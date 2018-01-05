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DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 22:33, 05 Ocak 2018 Cuma

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TÃ¼rkiye ile Fransa arasÄ±nda fÃ¼ze savunma sistemi anlaÅŸmasÄ±
TÃ¼rkiye ile Fransa arasÄ±nda fÃ¼ze savunma sistemi anlaÅŸmasÄ±

EUROSAM ile Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda Uzun Menzilli BÃ¶lge Hava ve FÃ¼ze Savunma Sistemi Projesi AÅŸama-B SÃ¶zleÅŸmesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un huzurunda imzalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

EUROSAMÂ ileÂ Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±Â arasÄ±nda Uzun Menzilli BÃ¶lge Hava ve FÃ¼ze Savunma Sistemi Projesi AÅŸama-B SÃ¶zleÅŸmesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un huzurunda imzalandÄ±.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, heyetler arasÄ± ve baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.

BasÄ±n toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesinde ErdoÄŸan ve Macronâ€™un huzurunda TÃ¼rkiye ve Fransa arasÄ±nda Ã¼Ã§ anlaÅŸma imzalandÄ±.

Buna gÃ¶re, "Uzun Menzilli BÃ¶lge Hava ve FÃ¼ze Savunma Sistemi Projesi AÅŸama-B SÃ¶zleÅŸmesi (Kavram TanÄ±mlama Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± SÃ¶zleÅŸmesi)", Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarÄ± Ä°smail Demir, ROKETSAN ve ASELSAN yetkilileri ile EUROSAM Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Abdoulaye Samba tarafÄ±ndan imza altÄ±na alÄ±ndÄ±.

"TÃ¼rk EXIMBANK ve Bpifrance Assurance Export ArasÄ±nda KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± ReasÃ¼rans AnlaÅŸmasÄ±"na ise TÃ¼rk EXIMBANK Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Adnan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Bpifrance Assurance Export Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Christophe Viprey imza koydu.

"TÃ¼rk Hava YollarÄ± AO ile Airbus SAS arasÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±" ise THY YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ä°lker AycÄ± ile Airbus YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Tom Enders tarafÄ±ndan imzalandÄ±.



Ä°lgili Konular ErdoÄŸan macron TÃ¼rkiye Fransa
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