GÃ¼ncelleme: 19:15, 05 Ocak 2018 Cuma

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Barzani'ye mektup

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirlemiÅŸ MilletlerÂ (BM) Genel SekreteriÂ Antonio Guterres, Erbil ve BaÄŸdat arasÄ±ndaki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in her iki tarafÄ± diyaloÄŸa teÅŸvik edeceÄŸini belirtti.

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ±Â NeÃ§irvan Barzani'nin ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Guterres'in Barzani'ye Erbil ve BaÄŸdat arasÄ±ndaki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼yle ilgili bir mektup gÃ¶nderdiÄŸi ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, Guterres'in Barzani'ye gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, "Her iki tarafÄ±, (Erbil ve BaÄŸdat) gerÃ§ek bir diyaloÄŸu baÅŸlatmalarÄ±na vesile olacak uygun bir zemini yaratmaya teÅŸvik edeceÄŸim. "dediÄŸi kaydedildi.

AyrÄ±ca Guterres'in mektubunda, DEAÅž'Ä±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na yol aÃ§an tehditlerle mÃ¼cadele, bÃ¶lge istikrarÄ±nÄ±n daha da gÃ¼Ã§lenmesi ve ulusal barÄ±ÅŸÄ±n kalkÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± adÄ±na, elde edilen istikrarÄ±n korunmasÄ± gerektiÄŸi ifadelerine yer verildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

ERBÄ°L VE BAÄžDAT ARASINDAKÄ° SORUNLAR

IKBY'nin Ocak 2014'te BaÄŸdat'tan baÄŸÄ±msÄ±z ÅŸekilde petrol ihraÃ§ etmesiyle baÅŸlayan gerilim, Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinin bÃ¼tÃ§e kesintisiyle tÄ±rmandÄ±.Â



DEAÅž'Ä±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±, petrol fiyatlarÄ±nda meydana gelen sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle zor gÃ¼nler geÃ§iren Erbil yÃ¶netimi, 25 EylÃ¼l 2017'de dÃ¼zenlediÄŸi gayrimeÅŸru referandumla hem BaÄŸdat hem de komÅŸu Ã¼lkelerle mevcut iliÅŸkilerini ciddi tehlikeye attÄ±.

Erbil ile BaÄŸdat arasÄ±ndaki gerginlik gayrimeÅŸru referandumun ardÄ±ndan KerkÃ¼k ve diÄŸer tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerden PeÅŸmerge'nin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±yla zirveye ulaÅŸtÄ±.