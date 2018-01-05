GÃ¼ncelleme: 23:32, 05 Ocak 2018 Cuma

BangladeÅŸ'te 48 bin ArakanlÄ± bebek saÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullarda doÄŸacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Save the Children'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 900 bine yakÄ±nÂ ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± BangladeÅŸ'in gÃ¼neyindeki kamplarda hamile olan kadÄ±nlarÄ±n sayÄ±sÄ±ndan yola Ã§Ä±karak her gÃ¼n 130Â bebekÂ doÄŸacaÄŸÄ±nÄ±n tahmin edildiÄŸi kaydedildi.

YÄ±l boyu bu sayÄ±nÄ±n 48 bine ulaÅŸacaÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, Ã§adÄ±rlardaki saÄŸlÄ±ksÄ±z ortamda doÄŸan bebeklerin ilk gÃ¼nlerinden itibaren hastalÄ±k ve yetersiz beslenme gibi risklerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Kurumun kamplarÄ±n bulunduÄŸu Cox's Bazaar kentindeki saÄŸlÄ±k danÄ±ÅŸmanÄ± Rachael Cummings, "Kamplarda hijyen koÅŸullarÄ± Ã§ok kÃ¶tÃ¼ ve Ã§adÄ±rlar difteri, kÄ±zamÄ±k, kolera gibi Ã¶zellikle yeni doÄŸanlarÄ±n savunmasÄ±z olduÄŸu hastalÄ±klarÄ±n Ã¼reme yuvasÄ±. Ã‡ocuklarÄ±n doÄŸacaÄŸÄ± bir yer deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k 700 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man, 25 AÄŸustos'tan bu yanaÂ Myanmar'da zulÃ¼m ve katliamlardan kaÃ§arak BangladeÅŸ'e geÃ§ti. UNICEF, bu sayÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60'Ä±nÄ± Ã§ocuklarÄ±n oluÅŸturduÄŸunu belirtiyor.