GÃ¼ncelleme: 20:35, 05 Ocak 2018 Cuma

Polonya'da 14 yaÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk kÄ±zÄ±na 'Ä±rkÃ§Ä±' saldÄ±rÄ±



Foto: ArÅŸiv

Polonya'nÄ±n baÅŸkenti VarÅŸova'da bir TÃ¼rk Ã§ocuÄŸu "Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±" sonucu yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'nin VarÅŸova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunun Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Hafif yaralanan kÄ±z Ã§ocuÄŸunun babasÄ± tarafÄ±ndan hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi. Polisin konuyla alakalÄ± olarak "Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±" kapsamÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rganÄ±n ise henÃ¼z yakalanmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. ''POLONYA'DA IRKÃ‡ILIÄžA YER YOK" PolonyaÂ BaÅŸbakanÄ± Mateusz MorawieckiÂ sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada saldÄ±rÄ±ya tepki gÃ¶stererek, ''Polonya'da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa yer yok." ifadesini kullandÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayan Morawiecki, "Polonya'yÄ± herkes iÃ§in gÃ¼venli kÄ±lmak iÃ§in her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu. Polonya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mariusz Blaszczak ise sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda gÃ¼venlik kuvvetlerine bizzat talimat verdiÄŸini belirterek, ''Haydutlara sÄ±fÄ±r tolerans.'' dedi. Polonya'da son yÄ±llarda nefret suÃ§u ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± eylemlerinde artÄ±ÅŸ dikkati Ã§ekiyor. VarÅŸova'da 27 KasÄ±m'da dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da, Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin camlarÄ± kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Daha Ã¶nce de Ã§eÅŸitli saldÄ±rÄ±lara maruz kalan merkeze domuz baÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ ve silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti.

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