GÃ¼ncelleme: 01:15, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Binlerce kiÅŸi SarÄ±kamÄ±ÅŸ ÅŸehitleri anÄ±sÄ±na yÃ¼rÃ¼dÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kars'Ä±nÂ SarÄ±kamÄ±ÅŸÂ ilÃ§esinde,Â SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri kapsamÄ±nda binlerce kiÅŸi ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ±yla meÅŸaleli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±.

Ä°lÃ§edeki KazÄ±m Karabekir Camisi'nde ÅŸehitler iÃ§in dÃ¼zenlenen mevlit programÄ±nÄ±n ardÄ±ndan binlerce vatandaÅŸ, ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ± ve meÅŸalelerle SarÄ±kamÄ±ÅŸ 15 Temmuz Demokrasi MeydanÄ±'nda bir araya geldi.

Burada Kur'an-Ä± Kerim tilaveti okunarak ÅŸehitler iÃ§in dua edildi. Ä°lahilerin okunduÄŸu programda kum sanatÄ± sanatÃ§Ä±sÄ± Veysel Ã‡elikdemir, SarÄ±kamÄ±ÅŸ ÅŸehitlerini anlatan gÃ¶steri sundu.

Kars Valisi Rahmi DoÄŸan, programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ±nda SarÄ±kamÄ±ÅŸ ÅŸehitlerini rahmet ve minnetle andÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. - SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ± olan binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla meÅŸaleli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi.

KARS VALÄ°SÄ° DOÄžAN: GELECEK NESÄ°LLERE AKTARMAMIZ LAZIM

"GenÃ§lerimize SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä± iyi anlatmamÄ±z, SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä± gelecek nesillere aktarmamÄ±z lazÄ±m. SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä± bilmeyen, Ã‡anakkaleyi bilmeyen bir nesil bu milleti geleceÄŸe taÅŸÄ±yamaz"

GenÃ§lere SarÄ±kamÄ±ÅŸ ve Ã‡anakkale'nin iyi anlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan DoÄŸan, "Onlar bu vatan iÃ§in, bu millet iÃ§in, bu topraklar iÃ§in gÃ¶zlerini kÄ±rpmadan canlarÄ±nÄ± seve seve verdiler. SarÄ±kamÄ±ÅŸ ayrÄ± bir destan, SarÄ±kamÄ±ÅŸ bu milletin beyaz destanÄ±. Onlar eksi 40 derecede bu daÄŸlarda bu mekanlarda vatan iÃ§in Ã§arpÄ±ÅŸarak ÅŸehit oldular. GenÃ§lerimize SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä± iyi anlatmamÄ±z, SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä± gelecek nesillere aktarmamÄ±z lazÄ±m. SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä± bilmeyen, Ã‡anakkaleyi bilmeyen bir nesil bu milleti geleceÄŸe taÅŸÄ±yamaz." dedi.

BÄ°NLERCE KÄ°ÅžÄ° ÅžEHÄ°TLÄ°KLERE YÃœRÃœDÃœ

KatÄ±lÄ±mcÄ±lar, konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan saygÄ± duruÅŸunda bulunulup Ä°stiklal MarÅŸÄ± okunmasÄ±yla tekbirler eÅŸliÄŸinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe baÅŸladÄ±.

Ãœlkenin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen ve aralarÄ±nda 15 Temmuz ÅŸehit ve gazi yakÄ±nlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu binlerce kiÅŸi, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 13 derece soÄŸuÄŸa raÄŸmen ellerindeki TÃ¼rk bayraklarÄ± ve meÅŸalelerle 3 kilometrelik yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan YukarÄ± SarÄ±kamÄ±ÅŸ ÅžehitliÄŸi'ne geldi.

"ÅžEHÄ°TLERÄ°N EMANETLERÄ°NE SAHÄ°P Ã‡IKACAÄžIZ"

Trabzon'dan gelen ÅŸehit torunu Engin Erata, ÅŸehitleri rahmetle andÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "SarÄ±kamÄ±ÅŸ ÅŸehitleri iÃ§in geldik. Benim dedem arkadaÅŸÄ±mÄ±n dedesi burada ÅŸehit olmuÅŸtu, onlarÄ± yad etmek iÃ§in geldik. SoÄŸuktan Ã§ok etkilendik. O zamanÄ±n ÅŸartlarÄ± ile bu zamanÄ±n ÅŸartlarÄ± aynÄ± deÄŸil. OnlarÄ±n ruhu ÅŸad olsun, emanetlerine sahip Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan Kars Valisi DoÄŸan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Kars Belediye BaÅŸkanÄ± Murtaza KaraÃ§anta, SarÄ±kamÄ±ÅŸ KaymakamÄ± Yusuf Ä°zzet Karaman, 9. Komando Tugay KomutanÄ± Piyade Albay Bilgin Ã‡etinbaÄŸ, SarÄ±kamÄ±ÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksal Toksoy, Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Osman KÄ±lÄ±Ã§, ÅŸehitlikte hazÄ±rlanan "Ruhunuz ÅŸadolsun" yazÄ±sÄ±nÄ± meÅŸalelerle ateÅŸledi.