Polonya'da 14 yaÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk kÄ±zÄ±na 'Ä±rkÃ§Ä±' saldÄ±rÄ±

TÃ¼rkiye'nin VarÅŸova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunun Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Hafif yaralanan kÄ±z Ã§ocuÄŸunun babasÄ± tarafÄ±ndan hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.
Polisin konuyla alakalÄ± olarak "Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±" kapsamÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rganÄ±n ise henÃ¼z yakalanmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
PolonyaÂ BaÅŸbakanÄ± Mateusz MorawieckiÂ sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada saldÄ±rÄ±ya tepki gÃ¶stererek, ''Polonya'da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa yer yok." ifadesini kullandÄ±.
SaldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayan Morawiecki, "Polonya'yÄ± herkes iÃ§in gÃ¼venli kÄ±lmak iÃ§in her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Polonya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mariusz Blaszczak ise sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda gÃ¼venlik kuvvetlerine bizzat talimat verdiÄŸini belirterek, ''Haydutlara sÄ±fÄ±r tolerans.'' dedi.
Polonya'da son yÄ±llarda nefret suÃ§u ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± eylemlerinde artÄ±ÅŸ dikkati Ã§ekiyor. VarÅŸova'da 27 KasÄ±m'da dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da, Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin camlarÄ± kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Daha Ã¶nce de Ã§eÅŸitli saldÄ±rÄ±lara maruz kalan merkeze domuz baÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ ve silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti.
Washington yÃ¶netimi, Venezuela'da 4 Ã¼st dÃ¼zey kamu yetkilisi hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°talya merkezli sivil toplum kuruluÅŸu Save the Children (Ã‡ocuklarÄ± KurtarÄ±n), BangladeÅŸ'teki kamplarda bu yÄ±l en az 48 bin ArakanlÄ± bebeÄŸin doÄŸacaÄŸÄ± tahmininde bulundu.
Polonya'nÄ±n baÅŸkenti VarÅŸova'da bir TÃ¼rk Ã§ocuÄŸu "Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±" sonucu yaralandÄ±.
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Ebu Merzuk, "Åžu andan itibaren siyasi bÃ¶lÃ¼nmenin tarafÄ± olmayacaÄŸÄ±z ve Filistin'in birliÄŸini desteklemeye devam edeceÄŸiz." dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani'ye gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, Erbil ve BaÄŸdat arasÄ±ndaki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in her iki tarafÄ± diyaloÄŸa teÅŸvik edeceÄŸini ifade etti.
Yemen Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ukayli'nin, Ã¼lkenin kuzeyindeki Cevf kentinde bulunan hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§leri ziyaret ettiÄŸi sÄ±rada mayÄ±n patlamasÄ± nedeniyle yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "BugÃ¼ne kadar Schengen bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in 1 milyar Avro harcadÄ±k" dedi
Devlet BaÅŸkanÄ± Mnangagwa, askeri mÃ¼dahale sonrasÄ± beklenen ulusal birlik hÃ¼kÃ¼metine ihtiyaÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin gÃ¼neyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž hÃ¼crelerine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda 40 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, 11'inin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Taraba eyaletindeki operasyonda 44 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÄ±zÄ±ldeniz'in haiz olduÄŸu stratejik konum, uluslararasÄ± ve bÃ¶lgesel ittifaklar ile hakimiyet haritasÄ±nÄ± yeniden ÅŸekillendiriyor
Suriye'de Esad rejiminin kuÅŸatmasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da cuma namazÄ±, yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar nedeniyle kÄ±lÄ±namadÄ±
Yetkililer, kimlik bilgilerinin internet Ã¼zerinden satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ±n ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurdu
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Suriyeâ€™de 2017 yÄ±lÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nda 42 gazetecinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.