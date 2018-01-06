Esad rejiminin Ä°dlib'de ateÅŸkes ihlali sÃ¼rÃ¼yor

Suriye'de BeÅŸÅŸarÂ Esad rejiminin,Â Ä°dlibÂ gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re rejim, muhalif askeri gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesindeki Cercenes, Tel Minnes ve Ebu Mekkei, Sarmaan, Masaran ve Gadfe bÃ¶lgelerine hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
Ä°dlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BeÅŸÅŸar Esad rejimine baÄŸlÄ± savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve helikopterlerin dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 3 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 5 sivil yaralandÄ±." dedi.
Arama ve kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sonra erdiÄŸi, yaralanan sivillerin Ã§evre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine son 3 haftada yoÄŸunlaÅŸan hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 70'in Ã¼zerinde sivil Ã¶ldÃ¼, 185'in Ã¼zerinde sivil yaralandÄ±.
Suriye'nin kuzeyinde ve TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib ili, 4-5 MayÄ±s 2017'deki Astana toplantÄ±sÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti.
Washington yÃ¶netimi, Venezuela'da 4 Ã¼st dÃ¼zey kamu yetkilisi hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°talya merkezli sivil toplum kuruluÅŸu Save the Children (Ã‡ocuklarÄ± KurtarÄ±n), BangladeÅŸ'teki kamplarda bu yÄ±l en az 48 bin ArakanlÄ± bebeÄŸin doÄŸacaÄŸÄ± tahmininde bulundu.
Polonya'nÄ±n baÅŸkenti VarÅŸova'da bir TÃ¼rk Ã§ocuÄŸu "Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±" sonucu yaralandÄ±.
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Ebu Merzuk, "Åžu andan itibaren siyasi bÃ¶lÃ¼nmenin tarafÄ± olmayacaÄŸÄ±z ve Filistin'in birliÄŸini desteklemeye devam edeceÄŸiz." dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani'ye gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, Erbil ve BaÄŸdat arasÄ±ndaki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in her iki tarafÄ± diyaloÄŸa teÅŸvik edeceÄŸini ifade etti.
Yemen Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ukayli'nin, Ã¼lkenin kuzeyindeki Cevf kentinde bulunan hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§leri ziyaret ettiÄŸi sÄ±rada mayÄ±n patlamasÄ± nedeniyle yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "BugÃ¼ne kadar Schengen bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in 1 milyar Avro harcadÄ±k" dedi
Devlet BaÅŸkanÄ± Mnangagwa, askeri mÃ¼dahale sonrasÄ± beklenen ulusal birlik hÃ¼kÃ¼metine ihtiyaÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin gÃ¼neyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž hÃ¼crelerine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda 40 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, 11'inin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Taraba eyaletindeki operasyonda 44 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÄ±zÄ±ldeniz'in haiz olduÄŸu stratejik konum, uluslararasÄ± ve bÃ¶lgesel ittifaklar ile hakimiyet haritasÄ±nÄ± yeniden ÅŸekillendiriyor
Suriye'de Esad rejiminin kuÅŸatmasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da cuma namazÄ±, yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar nedeniyle kÄ±lÄ±namadÄ±
Yetkililer, kimlik bilgilerinin internet Ã¼zerinden satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ±n ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurdu
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Suriyeâ€™de 2017 yÄ±lÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nda 42 gazetecinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.