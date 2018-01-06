Binlerce kiÅŸi SarÄ±kamÄ±ÅŸ ÅŸehitleri anÄ±sÄ±na yÃ¼rÃ¼dÃ¼

Kars'Ä±nÂ SarÄ±kamÄ±ÅŸÂ ilÃ§esinde,Â SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri kapsamÄ±nda binlerce kiÅŸi ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ±yla meÅŸaleli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±.
Ä°lÃ§edeki KazÄ±m Karabekir Camisi'nde ÅŸehitler iÃ§in dÃ¼zenlenen mevlit programÄ±nÄ±n ardÄ±ndan binlerce vatandaÅŸ, ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ± ve meÅŸalelerle SarÄ±kamÄ±ÅŸ 15 Temmuz Demokrasi MeydanÄ±'nda bir araya geldi.
Burada Kur'an-Ä± Kerim tilaveti okunarak ÅŸehitler iÃ§in dua edildi. Ä°lahilerin okunduÄŸu programda kum sanatÄ± sanatÃ§Ä±sÄ± Veysel Ã‡elikdemir, SarÄ±kamÄ±ÅŸ ÅŸehitlerini anlatan gÃ¶steri sundu.
Kars Valisi Rahmi DoÄŸan, programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ±nda SarÄ±kamÄ±ÅŸ ÅŸehitlerini rahmet ve minnetle andÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. - SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ± olan binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla meÅŸaleli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi.
"GenÃ§lerimize SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä± iyi anlatmamÄ±z, SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä± gelecek nesillere aktarmamÄ±z lazÄ±m. SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä± bilmeyen, Ã‡anakkaleyi bilmeyen bir nesil bu milleti geleceÄŸe taÅŸÄ±yamaz"
GenÃ§lere SarÄ±kamÄ±ÅŸ ve Ã‡anakkale'nin iyi anlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan DoÄŸan, "Onlar bu vatan iÃ§in, bu millet iÃ§in, bu topraklar iÃ§in gÃ¶zlerini kÄ±rpmadan canlarÄ±nÄ± seve seve verdiler. SarÄ±kamÄ±ÅŸ ayrÄ± bir destan, SarÄ±kamÄ±ÅŸ bu milletin beyaz destanÄ±. Onlar eksi 40 derecede bu daÄŸlarda bu mekanlarda vatan iÃ§in Ã§arpÄ±ÅŸarak ÅŸehit oldular. GenÃ§lerimize SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä± iyi anlatmamÄ±z, SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä± gelecek nesillere aktarmamÄ±z lazÄ±m. SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä± bilmeyen, Ã‡anakkaleyi bilmeyen bir nesil bu milleti geleceÄŸe taÅŸÄ±yamaz." dedi.
KatÄ±lÄ±mcÄ±lar, konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan saygÄ± duruÅŸunda bulunulup Ä°stiklal MarÅŸÄ± okunmasÄ±yla tekbirler eÅŸliÄŸinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe baÅŸladÄ±.
Ãœlkenin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen ve aralarÄ±nda 15 Temmuz ÅŸehit ve gazi yakÄ±nlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu binlerce kiÅŸi, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 13 derece soÄŸuÄŸa raÄŸmen ellerindeki TÃ¼rk bayraklarÄ± ve meÅŸalelerle 3 kilometrelik yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan YukarÄ± SarÄ±kamÄ±ÅŸ ÅžehitliÄŸi'ne geldi.
Trabzon'dan gelen ÅŸehit torunu Engin Erata, ÅŸehitleri rahmetle andÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "SarÄ±kamÄ±ÅŸ ÅŸehitleri iÃ§in geldik. Benim dedem arkadaÅŸÄ±mÄ±n dedesi burada ÅŸehit olmuÅŸtu, onlarÄ± yad etmek iÃ§in geldik. SoÄŸuktan Ã§ok etkilendik. O zamanÄ±n ÅŸartlarÄ± ile bu zamanÄ±n ÅŸartlarÄ± aynÄ± deÄŸil. OnlarÄ±n ruhu ÅŸad olsun, emanetlerine sahip Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.
YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan Kars Valisi DoÄŸan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Kars Belediye BaÅŸkanÄ± Murtaza KaraÃ§anta, SarÄ±kamÄ±ÅŸ KaymakamÄ± Yusuf Ä°zzet Karaman, 9. Komando Tugay KomutanÄ± Piyade Albay Bilgin Ã‡etinbaÄŸ, SarÄ±kamÄ±ÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksal Toksoy, Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Osman KÄ±lÄ±Ã§, ÅŸehitlikte hazÄ±rlanan "Ruhunuz ÅŸadolsun" yazÄ±sÄ±nÄ± meÅŸalelerle ateÅŸledi.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, artÄ±k her tÃ¼rlÃ¼ bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r tanÄ±maksÄ±zÄ±n dolaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±k vaziyette olduÄŸunu belirterek, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ifade ettiÄŸi gibi, zehir evlerimizin iÃ§ine girmiÅŸ durumda." dedi.
SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ± olan binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla meÅŸaleli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi.
EUROSAM ile Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda Uzun Menzilli BÃ¶lge Hava ve FÃ¼ze Savunma Sistemi Projesi AÅŸama-B SÃ¶zleÅŸmesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un huzurunda imzalandÄ±
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki AkÃ§akale ilÃ§esinde yakalanan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž mensubu iki kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recine iliÅŸkin, "Bu bizi ciddi manada yorduÄŸu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Zira sÃ¼rekli olarak 'ne olur artÄ±k bizi de alÄ±verin' diyecek halimiz de pek yok " dedi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "TerÃ¶ristler nerede ise oraya girilmeli, taÅŸ Ã¼stÃ¼nde taÅŸ, baÅŸ Ã¼stÃ¼nde baÅŸ bÄ±rakÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Ã–ncelikle Afrin mutlak surette temizlenmelidir." dedi.
Konya merkezli 27 ilde, FETÃ–'nÃ¼n "askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik operasyonda MuÄŸla'nÄ±n Dalaman Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ±, Dalaman'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, "(TÃ¼rkiye ile) terÃ¶rle mÃ¼cadelede Ã¶rnek teÅŸkil eden iyi bir iÅŸbirliÄŸimiz var. TerÃ¶rle mÃ¼cadeleyi birlikte sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." dedi.
Ã‡anakkale'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan Afganistan uyruklu 32 kiÅŸi yakalandÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±
Ä°BB KÃ¼ltÃ¼r Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini KÃ¼ltÃ¼r AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ RÄ±dvan Duran'a devretti.
MÄ°T, kuruluÅŸunun 90'Ä±ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla "Ã§ok gizli" ibareli, doksan sayfadan oluÅŸan "90 Sene 90 Nesne" kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± hazÄ±rladÄ±
ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ Cuma hutbesinde, "Kendine, Rabb'ine ve Ã§evresine karÅŸÄ± henÃ¼z sorumluluk bilincinde olmayan bir Ã§ocuÄŸun evliliÄŸe zorlanmasÄ±nÄ±n dini ve ilmi hiÃ§bir meÅŸruiyeti, hiÃ§bir temeli yoktur" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ''Ortak Ã§Ä±karlar merceÄŸinden TÃ¼rk- Alman iliÅŸkileri iÃ§in yeni yaklaÅŸÄ±mlar geliÅŸtirmenin zamanÄ±dÄ±r" dedi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca baÅŸlatÄ±lan "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda 16 dilde hazÄ±rlanan yÃ¼z binlerce Kur'an-Ä± Kerim, Asya, Afrika ve GÃ¼ney Amerika'da bulunan 47 Ã¼lkedeki MÃ¼slÃ¼manlara hediye edildi.