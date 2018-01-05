DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
07:12, 06 Ocak 2018 Cumartesi
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 20:35, 05 Ocak 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
Polonya'da 14 yaÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk kÄ±zÄ±na 'Ä±rkÃ§Ä±' saldÄ±rÄ±
Polonya'da 14 yaÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk kÄ±zÄ±na 'Ä±rkÃ§Ä±' saldÄ±rÄ±
Foto: ArÅŸiv

Polonya'nÄ±n baÅŸkenti VarÅŸova'da bir TÃ¼rk Ã§ocuÄŸu "Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±" sonucu yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin VarÅŸova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunun Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Hafif yaralanan kÄ±z Ã§ocuÄŸunun babasÄ± tarafÄ±ndan hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.

Polisin konuyla alakalÄ± olarak "Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±" kapsamÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rganÄ±n ise henÃ¼z yakalanmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

''POLONYA'DA IRKÃ‡ILIÄžA YER YOK"

PolonyaÂ BaÅŸbakanÄ± Mateusz MorawieckiÂ sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada saldÄ±rÄ±ya tepki gÃ¶stererek, ''Polonya'da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa yer yok." ifadesini kullandÄ±.

SaldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayan Morawiecki, "Polonya'yÄ± herkes iÃ§in gÃ¼venli kÄ±lmak iÃ§in her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Polonya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mariusz Blaszczak ise sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda gÃ¼venlik kuvvetlerine bizzat talimat verdiÄŸini belirterek, ''Haydutlara sÄ±fÄ±r tolerans.'' dedi.

Polonya'da son yÄ±llarda nefret suÃ§u ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± eylemlerinde artÄ±ÅŸ dikkati Ã§ekiyor. VarÅŸova'da 27 KasÄ±m'da dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da, Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin camlarÄ± kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Daha Ã¶nce de Ã§eÅŸitli saldÄ±rÄ±lara maruz kalan merkeze domuz baÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ ve silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Polonya'da islamofobi Polonya
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
ABD'den Venezuela'ya yeni yaptÄ±rÄ±mlar
ABD'den Venezuela'ya yeni yaptÄ±rÄ±mlar

Washington yÃ¶netimi, Venezuela'da 4 Ã¼st dÃ¼zey kamu yetkilisi hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Esad rejiminin Ä°dlib'de ateÅŸkes ihlali sÃ¼rÃ¼yor
Esad rejiminin Ä°dlib'de ateÅŸkes ihlali sÃ¼rÃ¼yor

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
BangladeÅŸ'te 48 bin ArakanlÄ± bebek saÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullarda doÄŸacak
BangladeÅŸ'te 48 bin ArakanlÄ± bebek saÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullarda doÄŸacak

Ä°talya merkezli sivil toplum kuruluÅŸu Save the Children (Ã‡ocuklarÄ± KurtarÄ±n), BangladeÅŸ'teki kamplarda bu yÄ±l en az 48 bin ArakanlÄ± bebeÄŸin doÄŸacaÄŸÄ± tahmininde bulundu.
Polonya'da 14 yaÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk kÄ±zÄ±na 'Ä±rkÃ§Ä±' saldÄ±rÄ±
Polonya'da 14 yaÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk kÄ±zÄ±na 'Ä±rkÃ§Ä±' saldÄ±rÄ±

Polonya'nÄ±n baÅŸkenti VarÅŸova'da bir TÃ¼rk Ã§ocuÄŸu "Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±" sonucu yaralandÄ±.
Hamas bÃ¶lÃ¼nmenin tarafÄ± olmayacak'
'Hamas bÃ¶lÃ¼nmenin tarafÄ± olmayacak'

Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Ebu Merzuk, "Åžu andan itibaren siyasi bÃ¶lÃ¼nmenin tarafÄ± olmayacaÄŸÄ±z ve Filistin'in birliÄŸini desteklemeye devam edeceÄŸiz." dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Barzani'ye mektup
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Barzani'ye mektup

BM Genel Sekreteri Guterres, IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani'ye gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, Erbil ve BaÄŸdat arasÄ±ndaki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in her iki tarafÄ± diyaloÄŸa teÅŸvik edeceÄŸini ifade etti.
Yemen Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ukayli mayÄ±n patlamasÄ±nda yaralandÄ±
Yemen Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ukayli, mayÄ±n patlamasÄ±nda yaralandÄ±

Yemen Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ukayli'nin, Ã¼lkenin kuzeyindeki Cevf kentinde bulunan hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§leri ziyaret ettiÄŸi sÄ±rada mayÄ±n patlamasÄ± nedeniyle yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Macaristan'dan SDP Genel BaÅŸkanÄ± Schulz'a tepki
Macaristan'dan SDP Genel BaÅŸkanÄ± Schulz'a tepki

Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "BugÃ¼ne kadar Schengen bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in 1 milyar Avro harcadÄ±k" dedi
Tunus-Libya sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma
Tunus-Libya sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma

LibyalÄ± gruplar arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada iki kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Zimbabve'de ulusal birlik hÃ¼kÃ¼meti kurulmayacak
Zimbabve'de ulusal birlik hÃ¼kÃ¼meti kurulmayacak

Devlet BaÅŸkanÄ± Mnangagwa, askeri mÃ¼dahale sonrasÄ± beklenen ulusal birlik hÃ¼kÃ¼metine ihtiyaÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
KerkÃ¼k'Ã¼n gÃ¼neyinde 40 DEAÅž militanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
KerkÃ¼k'Ã¼n gÃ¼neyinde 40 DEAÅž militanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin gÃ¼neyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž hÃ¼crelerine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda 40 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, 11'inin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Nijerya'da Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara operasyon
Nijerya'da Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara operasyon

Taraba eyaletindeki operasyonda 44 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÄ±zÄ±ldeniz'in haritasÄ± yeniden Ã§iziliyor
KÄ±zÄ±ldeniz'in haritasÄ± yeniden Ã§iziliyor

KÄ±zÄ±ldeniz'in haiz olduÄŸu stratejik konum, uluslararasÄ± ve bÃ¶lgesel ittifaklar ile hakimiyet haritasÄ±nÄ± yeniden ÅŸekillendiriyor
DoÄŸu Guta'da cuma namazÄ± yine kÄ±lÄ±namadÄ±
DoÄŸu Guta'da cuma namazÄ± yine kÄ±lÄ±namadÄ±

Suriye'de Esad rejiminin kuÅŸatmasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da cuma namazÄ±, yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar nedeniyle kÄ±lÄ±namadÄ±
Hindistan'da nÃ¼fus verilerinin Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±
Hindistan'da nÃ¼fus verilerinin Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±

Yetkililer, kimlik bilgilerinin internet Ã¼zerinden satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ±n ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurdu
Suriye'de 2017'de 42 gazeteci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Suriye'de 2017'de 42 gazeteci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Suriyeâ€™de 2017 yÄ±lÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nda 42 gazetecinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

Haberler

Macaristan'dan AB'ye 'Polonya' tepkisi
Macaristan'dan AB'ye 'Polonya' tepkisi

Polonya'ya AB tarihinde gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ ceza
Polonya'ya AB tarihinde gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ ceza

Polonya'da Morawiecki dÃ¶nemi baÅŸladÄ±
Polonya'da Morawiecki dÃ¶nemi baÅŸladÄ±

Polonya BaÅŸbakanÄ± Szydlo istifa etti
Polonya BaÅŸbakanÄ± Szydlo istifa etti

Polonya'da eski istihbarat ÅŸefi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Polonya'da eski istihbarat ÅŸefi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Polonya'da milliyetÃ§iliÄŸin resmi: Lviv | ANALÄ°Z
Polonya'da milliyetÃ§iliÄŸin resmi Lviv ANALÄ°Z

Polonya'da Ä°slam kÃ¼ltÃ¼r merkezine saldÄ±rÄ±
Polonya'da Ä°slam kÃ¼ltÃ¼r merkezine saldÄ±rÄ±

AB ile Polonya arasÄ±nda 'Rusya' gerilimi
AB ile Polonya arasÄ±nda 'Rusya' gerilimi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 