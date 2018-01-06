GÃ¼ncelleme: 01:45, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Esad rejiminin Ä°dlib'de ateÅŸkes ihlali sÃ¼rÃ¼yor





Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de BeÅŸÅŸarÂ Esad rejiminin,Â Ä°dlibÂ gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re rejim, muhalif askeri gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesindeki Cercenes, Tel Minnes ve Ebu Mekkei, Sarmaan, Masaran ve Gadfe bÃ¶lgelerine hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Ä°dlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BeÅŸÅŸar Esad rejimine baÄŸlÄ± savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve helikopterlerin dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 3 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 5 sivil yaralandÄ±." dedi. Arama ve kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sonra erdiÄŸi, yaralanan sivillerin Ã§evre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine son 3 haftada yoÄŸunlaÅŸan hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 70'in Ã¼zerinde sivil Ã¶ldÃ¼, 185'in Ã¼zerinde sivil yaralandÄ±. Suriye'nin kuzeyinde ve TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib ili, 4-5 MayÄ±s 2017'deki Astana toplantÄ±sÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti.

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