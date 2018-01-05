Mısır'daki idamların İhvan liderlerine uzanma endişesi

Aydoğan Kalabalık
Mısır'da bir hafta içerisinde, askeri mahkemeler tarafından haklarında idam kararı verilen ve bütün yargı yolları tükenen 19 mahkumun cezasının infaz edilmesi, gözlerin İhvan lider kadrosuna çevrilmesine neden oldu.
Sina Yarımadası'nda meydana gelen terör saldırıları nedeniyle yargılanan 15 kişi hakkındaki idam kararı 2017'nin son haftasında 26 Aralık Salı günü infaz edilirken, Kefr eş-Şeyh kentinde düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu tutun 4 mahkum için verilen idam cezası da sadece bir hafta sonra 2 Ocak Salı günü infaz edildi.
Bir hafta arayla idam cezaları infaz edilen bu mahkumların, terör örgütü DEAŞ ve Beyt el-Makdis gibi radikal örgütlere mensup kişiler olduğu açıklandı.
Haklarında verilen idam hükümlerinin infaz edildiği ilk grup olan 15 mahkumun içinde İhvan üyesi veya teşkilata yakın isimlerin olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
Resmi kaynaklar konuya değinmezken İhvan sözcüleri ise sessiz kalmayı tercih etti. İhvan yönetiminden de idam edilen mahkumlar arasında mensuplarının olmadığını deklere eden bir açıklama yapılmadı.
Kahire kulislerinde bir hafta boyunca bu konuda resmi ve gayri resmi kaynaklardan güvenilir bir bilgiye ulaşmak mümkün olmadı.
Ancak bir hafta sonra 2 Ocak'ta yine salı sabahı ve yine İskenderiye Burc el-Arab Hapishanesinde 4 mahkum hakkındaki idam kararının daha infazı edilmesinin ardından durum kısmen değişti.
Mısır dışından yayın yapan İhvan'a yakın medya organları konuyu daha farklı şekilde ele almaya ve idam edilen mahkumların yargı sürecini eleştirmeye başladı.
İhvan'a yakın kaynakların bu durum karşısındaki şaşkınlığı gözlerden kaçmazken, deyim yerindeyse kimsenin ağzını bıçak açmıyor.
Kahire kulisleri ile güvenilir kaynaklardan elde edilen ancak resmi olmayan bilgilere göre, idam edilenler arasında İhvan mensupları da bulunuyor.
Adının açıklanmasını istenmeyen ve teşkilata oldukça yakın isimlerden alınan bilgiye göre, 2 Ocak'ta idam edilen 4 mahkumun tamamı İhvan mensubu veya teşkilata yakın isimlerden oluşurken bir önceki salı günü idam edilen 15 mahkumdan da 2'si İhvan mensubu.
Kaynaklarımıza göre, 8 gün içerisinde idam edilen 19 mahkumun 6'sı İhvan'dan.
Teşkilatın konu ile ilgili açıklama yapmamasının farklı gerekçeleri bulunuyor.
Bunlardan ilki sanıkların terör suçlamasından yargılanmış ve idamlarının infaz edilmiş olması. İhvan'ın bu mahkumlara sahip çıkması, teşkilata yönelik "terör örgütü" suçlamalarının ispatı veya suçlamaların zımnen kabulü anlamına gelebilir. Bu da haliyle yönetime yakın çevrelerin ve medyanın "ekmeğine yağ sürmek" olur. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığı bu dönemde yargı yolları tükenmiş ve sadece Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin inisiyatifine (af veya onayına) kalmış mahkumlara sahip çıkmak İhvan'a zarar verebilir.
İkinci gerekçe ise yaklaşan seçimler öncesinde kamuoyunun dikkatini çekmemek. Mısır halkı son dönemde daha çok hayat pahalılığını ve cebini düşünür hale geldi. Bu durumdan da hükümet sorumlu tutuluyor. Olası açıklama, en geç önümüzdeki nisan ayında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde onlarca yıldır "şamar oğlanı" haline gelen ve yönetimlerin "korkuluk" olarak kullanmak istedikleri İhvan'ı tekrar hedef tahtasına koyabilir.
Üçüncü gerekçe de Ahmed Şefik meselesi. İhvan'ın idamlara itirazı ve aşırı tepkisi, Hüsnü Mübarek dönemi başbakanlarından Ahmed Şefik'in cumhurbaşkanı adayı olması durumunda, Şefik ile işbirliği yapacakları şeklinde yorumlanabilir.
Öyle anlaşılıyor ki İhvan yönetimi seçimler öncesinde halkın dikkatinin medya aracılığı ile tekrar üzerine çekilmesi ve yeniden "düşman" ilan edilmesinden endişe ederek susmayı tercih ediyor.
Teşkilatın suskunluğunu koruması veya susarak tepki göstermesi şeklindeki bu tutumunu sürdürmesinin, idam kararlarının infazının İhvan'ın lider kadrosuna uzanmasını kolaylaştırmasından endişe ediliyor.
Çünkü İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, teşkilatın ikinci adam Hayrat Şatır, Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci, Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Isam el-Aryan ve eski Meclis Başkanı Saad el-Ketatni gibi isimler hakkında verilmiş idam cezaları bulunuyor.
Söz konusu isimler hakkındaki idam cezaları ilk derece mahkemeler tarafından verildi. Bazı sanıklar hakkındaki kararlar yüksek mahkemelerce bozuldu ancak temyizi devam eden ve bozulmayan idam davalarının duruşmaları da sürüyor.
Nisan ayında yapılması planlanan seçimlere kadar yargı sürecinin sona ermesi ve İhvan'ın lider kadrosundan bir kaç ismin de idam edilmesi ihtimalinden endişe ediliyor.
Mısır'da 8 gün içinde 19 mahkum hakkındaki idam kararlarının infaz edilmesi, infazların İhvan lider kadrosuna kadar uzanması ihtimalini gündeme getirdi
Martin Schultzun gündeme getirdiği Avrupa Birleşik Devletleri fikri 2025’ten önce görücüye çıkabilir ancak gerçekliğe dönüşmesi zaman alacaktır
Kudüs’ün yanı sıra Suriye dosyasında yaşanan gelişmeler de Türkiye ile Mısır arasında buzların eriyebileceği sinyalini veriyor
Uluslararası toplum açısından seksen yıldır süren uzun bir bekleyişten, yenilgiden bahsetmek gerekiyor. Bu çerçevede, bu işi üstlenenlerin devletlerin, kamuoylarının desteğini almadan; "iyi niyet misyonunun" hakkını vermeden rüzgarı tersine döndürebileceğini düşünmek çok zor !
İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Balfour’un Osmanlı topraklarında Yahudilere devlet vaat eden meşhur deklarasyonunun 100. yılında, Filistin tarihi için son derece önemli bir deklarasyon daha yayınlandı.
Trump’ın Doğu Kudüs’ü de içine alacak şekilde İsrail’in başkenti olarak kabul ve ilanının 1917 işgalinden tam yüz yıl sonra yapılması bir sembolizm içeriyor mu?
Mısır'da Mübarek döneminin son Başbakanı Şefik'in "cumhurbaşkanlığı adaylığını" açıklamasının ardından yaşanan gelişmeler, farklı senaryoları gündeme getiriyor
Korsika halkı 3 Aralık Pazar günü teritoryal seçimlerin ilk turu için sandığa gidiyor
Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Mamuşa belediyesini kazanırken, Prizren şehrinde PDK' nın kaybeden adayına verdiği destekten dolayı hem parti içinden hem de seçmen kitlesinden tepki aldı
Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi artısı ve eksisiyle yaşananları belgelemesi ve suçluları adalet önüne çıkarmayı başarmasıyla yaraları tamamen sarmasa da, geç gelse de, adaletin yerini bulmasına yardımcı olduğunu söylemek mümkün
Soçi'de üç ülkenin vardığı mutabakat sonrası Suriye'de hangi gelişmeler ortaya çıkabilir? Suriye'deki durumu Ortadoğu denkleminden ayrı düşünmek mümkün mü?
Zimbabve'de yaşanan askeri darbeye "darbe" dememekte ısrar eden ülkelere rağmen bu post-modern darbede hangi ülkenin etkisi olduğu ve yeni yönetimin neleri değiştireceğine dair yorumlarda ülkenin ekonomik kararlarında değişiklik görüleceği yönünde
DEAŞ'ı altetmek büyük güçler açısından işten bile değildi. Ancak o dönemde, örgüt berhava edildikten sonra işgal ettiği toprakların nasıl paylaşılacağına dair henüz karar verilmemişti.
Katalonya bölgesinin özerkliğinin askıyla alınmasından sonra eski Katalonya Bölge Başkanı Carles Puigdemont’un ve dört bakanın Barselona’dan ayrılıp Brüksel’de ortaya çıkmaları, lokal görünen sorunu Avrupa'ya yayacakları endişesini de beraberinde getiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"nda, Türkiye'nin otomobilini yapacak babayiğitleri açıkladı. Otomotivde gelişmiş ülkeler neredeyse tekel konumunda. Dolayısıyla bizim babayiğitlerin işi zor gibi görünüyor.
Bugünden tarihe doğru bakıldığında, Balfour Deklarasyonu diye isimlendirilen mektup, bazıları için övünç ve zafer olarak görülse de dünya durdukça bir utanç belgesi olarak kalacaktır.