŸuz neslinde de yiÄŸit tÃ¼kenmez, tÃ¼kenmeyecektir. TÃ¼rk milletiyle hesaplaÅŸma arzusu gÃ¼denler, elbette ve bir kez daha piÅŸman olacak, azim ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan asla geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶receklerdir. Bunun iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete terÃ¶rle mÃ¼cadele ve dÄ±ÅŸ politika alanÄ±nda verdiÄŸimiz destek tamdÄ±r ve sÃ¼recektir. Kimsenin kuÅŸkusu olmasÄ±n, milli birlik ve beraberlikle karanlÄ±k hesaplarÄ± hÃ¼srana uÄŸratacaÄŸÄ±z. BÃ¶lgemizde istikrar vaat eden gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã¼lke olarak mazlumlarÄ±n gÃ¼venli sancaÄŸÄ±, zalimlerin ise korkulu rÃ¼yasÄ± olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." dedi.

ABD'DEKÄ° DAVA

BahÃ§eli, RÄ±za Sarraf davasÄ±yla ilgili de deÄŸerlendirmede bulunarak, dava sÃ¼recinde Ã¶zellikle ABD medyasÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla TÃ¼rkiye'nin suÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ±, karartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hatta peÅŸinen mahkum dile getirdi.

BahÃ§eli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°ranlÄ± ÅŸarlatan ÅŸayet ABD kanunlarÄ±na gÃ¶re bir suÃ§ iÅŸlemiÅŸ olsaydÄ± yargÄ±lanÄ±p ceza almasÄ± normal karÅŸÄ±lanacaktÄ±. Ancak baÅŸÄ±ndan beri sÃ¶ylediÄŸimiz Ã¼zere suÃ§ TÃ¼rkiye'de iÅŸlenmiÅŸtir, o halde bu suÃ§un hesabÄ±nÄ±n sorulacaÄŸÄ± hukuk sahasÄ± ABD deÄŸil TÃ¼rkiye'dir. ABD yÃ¶netiminin yapmasÄ± gereken, bu ÅŸarlatanÄ± TÃ¼rkiye'ye iade ederek, sahip olduÄŸu bilgileri Ã¼lkemizle paylaÅŸmasÄ±ydÄ±. Fakat ABD bunu yapmamÄ±ÅŸ, asÄ±l niyeti TÃ¼rkiye ile iliÅŸkileri daha da sorunlu hale sokacak bir yol izlemeyi tercih etmiÅŸtir. Ne idÃ¼ÄŸÃ¼ belli olmayan bir ÅŸahsÄ± itirafÃ§Ä± yaparak TÃ¼rkiye'nin itibarÄ±na zarar vereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nenler bÃ¼yÃ¼k bir yanÄ±lgÄ± iÃ§erisindedir. TÃ¼rkiye kimsenin yargÄ±layacaÄŸÄ± bir Ã¼lke deÄŸildir. Ä°ranlÄ± ÅŸarlatanÄ±n doÄŸruluÄŸu meÃ§hul sÃ¶zde itiraflarÄ±yla sÃ¼ren davanÄ±n sonucunda jÃ¼rinin aÃ§Ä±klamasÄ±yla bir banka yÃ¶neticisi gÃ¼ya suÃ§lu bulunmuÅŸtur. Mahkeme nihai kararÄ±nÄ± 13 Nisanâ€™da aÃ§Ä±klayacaktÄ±r. SuÃ§lamalarÄ±n iÃ§eriÄŸi ne olursa olsun davanÄ±n esas ve maksadÄ± bize gÃ¶re sakat olduÄŸundan, kararÄ±n milletimiz nezdinde itibar ve inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yoktur. Zira suÃ§lanan TÃ¼rkiye'dir. YargÄ±lama siyasidir, hukuki temel ve iÃ§erikten tamamÄ±yla yoksundur."

ABD yÃ¶netiminin iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yanlÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rmesi gerektiÄŸini ifade eden BahÃ§eli, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ±nÄ± Pensilvanya'da koruyup kollamaya devam eden ve iadeye yanaÅŸmayan ABD, bir ÅŸarlatan Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'nin haklÄ± taleplerini gÃ¶lgeleyebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsa gaflettedir, yanlÄ±ÅŸtadÄ±r. Ya da TÃ¼rkiye'nin milli bekasÄ±nÄ± korumaya yÃ¶nelik sergilediÄŸi kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda herhangi bir yumuÅŸama gÃ¶stereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsa vahim bir Ã§Ä±kmaza girmiÅŸ demektir. Biz hesabÄ±mÄ±zÄ± her zaman mert ve yiÄŸitÃ§e gÃ¶ren asil bir milletiz. VarlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ve dostluÄŸumuzun deÄŸerini anlayamamÄ±ÅŸ, farkÄ±na hala varamamÄ±ÅŸ olanlarÄ± da yeri geldiÄŸinde yokluÄŸumuzla terbiye etmesini de biliriz."

BahÃ§eli, millilik ve tam baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ã¼lkÃ¼sÃ¼nden hiÃ§bir alanda taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, "Ãœlkenin ve milletin menfaatleri sÃ¶z konusu olduÄŸunda taÅŸÄ± kÄ±rar, tuncu eritir, daÄŸlarÄ± yarar, sel olur bentleri aÅŸarÄ±z. Kimse bizden aksini beklemesin. Ve hiÃ§ kimse TÃ¼rk milletinin istiklalinden Ã¶dÃ¼n vereceÄŸini zannetmesin. Bizim iÃ§in hÃ¼rriyet ÅŸereftir, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k onurdur; ne ÅŸerefin, ne de onurun asla tavizi olmayacaktÄ±r." dedi.

"MHP VERDÄ°ÄžÄ° SÃ–ZÃœ TUTAR"

BahÃ§eli, temeli atÄ±lÄ±p toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen 1071 hizmetin, 947 yÄ±l Ã¶nce Anadoluâ€™yu fetheden asil ecdadÄ±n kutlu mirasÄ±na layÄ±k olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, AdanalÄ±larla iftihar ettiÄŸini kaydetti.

BahÃ§eli, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Biliyor ve inanÄ±yorum ki 1071 ruhu Adanaâ€™nÄ±n yolunu aydÄ±nlatmaktadÄ±r.Â 1071 emaneti Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ÅŸevk ve heyecan aÅŸÄ±lamaktadÄ±r.Â Daha nice bin yÄ±llar biz buradayÄ±z, Allahâ€™Ä±n izniyle burada olacaÄŸÄ±z.Â Buna engel Ã§Ä±karmak isteyen, bu kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bozmaya cÃ¼ret eden kim varsa Ã¶mrÃ¼billah hasmÄ±mÄ±z, Ã¶fkemizin hedefidir."

BahÃ§eli, yalan ve dolana yÃ¼zlerini dÃ¶ndÃ¼klerini, tefrikaya kapÄ±larÄ±nÄ± kilitlediklerini, fitneye bekÃ§ilik yapanlara mesafe koyduklarÄ±nÄ± belirtti.

"Ekmek yediÄŸi yere nankÃ¶rlÃ¼k yapan nimet bilmezleri hoÅŸ gÃ¶rmez, affetmeyiz." diyen BahÃ§eli, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"MHP verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tutar. BugÃ¼ne kadar tutmuÅŸtur. Vaatlerini unutmaz, unutulmuÅŸluÄŸa, uyuÅŸukluÄŸa, derin uykuya terk etmez. Åžu ana kadar olan da budur. Hamdolsun Ã¶zÃ¼mÃ¼z doÄŸrudur, sÃ¶zÃ¼mÃ¼z doÄŸrudur, yÃ¶nÃ¼mÃ¼z doÄŸrudur. HakkÄ±n yolundayÄ±z, milletin yanÄ±ndayÄ±z, Adanaâ€™nÄ±n hizmetindeyiz. 'Ã–nce Ã¼lkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±n esasÄ± da buna yÃ¶neliktir. BakÄ±yorsunuz, yapÄ±lan her iÅŸe kulp takanlar fÄ±rsatÄ± buldular mÄ± baÅŸlarÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±yorlar. BazÄ± odaklarÄ± gÃ¶rÃ¼yorsunuz, kÄ±skanÄ±yorlar, millete hizmet aÅŸkÄ±mÄ±zÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶stermeye, kÃ¼Ã§Ã¼msemeye kalkÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ä°lle bir eksik bulmak, ille bir gedik aÃ§mak iÃ§in kuyrukta bekliyorlar ancak baÅŸaramayacaklar, bu kervanÄ± durduramayacaklar. ArkamÄ±za baka baka deÄŸil, geleceÄŸin beka ve huzur dolu TÃ¼rkiyeâ€™sini inÅŸa etmek, imar etmek, mamur hale getirmek iÃ§in Ã¼zerimize ne dÃ¼ÅŸÃ¼yorsa yaptÄ±k, yapmaya azimle devam edeceÄŸiz."

"TÃœRK MÄ°LLETÄ° MELUN SÄ°YASET SAHÄ°PLERÄ°NÄ° TANIMAKTADIR"

BahÃ§eli, hiÃ§bir nifak, hiÃ§bir fesat, hiÃ§bir kumpasÄ±n MHP'yi durduramayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Diyelim ki durdurmayÄ± denediler, biliniz ki imanÄ±mÄ±zla Ã§iÄŸner, inancÄ±mÄ±zla tÃ¼m oyunlarÄ± dÃ¼n olduÄŸu gibi bozar daÄŸÄ±tÄ±rÄ±z. KÃ¼resel senaryolara sÄ±ÄŸÄ±nan CHP, HDP, Ä°P, FETÃ–, PKK ve bir kÄ±sÄ±m siyasi eskilerin 2019 ayarlÄ± Ã§Ä±karcÄ± koalisyonu, milli birlik ve kardeÅŸlik ruhunu sarsamayacak, beka ve diriliÅŸ mÃ¼cadelesini sakatlamayacaktÄ±r. GÃ¼vence Adanaâ€™dÄ±r. GÃ¼vence TÃ¼rk milletidir. GÃ¼vence istiklale adanmÄ±ÅŸ, milli iradeye baÄŸlanmÄ±ÅŸ kahraman yÃ¼reklerdir. TÃ¼rkiyeâ€™nin karÅŸÄ±sÄ±nda hizalanmÄ±ÅŸ Ã§evreler, sÃ¶kÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dikemediklerine bakmazlar, el kapÄ±sÄ±ndan medet umarlar. Bunlar, AdanalÄ±larÄ±n ifade ettiÄŸi gibi 'Gece mitilde yatar, gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±m satarlar.' TÃ¼rkiyeâ€™nin karÅŸÄ±sÄ±nda kim varsa onlara sÄ±rnaÅŸÄ±r, onlardan menfaat beklerler. AldÄ±rma Adanam. Kafana takma AdanalÄ± aÄŸam. MilliyetÃ§i Hareket zalimlerle hesaplaÅŸmak, her cephede karÅŸÄ±lamak iÃ§in vardÄ±r, hazÄ±rdÄ±r, bunu da baÅŸaracaktÄ±r. Her zorluÄŸu aÅŸacak, her engeli yÄ±kacak, her badireyi kapÄ± dÄ±ÅŸarÄ± edecek bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk milleti melun siyaset sahiplerini tanÄ±maktadÄ±r. Nitekim hepsinin bir hesabÄ± varsa Allahâ€™Ä±n da bir hesabÄ± vardÄ±r. Tuzak kuruyorlarmÄ±ÅŸ, ne gam ne tasa, Allahâ€™Ä±n da bir tuzaÄŸÄ± vardÄ±r, milletin de sÃ¶yleyecek sÃ¶zÃ¼ henÃ¼z bitmemiÅŸtir."