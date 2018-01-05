BM Genel Sekreteri Guterres'ten Barzani'ye mektup

BirlemiÅŸ MilletlerÂ (BM) Genel SekreteriÂ Antonio Guterres, Erbil ve BaÄŸdat arasÄ±ndaki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in her iki tarafÄ± diyaloÄŸa teÅŸvik edeceÄŸini belirtti.
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ±Â NeÃ§irvan Barzani'nin ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Guterres'in Barzani'ye Erbil ve BaÄŸdat arasÄ±ndaki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼yle ilgili bir mektup gÃ¶nderdiÄŸi ifade edildi.
AÃ§Ä±klamada, Guterres'in Barzani'ye gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, "Her iki tarafÄ±, (Erbil ve BaÄŸdat) gerÃ§ek bir diyaloÄŸu baÅŸlatmalarÄ±na vesile olacak uygun bir zemini yaratmaya teÅŸvik edeceÄŸim. "dediÄŸi kaydedildi.
AyrÄ±ca Guterres'in mektubunda, DEAÅž'Ä±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na yol aÃ§an tehditlerle mÃ¼cadele, bÃ¶lge istikrarÄ±nÄ±n daha da gÃ¼Ã§lenmesi ve ulusal barÄ±ÅŸÄ±n kalkÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± adÄ±na, elde edilen istikrarÄ±n korunmasÄ± gerektiÄŸi ifadelerine yer verildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
IKBY'nin Ocak 2014'te BaÄŸdat'tan baÄŸÄ±msÄ±z ÅŸekilde petrol ihraÃ§ etmesiyle baÅŸlayan gerilim, Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinin bÃ¼tÃ§e kesintisiyle tÄ±rmandÄ±.Â
DEAÅž'Ä±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±, petrol fiyatlarÄ±nda meydana gelen sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle zor gÃ¼nler geÃ§iren Erbil yÃ¶netimi, 25 EylÃ¼l 2017'de dÃ¼zenlediÄŸi gayrimeÅŸru referandumla hem BaÄŸdat hem de komÅŸu Ã¼lkelerle mevcut iliÅŸkilerini ciddi tehlikeye attÄ±.
Erbil ile BaÄŸdat arasÄ±ndaki gerginlik gayrimeÅŸru referandumun ardÄ±ndan KerkÃ¼k ve diÄŸer tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerden PeÅŸmerge'nin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±yla zirveye ulaÅŸtÄ±.
Washington yÃ¶netimi, Venezuela'da 4 Ã¼st dÃ¼zey kamu yetkilisi hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°talya merkezli sivil toplum kuruluÅŸu Save the Children (Ã‡ocuklarÄ± KurtarÄ±n), BangladeÅŸ'teki kamplarda bu yÄ±l en az 48 bin ArakanlÄ± bebeÄŸin doÄŸacaÄŸÄ± tahmininde bulundu.
Polonya'nÄ±n baÅŸkenti VarÅŸova'da bir TÃ¼rk Ã§ocuÄŸu "Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±" sonucu yaralandÄ±.
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Ebu Merzuk, "Åžu andan itibaren siyasi bÃ¶lÃ¼nmenin tarafÄ± olmayacaÄŸÄ±z ve Filistin'in birliÄŸini desteklemeye devam edeceÄŸiz." dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani'ye gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, Erbil ve BaÄŸdat arasÄ±ndaki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in her iki tarafÄ± diyaloÄŸa teÅŸvik edeceÄŸini ifade etti.
Yemen Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ukayli'nin, Ã¼lkenin kuzeyindeki Cevf kentinde bulunan hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§leri ziyaret ettiÄŸi sÄ±rada mayÄ±n patlamasÄ± nedeniyle yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "BugÃ¼ne kadar Schengen bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in 1 milyar Avro harcadÄ±k" dedi
Devlet BaÅŸkanÄ± Mnangagwa, askeri mÃ¼dahale sonrasÄ± beklenen ulusal birlik hÃ¼kÃ¼metine ihtiyaÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin gÃ¼neyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž hÃ¼crelerine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda 40 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, 11'inin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Taraba eyaletindeki operasyonda 44 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Suriyeâ€™de 2017 yÄ±lÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nda 42 gazetecinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.