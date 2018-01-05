Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki operasyonda 2 DEAÅž Ã¼yesi tutuklandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: 'Ne olur artÄ±k bizi de alÄ±verin' diyecek halimiz de yok

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recine iliÅŸkin, "Bu bizi ciddi manada yorduÄŸu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Zira sÃ¼rekli olarak 'ne olur artÄ±k bizi de alÄ±verin' diyecek halimiz de pek yok " dedi.