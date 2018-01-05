CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: 'Ne olur artÄ±k bizi de alÄ±verin' diyecek halimiz de yok

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel MacronÂ ile dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â TÃ¼rkiye'nin AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recine iliÅŸkin, "Bu bizi ciddi manada yorduÄŸu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Yani belki de bizi bir karara doÄŸru sÃ¼rÃ¼kleyecektir. Zira sÃ¼rekli olarak 'ne olur artÄ±k bizi de alÄ±verin' diyecek halimiz de pek yok." dedi.
"BugÃ¼n burada EUROSAM ile ilgili bir anlaÅŸmayÄ± imzalamÄ±ÅŸ olduk ki bu Ã§ok Ã¶nemli bir adÄ±m." diyen ErdoÄŸan, "Bir diÄŸer NATO Ã¼lkesi Ä°talya'yÄ± da iÃ§ine alacak ÅŸekilde Ã¼Ã§lÃ¼ bir anlaÅŸmanÄ±n adÄ±mÄ±nÄ± da bÃ¶ylece atmÄ±ÅŸ olduk. Åžimdi bundan sonrasÄ±, sÃ¼ratle yola Ã§Ä±kmak ve sÃ¼ratle de bu iÅŸin Ã¼retimine geÃ§mek." ifadesini kullandÄ±.
"Her an DEAÅž'la mÃ¼cadelemiz sÃ¼receÄŸi gibi ÅŸimdi dostlarÄ±mÄ±za sesleniyorum, aynÄ± ÅŸekilde PYD/YPG, PKK'nÄ±n yan kollarÄ±dÄ±r. Bunlara karÅŸÄ± da aynÄ± mÃ¼cadeleyi bizim beraber vermemiz gerekir." diyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Maalesef bazÄ± dostlarÄ±mÄ±z bu konuda bakÄ±yorsunuz halen YPG'yi, PYD'yi yanlarÄ±na almak suretiyle DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettiklerini sanÄ±yorlar. Halbuki DEAÅž'a karÅŸÄ± yeni yeni planlamalar yapÄ±lÄ±yor ve onlara daha farklÄ± yaÅŸam zeminleri hazÄ±rlanÄ±yor. Bu konuda da bence uyanÄ±k olmak, istihbarat Ã¶rgÃ¼tlerimizin birbirleriyle olan dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±, bilgi akÄ±ÅŸÄ±nÄ± daha ileri seviyelere taÅŸÄ±mamÄ±z gerekir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."
ErdoÄŸan, "Fransa'da FETÃ– mensuplarÄ±na yÃ¶nelik hassasiyet Ã§ok Ã¶nem arz ediyor. Buralarda dernekleriyle, vakÄ±flarÄ±yla, iÅŸ yerleriyle adeta kurumsallaÅŸÄ±yorlar. PKK aynÄ± ÅŸekilde kurumsallaÅŸÄ±yor. Yani buralardaki hassasiyet eÄŸer gÃ¶zden kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±rsa inanÄ±yorum ki yarÄ±n bunun sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± farklÄ± olacaktÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± (Macron) bana bazÄ± isimler verdi. Ben Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan onlarla ilgili bilgileri temin ederek kendilerine gÃ¶ndereceÄŸim fakat ÅŸunu bilmelerini isterim. TerÃ¶r kendi kendine oluÅŸmuyor, terÃ¶rÃ¼n ve terÃ¶ristin bahÃ§Ä±vanlarÄ± vardÄ±r. Bu bahÃ§Ä±vanlar iÅŸte o 'dÃ¼ÅŸÃ¼nce adamÄ±dÄ±r' diye bakÄ±lanlardÄ±r. Onlar, gazetelerin kÃ¶ÅŸelerinden orayÄ± sularlar, oranÄ±n bahÃ§Ä±vanÄ±, fikir babalarÄ±, dÃ¼ÅŸÃ¼nce babalarÄ± olarak iÅŸte onlarÄ± yetiÅŸtirirler ve bir gÃ¼n gelir bakarsÄ±nÄ±z ki bu insanlar karÅŸÄ±nÄ±za terÃ¶rist olarak Ã§Ä±karlar. Biz bunun bedelini 35 bini aÅŸkÄ±n ÅŸehit vererek Ã¶dedik. Temenni ederim ki Fransa bÃ¶yle bir bedeli Ã¶demez." ifadesini kullandÄ±.
FransÄ±z gazetecinin 'Suriye'de savaÅŸan kiÅŸilere bu kadar silah gÃ¶ndermiÅŸ olmaktan dolayÄ±Â piÅŸman mÄ±sÄ±nÄ±z' sorusu Ã¼zerine ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Suriye'ye kim silah gÃ¶nderdi? Sen FETÃ– aÄŸzÄ±yla konuÅŸuyorsun. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o operasyonu yapanlar FETÃ–'nÃ¼n savcÄ±larÄ±ydÄ±. Åžu anda onlar iÃ§eride, hapisteler ÅŸu anda ve operasyon yaptÄ±lar. Ä°stihbarat teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n bu tÃ¼r operasyonlara yÃ¶nelik, kamyonlarla silah taÅŸÄ±ma vesaire gibi, nereye neyi taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± gibi yetkileri, hakkÄ± vardÄ±r. Sen bana bu soruyu bÃ¶yle soruyorsun da Amerika'nÄ±n 4 bin tÄ±r Suriye'ye ÅŸu anda getirmiÅŸ olduÄŸu silahlarÄ± niye sormuyorsun?"
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bizim hedefimiz Esed'li bir Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸildir. Bizim hedefimiz Esed'siz ve Suriye halkÄ±nÄ±n kendi demokratik iradesiyle bir seÃ§imi gerÃ§ekleÅŸtirmektir. Bizim buna yardÄ±mcÄ± olmamÄ±z lazÄ±m." diye konuÅŸtu.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, artÄ±k her tÃ¼rlÃ¼ bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r tanÄ±maksÄ±zÄ±n dolaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±k vaziyette olduÄŸunu belirterek, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ifade ettiÄŸi gibi, zehir evlerimizin iÃ§ine girmiÅŸ durumda." dedi.
SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ± olan binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla meÅŸaleli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi.
EUROSAM ile Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda Uzun Menzilli BÃ¶lge Hava ve FÃ¼ze Savunma Sistemi Projesi AÅŸama-B SÃ¶zleÅŸmesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un huzurunda imzalandÄ±
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki AkÃ§akale ilÃ§esinde yakalanan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž mensubu iki kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recine iliÅŸkin, "Bu bizi ciddi manada yorduÄŸu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Zira sÃ¼rekli olarak 'ne olur artÄ±k bizi de alÄ±verin' diyecek halimiz de pek yok " dedi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "TerÃ¶ristler nerede ise oraya girilmeli, taÅŸ Ã¼stÃ¼nde taÅŸ, baÅŸ Ã¼stÃ¼nde baÅŸ bÄ±rakÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Ã–ncelikle Afrin mutlak surette temizlenmelidir." dedi.
Konya merkezli 27 ilde, FETÃ–'nÃ¼n "askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik operasyonda MuÄŸla'nÄ±n Dalaman Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ±, Dalaman'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, "(TÃ¼rkiye ile) terÃ¶rle mÃ¼cadelede Ã¶rnek teÅŸkil eden iyi bir iÅŸbirliÄŸimiz var. TerÃ¶rle mÃ¼cadeleyi birlikte sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." dedi.
Ã‡anakkale'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan Afganistan uyruklu 32 kiÅŸi yakalandÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±
Ä°BB KÃ¼ltÃ¼r Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini KÃ¼ltÃ¼r AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ RÄ±dvan Duran'a devretti.
MÄ°T, kuruluÅŸunun 90'Ä±ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla "Ã§ok gizli" ibareli, doksan sayfadan oluÅŸan "90 Sene 90 Nesne" kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± hazÄ±rladÄ±
ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ Cuma hutbesinde, "Kendine, Rabb'ine ve Ã§evresine karÅŸÄ± henÃ¼z sorumluluk bilincinde olmayan bir Ã§ocuÄŸun evliliÄŸe zorlanmasÄ±nÄ±n dini ve ilmi hiÃ§bir meÅŸruiyeti, hiÃ§bir temeli yoktur" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ''Ortak Ã§Ä±karlar merceÄŸinden TÃ¼rk- Alman iliÅŸkileri iÃ§in yeni yaklaÅŸÄ±mlar geliÅŸtirmenin zamanÄ±dÄ±r" dedi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca baÅŸlatÄ±lan "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda 16 dilde hazÄ±rlanan yÃ¼z binlerce Kur'an-Ä± Kerim, Asya, Afrika ve GÃ¼ney Amerika'da bulunan 47 Ã¼lkedeki MÃ¼slÃ¼manlara hediye edildi.