'Hamas bÃ¶lÃ¼nmenin tarafÄ± olmayacak'

Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Musa Ebu Merzuk, verdiÄŸi demeÃ§te, "Åžu andan itibaren siyasi bÃ¶lÃ¼nmenin tarafÄ± olmayacaÄŸÄ±z ve Filistin'in birliÄŸini desteklemeye devam edeceÄŸiz." dedi.
UzlaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrama ihtimaline iliÅŸkin Ebu Merzuk, "Bu konuda tÃ¼m ihtimaller ve Filistinli gruplarla halka hizmet edecek tÃ¼m seÃ§enekler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Hamas daha Ã¶nceki merhaleye dÃ¶nÃ¼lmesine izin vermeyecek." diye konuÅŸtu.
Ebu Merzuk, Fetih hareketinin daha Ã¶nce Gazze'deki yaÅŸam ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi iÃ§in bÃ¶lgeye elektrik saÄŸlanmasÄ± ve memurlarÄ±n sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± gibi vaatlerde bulunmasÄ±na raÄŸmen uzlaÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin son turunda Gazze'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± tavrÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
UzlaÅŸÄ±nÄ±n ilerlemesinin Ã¶nÃ¼ndeki engellerin Fetih'ten kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ebu Merzuk, "BirliÄŸin ve uzlaÅŸÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne koyulan engeller konunun temeli deÄŸil. Bu engeller ÅŸÃ¼pheli bir siyasi iradeyi yansÄ±tan bahaneden ibaret." ifadelerini kullandÄ±.
Ebu Merzuk ayrÄ±ca "Fetih hareketinin sÃ¶z konusu siyaseti devam ettirmesi durumunda uzlaÅŸÄ± sÃ¼recine gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼recek olumsuz sonuÃ§lar" hakkÄ±nda uyarÄ±da bulundu.
Gazze'deki maaÅŸ krizine de deÄŸinen Ebu Merzuk, Kahire gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, Gazze'deki memur iÅŸleri idare komitesi dosyalarla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlayana kadar tÃ¼m memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n Filistin hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸi Ã¼zerinde Fetih hareketi ile uzlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ebu Merzuk, idari komitenin pazar gÃ¼nÃ¼, Hamas'Ä±n Gazze'de kontrolÃ¼ ele almasÄ±ndan sonra tayin edilen memurlarla ilgili gÃ¼ncel ve tam bir veritabanÄ± sunmak iÃ§in toplanacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
UzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ± uyarÄ±nca memur iÅŸleri idare komitesinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸubat ayÄ±nda sonlandÄ±rmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Hamas ve Fetih heyetleri, MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki mÃ¼zakereler kapsamÄ±nda geÃ§en yÄ±l 12 Ekim'de, Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitiren "uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±" imzalamÄ±ÅŸtÄ±.
Buna gÃ¶re Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nin geÃ§en yÄ±l sonunda Gazze Åžeridi'nde tÃ¼m kontrolÃ¼ almasÄ± gerekiyordu, ancak bu henÃ¼z tam olarak hayata geÃ§irilemedi.
BazÄ± konularda yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±klarla birlikte ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±ndan sonra Filistinli gruplarÄ±n gÃ¼ndeminin iÃ§ uzlaÅŸÄ± sÃ¼recinden bu konuya kaymÄ±ÅŸ olmasÄ± da bu durumda etkili oldu.
Filistin uzlaÅŸÄ± sÃ¼recini hayata geÃ§irmek iÃ§in gelecek haftalarda Fetih ve Hamas yetkililerinin yeniden Kahire'de bir araya gelmesi bekleniyor.â€‹
Washington yÃ¶netimi, Venezuela'da 4 Ã¼st dÃ¼zey kamu yetkilisi hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°talya merkezli sivil toplum kuruluÅŸu Save the Children (Ã‡ocuklarÄ± KurtarÄ±n), BangladeÅŸ'teki kamplarda bu yÄ±l en az 48 bin ArakanlÄ± bebeÄŸin doÄŸacaÄŸÄ± tahmininde bulundu.
Polonya'nÄ±n baÅŸkenti VarÅŸova'da bir TÃ¼rk Ã§ocuÄŸu "Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±" sonucu yaralandÄ±.
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Ebu Merzuk, "Åžu andan itibaren siyasi bÃ¶lÃ¼nmenin tarafÄ± olmayacaÄŸÄ±z ve Filistin'in birliÄŸini desteklemeye devam edeceÄŸiz." dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani'ye gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, Erbil ve BaÄŸdat arasÄ±ndaki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in her iki tarafÄ± diyaloÄŸa teÅŸvik edeceÄŸini ifade etti.
Yemen Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ukayli'nin, Ã¼lkenin kuzeyindeki Cevf kentinde bulunan hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§leri ziyaret ettiÄŸi sÄ±rada mayÄ±n patlamasÄ± nedeniyle yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "BugÃ¼ne kadar Schengen bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in 1 milyar Avro harcadÄ±k" dedi
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