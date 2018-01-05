GÃ¼ncelleme: 19:29, 05 Ocak 2018 Cuma

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: 'Ne olur artÄ±k bizi de alÄ±verin' diyecek halimiz de yok

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel MacronÂ ile dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â TÃ¼rkiye'nin AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recine iliÅŸkin, "Bu bizi ciddi manada yorduÄŸu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Yani belki de bizi bir karara doÄŸru sÃ¼rÃ¼kleyecektir. Zira sÃ¼rekli olarak 'ne olur artÄ±k bizi de alÄ±verin' diyecek halimiz de pek yok." dedi.



"BugÃ¼n burada EUROSAM ile ilgili bir anlaÅŸmayÄ± imzalamÄ±ÅŸ olduk ki bu Ã§ok Ã¶nemli bir adÄ±m." diyen ErdoÄŸan, "Bir diÄŸer NATO Ã¼lkesi Ä°talya'yÄ± da iÃ§ine alacak ÅŸekilde Ã¼Ã§lÃ¼ bir anlaÅŸmanÄ±n adÄ±mÄ±nÄ± da bÃ¶ylece atmÄ±ÅŸ olduk. Åžimdi bundan sonrasÄ±, sÃ¼ratle yola Ã§Ä±kmak ve sÃ¼ratle de bu iÅŸin Ã¼retimine geÃ§mek." ifadesini kullandÄ±.



"Her an DEAÅž'la mÃ¼cadelemiz sÃ¼receÄŸi gibi ÅŸimdi dostlarÄ±mÄ±za sesleniyorum, aynÄ± ÅŸekilde PYD/YPG, PKK'nÄ±n yan kollarÄ±dÄ±r. Bunlara karÅŸÄ± da aynÄ± mÃ¼cadeleyi bizim beraber vermemiz gerekir." diyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"Maalesef bazÄ± dostlarÄ±mÄ±z bu konuda bakÄ±yorsunuz halen YPG'yi, PYD'yi yanlarÄ±na almak suretiyle DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettiklerini sanÄ±yorlar. Halbuki DEAÅž'a karÅŸÄ± yeni yeni planlamalar yapÄ±lÄ±yor ve onlara daha farklÄ± yaÅŸam zeminleri hazÄ±rlanÄ±yor. Bu konuda da bence uyanÄ±k olmak, istihbarat Ã¶rgÃ¼tlerimizin birbirleriyle olan dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±, bilgi akÄ±ÅŸÄ±nÄ± daha ileri seviyelere taÅŸÄ±mamÄ±z gerekir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

'TERÃ–RÃœN VE TERÃ–RÄ°STÄ°N BAHÃ‡IVANLARI VARDIR'

ErdoÄŸan, "Fransa'da FETÃ– mensuplarÄ±na yÃ¶nelik hassasiyet Ã§ok Ã¶nem arz ediyor. Buralarda dernekleriyle, vakÄ±flarÄ±yla, iÅŸ yerleriyle adeta kurumsallaÅŸÄ±yorlar. PKK aynÄ± ÅŸekilde kurumsallaÅŸÄ±yor. Yani buralardaki hassasiyet eÄŸer gÃ¶zden kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±rsa inanÄ±yorum ki yarÄ±n bunun sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± farklÄ± olacaktÄ±r." dedi.



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± (Macron) bana bazÄ± isimler verdi. Ben Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan onlarla ilgili bilgileri temin ederek kendilerine gÃ¶ndereceÄŸim fakat ÅŸunu bilmelerini isterim. TerÃ¶r kendi kendine oluÅŸmuyor, terÃ¶rÃ¼n ve terÃ¶ristin bahÃ§Ä±vanlarÄ± vardÄ±r. Bu bahÃ§Ä±vanlar iÅŸte o 'dÃ¼ÅŸÃ¼nce adamÄ±dÄ±r' diye bakÄ±lanlardÄ±r. Onlar, gazetelerin kÃ¶ÅŸelerinden orayÄ± sularlar, oranÄ±n bahÃ§Ä±vanÄ±, fikir babalarÄ±, dÃ¼ÅŸÃ¼nce babalarÄ± olarak iÅŸte onlarÄ± yetiÅŸtirirler ve bir gÃ¼n gelir bakarsÄ±nÄ±z ki bu insanlar karÅŸÄ±nÄ±za terÃ¶rist olarak Ã§Ä±karlar. Biz bunun bedelini 35 bini aÅŸkÄ±n ÅŸehit vererek Ã¶dedik. Temenni ederim ki Fransa bÃ¶yle bir bedeli Ã¶demez." ifadesini kullandÄ±.

'FETÃ– AÄžZIYLA KONUÅžUYORSUN'

FransÄ±z gazetecinin 'Suriye'de savaÅŸan kiÅŸilere bu kadar silah gÃ¶ndermiÅŸ olmaktan dolayÄ±Â piÅŸman mÄ±sÄ±nÄ±z' sorusu Ã¼zerine ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Suriye'ye kim silah gÃ¶nderdi? Sen FETÃ– aÄŸzÄ±yla konuÅŸuyorsun. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o operasyonu yapanlar FETÃ–'nÃ¼n savcÄ±larÄ±ydÄ±. Åžu anda onlar iÃ§eride, hapisteler ÅŸu anda ve operasyon yaptÄ±lar. Ä°stihbarat teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n bu tÃ¼r operasyonlara yÃ¶nelik, kamyonlarla silah taÅŸÄ±ma vesaire gibi, nereye neyi taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± gibi yetkileri, hakkÄ± vardÄ±r. Sen bana bu soruyu bÃ¶yle soruyorsun da Amerika'nÄ±n 4 bin tÄ±r Suriye'ye ÅŸu anda getirmiÅŸ olduÄŸu silahlarÄ± niye sormuyorsun?"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bizim hedefimiz Esed'li bir Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸildir. Bizim hedefimiz Esed'siz ve Suriye halkÄ±nÄ±n kendi demokratik iradesiyle bir seÃ§imi gerÃ§ekleÅŸtirmektir. Bizim buna yardÄ±mcÄ± olmamÄ±z lazÄ±m." diye konuÅŸtu.