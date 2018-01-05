GÃ¼ncelleme: 19:44, 05 Ocak 2018 Cuma

'Hamas bÃ¶lÃ¼nmenin tarafÄ± olmayacak'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Musa Ebu Merzuk, verdiÄŸi demeÃ§te, "Åžu andan itibaren siyasi bÃ¶lÃ¼nmenin tarafÄ± olmayacaÄŸÄ±z ve Filistin'in birliÄŸini desteklemeye devam edeceÄŸiz." dedi.

UzlaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrama ihtimaline iliÅŸkin Ebu Merzuk, "Bu konuda tÃ¼m ihtimaller ve Filistinli gruplarla halka hizmet edecek tÃ¼m seÃ§enekler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Hamas daha Ã¶nceki merhaleye dÃ¶nÃ¼lmesine izin vermeyecek." diye konuÅŸtu.

Ebu Merzuk, Fetih hareketinin daha Ã¶nce Gazze'deki yaÅŸam ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi iÃ§in bÃ¶lgeye elektrik saÄŸlanmasÄ± ve memurlarÄ±n sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± gibi vaatlerde bulunmasÄ±na raÄŸmen uzlaÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin son turunda Gazze'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± tavrÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

UzlaÅŸÄ±nÄ±n ilerlemesinin Ã¶nÃ¼ndeki engellerin Fetih'ten kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ebu Merzuk, "BirliÄŸin ve uzlaÅŸÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne koyulan engeller konunun temeli deÄŸil. Bu engeller ÅŸÃ¼pheli bir siyasi iradeyi yansÄ±tan bahaneden ibaret." ifadelerini kullandÄ±.

Ebu Merzuk ayrÄ±ca "Fetih hareketinin sÃ¶z konusu siyaseti devam ettirmesi durumunda uzlaÅŸÄ± sÃ¼recine gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼recek olumsuz sonuÃ§lar" hakkÄ±nda uyarÄ±da bulundu.

Gazze'deki maaÅŸ krizine de deÄŸinen Ebu Merzuk, Kahire gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, Gazze'deki memur iÅŸleri idare komitesi dosyalarla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlayana kadar tÃ¼m memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n Filistin hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸi Ã¼zerinde Fetih hareketi ile uzlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ebu Merzuk, idari komitenin pazar gÃ¼nÃ¼, Hamas'Ä±n Gazze'de kontrolÃ¼ ele almasÄ±ndan sonra tayin edilen memurlarla ilgili gÃ¼ncel ve tam bir veritabanÄ± sunmak iÃ§in toplanacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

UzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ± uyarÄ±nca memur iÅŸleri idare komitesinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸubat ayÄ±nda sonlandÄ±rmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

HAMAS Ä°LE FETÄ°H ARASINDAKÄ° UZLAÅžI SÃœRECÄ°

Hamas ve Fetih heyetleri, MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki mÃ¼zakereler kapsamÄ±nda geÃ§en yÄ±l 12 Ekim'de, Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitiren "uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±" imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

Buna gÃ¶re Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nin geÃ§en yÄ±l sonunda Gazze Åžeridi'nde tÃ¼m kontrolÃ¼ almasÄ± gerekiyordu, ancak bu henÃ¼z tam olarak hayata geÃ§irilemedi.

BazÄ± konularda yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±klarla birlikte ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±ndan sonra Filistinli gruplarÄ±n gÃ¼ndeminin iÃ§ uzlaÅŸÄ± sÃ¼recinden bu konuya kaymÄ±ÅŸ olmasÄ± da bu durumda etkili oldu.

Filistin uzlaÅŸÄ± sÃ¼recini hayata geÃ§irmek iÃ§in gelecek haftalarda Fetih ve Hamas yetkililerinin yeniden Kahire'de bir araya gelmesi bekleniyor.â€‹